金價暴漲　周大福也扛不住

誰都沒想到，在金價不斷創新高之際，中國黃金首飾領域的龍頭老大周大福，卻被傳要停工停產。



這項消息6月5日在中國網絡上流傳，話題還一度登上微博熱搜。網上流傳的相關通知顯示，因市場環境變化，基於公司發展戰略調整、業務生產轉型需要，周大福股東已決定將深圳北山工廠的生產製造業務進行遷移及相關生產線、設備、原材料等資產轉移。「公司生產製造業務於2024年6月1日開始停工停產。」

深圳工廠是周大福在內地的三大工廠之一，主要承擔研發工作。另兩家分別位於廣東順德和湖北武漢。

網傳周大福深圳工廠停工停產通知。（藍鯨新聞）

不少網民對此不感意外，紛紛認為在金價暴漲、經濟又不景氣的大環境下，「誰還想買黃金？」據《中國新聞周刊》報道，報告顯示按2022年黃金珠寶收益計算，周大福的市佔率為13.3%，在中國排名第一。

不過，周大福發聲明強調「不存在停工停產情況」，並稱為進一步調整企業資源配置，提升運營效率，集團決定對深圳廠區部分部門進行調整與重新規劃，以及把深圳廠區部分生產部門遷往順德廠區。

至於有多少員工受到影響，周大福沒有透露。據《證券時報網》報道，企業信息資料庫「天眼查」顯示，周大福深圳工廠2022年的參保人數為1051人。據周大福2023年中報，集團員工超過2萬8700人，其中83.7%的員工位於內地。

周大福的總部設在香港，1990年代進軍內地市場後迅速擴張，並成為中國最知名的黃金珠寶品牌之一。

消費者觀望

市場普遍認為，周大福此次搬廠背後離不開幾個原因。

首先，經濟不景氣導致消費降級。《經濟觀察報》6月7日引述不具名的中國珠寶行業人士說，在消費降級的情況下，消費者首先砍掉的就是包括金飾珠寶在內的非剛需品類消費。這點得到官方數據印證。

世界黃金協會資料顯示，與2023年同期的高基數相比，2024年第一季中國市場金飾消費同比下降6%至184噸。

值得注意的是，中國金條和金幣需求卻同比激增68%達110噸。騰訊旗下微信公眾號「棱鏡」引述山東招金精煉副總經理王偉說：「今年金價高，激發了老百姓金條消費的熱情。」招金精煉是中國多家銀行的貴金屬產品定點委託加工企業。

有觀點認為，比起金飾，金條產品的溢價較低，也更保值。

這在一定程度上拖累了周大福的利潤。據《21世紀商業評論》報道，周大福過去重要的利潤增長點，都是以毛利高的鑲嵌首飾等產品為主，但近年風頭被金飾蓋過。也就是說，周大福比較賺錢的業務佔比較少，佔大頭的都是利潤較薄的業務。

周大福截至2024年3月31日三個月未經審核主要經營數據顯示，內地零售值增長12.4%。但具體到門店看，同店銷售同比下降2.7%，其中金飾同比增長3.4%，而珠寶鑲嵌、K金首飾同比下降19.5%。

對周大福來說，更大的挑戰或許在於，隨著金價持續上漲，消費者購買黃金的情緒正在變化。

周大福在內地共3個工廠分別位於深圳、佛山順德與武漢黃陂。(江智騫攝)

上述珠寶行業人士向《經濟觀察報》說：「黃金價格一直上漲的時候，大家都瘋狂買，但是現在金價波動很大，這個時候觀望情緒都比較嚴重。」《21世紀商業評論》也引述廣州的周大福店員說，足金價格漲到每克700元（人民幣，下同）後，明顯感到觀望的人多了，「問價的人多，直接下單的少」。

周大福的對手周生生也感到頭疼。據香港電台網站5月30日報道，周生生集團主席兼總經理周永成指出，由於今年金價漲勢太快，制約消費意欲，今年銷售表現比預期差。他表示，目前難以估算金價走勢，會謹慎管理好買賣，以減低風險。

中國最大黃金珠寶批發市場深圳水貝的商家，同樣感受到這波金價升勢的衝擊。當地商家向財聯社抱怨：「從未見過水貝人這麼少過。」

據《上海證券報》報道，6月5日，周大福與其他黃金珠寶品牌六福珠寶、潮宏基、謝瑞麟等公佈，當日其境內足金首飾金價普遍為每克716元左右。儘管不及5月下旬一度突破的每克742元高位，但相較於3月初普遍位於每克636元左右的足金首飾價格，仍高出約80元。

深圳成本高

此外，周大福會把深圳廠區部分生產部門遷往順德，多少與深圳廠成本有關。

廣州同信投資顧問有限公司總經理、職業黃金投資分析師呂超向《中國新聞周刊》分析，相較於順德，深圳作為一線城市，勞動力和生產成本相對較高，轉移生產部門可以顯著減少開支。

有報告顯示，深圳以1萬2300元平均月薪位居廣東之首，比作為佛山市轄區的順德，足足高了近27%。

還有分析認為，周大福過快的擴張，導致該公司不得不採取降本的措施。《藍鯨新聞》報道，周大福2024財年中報中提到，大陸所有店鋪當中有近一半是過去兩年開設的。截至2023年9月30日，周大福加盟零售點位5734個，此類加盟零售點佔內地店鋪數目的77%，營業額佔內地批發營業額約63%。

一名在深圳水貝營業的黃金檔口店主對《財聯社》說：「周大福門店選址都在商場裡面，店租高昂……行情不好，關閉工廠很正常。」

黃金價格不斷攀升，有專家相信今年內現貨金價每盎司可見1,900美元。（Getty）

《彭博社》去年6月的報道則稱，周大福多數新店的特許經營模式降低了利潤率，因為產品是以批發價提供給加盟商。

周大福經營踢到鐵板的背後，另一個關鍵原因是結婚率下跌。有自媒體發文稱，有數據顯示，婚慶是內地珠寶消費者需求的主要構成，佔中國珠寶市場需求的50%。

中國結婚人數在2013年達到1346萬9000對的最高峰，之後連續九年下滑，並在2019年跌破1000萬對的關口，之後逐年遞減，直至去年回升。不過，坊間傳言指今年是「寡婦年」不宜結婚，因此可能波及周大福的生意。

金礦企業卻迎來潑天富貴

有別於零售業的窘境，「棱鏡」5月28日報道，中國金礦企業們正迎來潑天富貴。

據《澎湃新聞》報道，今年第一季金礦產量同比增長4%至893噸，創歷來第一季的新高。

棱鏡引述世界黃金協會中國區CEO王立新說，當前金價高，金礦公司加緊生產，但礦產金的供應量很難有大幅變化，變化幅度往往在1%至2%的平均值。4%是有史以來最高的一季度供應量。

有別於煤炭、鋼鐵等商品，礦產金價格受供給直接影響，存在波動明顯的週期。金價與金礦產量的關係並不直接相關。有業內人士說，金礦的開採成本相對平穩。隨著金價上漲，金礦企業進入繁榮期。

總的來說，周大福調整深圳廠區，可能是整個金飾行業面臨挑戰的一個信號，也預示未來可能有更多相關企業採取類似措施。世界黃金協會一名高級分析師曾於5月15日在官網發文說：「展望未來，在季節性因素和金價高企的雙重影響下，金飾消費可能會持續疲軟。」

對於是周大福或一眾行業佼佼者而言，更嚴峻的挑戰或許才剛開始。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

