從克林頓到拜登32年：美國對台軍售的生意經

6月5日，距賴清德5月20日上任不久，解放軍台海軍演硝煙未散，美國又宣布了一單對台軍售事項，美國行政部門通知國會，白宮已批准為台灣提供價值3億美元的軍售清單，包括F-16戰隼戰鬥機的標準備用和修理零件及相關設備。



這是拜登任內的第15次軍售，也有說是14次，但根據我們的追蹤統計，是第15次。

統計為14次的，應該是忽略了2023年8月31日那單為F16戰機提供「延壽服務」的專案，因為那是個服務性專案，有些統計可能不算在內。但是那個服務專案也是實打實的收費項目，大概1817萬美元。加上是15次。

一個任期還沒到就對台軍售15次，可見美台現在的軍事聯繫之緊密，美國正在「武裝台灣」的說法，絕對不是危言聳聽。

2024年2月7日，美國眾議院外國軍事銷售「老虎小組」公布報告指出，美國對台軍售交付延遲情況嚴重。台軍引進的新F-16，正式名稱將是F-16C/D Ｂlock70。（洛克希德馬丁）

這個軍售頻率還能反映出美台對兩岸情勢的判斷，從這個不斷加快的頻率看，他們確實認為北京（在不確定的時間）有動武的可能，因此想透過加緊武裝來對抗中國大陸可能發起的軍事打擊行動。蔡英文兩年前親口證實，美軍地面部隊已進駐台灣，照這個趨勢，未來進駐的美軍恐怕會越來越多。

不過，本文想談的不是美台如何強化軍事勾連，也不是美軍到底打算在台灣恢復駐紮多少部隊，而是一門「生意經」。

我們透過追蹤對台軍售F16戰機案例，看看美國人是如何做生意的。而且也可以從「生意」的角度，來認識一下美國為什麼對台灣那麼上心。

美國最初一單F16對台軍售是1992年9月，當時美國總統是克林頓，共賣給台灣F-16 A/B型戰機，150架，價值為60億美元。按規矩是台灣先打錢給美國，美國在收到錢後開始安排上生產線生產。

台灣雖然獲得美國升級後的F-16V戰機，但性能無法同殲-20比擬。F-16目前廣泛裝備於美國盟友，圖為韓國空軍裝備的F-16戰機。（VCG）

1992年的60億美元，那絕對是個天文數字！同一年，中國大陸的軍費預算總額是378億人民幣，你算算吧，60億美元當時是什麼概念！

不過上世紀90年代初正是兩岸經濟實力差距最大的時候，台灣一個小小的島嶼，GDP規模相當於中國大陸的40%以上。當時台灣經濟蒸蒸日上，社會朝氣蓬勃，和內地十幾、二十年前差不多。60億美元雖然多，為了向美國交保護費，買個心安，掏了也就掏了，而且掏得很興奮、很爽快。

5年後，1997年4月，賣給台灣F-16 A/B型戰機終於生產出來了，美國開始交付首批。當時正好是第三次台海危機前後，美國選在這個時候交付戰機，想傳遞的信號太明顯了。

戰機這個東西，可不是賣完就完了。接下來需要台灣掏錢的地方多著呢！第二年，續費的項目就來了：1998年10月，美國以出售「F-16飛行訓練及輔助設備、導航者神射手導航及瞄準吊艙」為名，建議台灣購買28組莢艙，售價為4.4億美元。

2000年6月7日，美國又出售「LANTIRN導航／精準武器標定莢艙、AN/ALQ-184(V)7電戰莢艙」，共39組導航、48具干擾設備給台灣，售價為3.56億美元。這裡面哪些是用到F16上的，軍迷們都清楚。

2001年10月30日，美國政府又出售2.88億美元零配件給台灣。不全部是用在F-16A/B上的，還有用在F-5E/F、IDF、C-130H上的。

2005年，又要了一筆費用，共2.8億美元，名目是F-16飛行員於美國路克基地訓練及後勤支援費用，另外還配了十幾枚導彈。

近年以來解放軍機多次越過台海中線，台灣F-16戰機（左）則經常緊急起飛監控伴飛。（資料圖片）

2011年9月，在奧巴馬任內，美國又要了一筆大的，把F-16 A/B型升格為F-16 AM/BM型戰機，外加武器配備、美國路克基地訓練續約，及F-16A/B、F-5E、C-130運輸機零附件等共146套，總金額高達58.52億美元。

2018年9月，包含F-16 戰鬥機等四個機型在內的5年份標準航材零附件及相關後勤支援系統，收了台灣3.3億美元。

2019年4月，以交美國路克基地F-16戰機飛行員訓練及後勤維護續約為由，又收了台灣5億美元。

2019年11月，對於美國的軍售，蔡英文（左）向美方表示了感謝。（台灣總統府供圖）

2020年10月，美國又賣給台灣F-16新式偵照莢艙（MS110）六套，當時包含其它軍售物資，總報價是18.113億美元。

2022年12月，包括F-16 戰鬥機、C-130 運輸機、經國號戰鬥機等3型機在內的「航材標準零附件」及「航材非標準零附件」及相關後勤支援系統 ，收費4.28億美元。

2023年8月，F-16戰機「軍團紅外線搜索與追蹤吊艙 (Legion IRST Pod)」，要價5億美元。同月，F-16戰機「延壽服務」項目，再收費1817萬美元。

接著就是最新一筆的相關費用，今年6月5日，賣給台灣F-16戰鬥機的標準備用和修理零件及相關設備，共計3億美元。

以上我算了一下，迄今為止，透過賣給台灣F-16A/B戰機，包括後期續費12次，合計收費高達：171.0347億美元！

2024年1月消息，美國售台400枚岸置魚叉飛彈系統，全案將依期程交貨，台灣採購型號為RGM-84L-4 Block II（U），U代表屬最新的性能提升款，射程也比美軍現役系統略遠。圖為波音生產的岸置機動發射型魚叉導彈系統。（波音官網）

當然，這還遠遠沒完，以後還要繼續續費。而更可怕的是，這邊還在源源不斷的續費，另一邊的項目又來了。

因為在2019年8月20日，美國又賣給了台灣 F-16 C/D Block 70戰機、通用電氣F110發動機及相關裝備與支援，共66架，75具發動機，合計金額為80億美元。預計在2026完成交機。等這批飛機交畢，不知道接下來又得續多少次、多少錢！

所以美國對台軍售這個事情，大家不要光把它當成一個軍售項目，不要光看到美台之間的軍售勾連和美國「武裝台灣」，其實在軍售背後，都是生意。源源不斷的生意！

被猶太人控制、以重商主義為精神內核之一的美國政府，真是把做生意的辦法玩到了極致。

拜登說台灣是美國核心利益，表示如果發生戰爭會派兵參戰，看在錢的面上，他大概也會這樣幹的。

當然，怎麼派兵，派多少兵，怎麼參戰，拜登沒談，也算給自己留了條後路，又製造了新的模糊空間。

本文轉自微信公眾號「杭子牙」。

