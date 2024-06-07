周大福深圳廠區停產　內媒實訪員工：環境醞釀多時

6月5日，內地網絡爆料周大福深圳工廠停工停產，周大福同日回應相關言論失實，同時又指對深圳廠區部分部門調整與重新規劃，將深圳廠區部分生產部門遷往廣東順德廠區。內媒實地走訪周大福深圳工廠，有員工反映「已有多人離職，之後這裡會完全關閉」。分析指出，天然鑽石價格近年走低，二手回收市場價格跳水，輔以奢侈品牌入局人工培育鑽石領域為市場帶來變數，疊加黃金價格持續升高等因素，「當前無論是鑲嵌類、珠寶還是黃金似乎都不好賣了」。



內媒《每日經濟新聞》7日報道，經實地走訪深圳市鹽田區北山工業區的周大福深圳工廠，廠區一位員工介紹，「最近離職了很多人，工廠現在有珠寶、首飾的生產車間，產能可能會轉移到順德，之後這裡會完全關閉。」

「今年過完年（就有）第一批人走了，就是那些合同到期的，之前這個大樓裡大概有五六百人，（現在）技術工人只剩十多二十個人了。」一名廠區鑲嵌部員工說道。

網傳周大福深圳工廠停工停產通知。（藍鯨新聞）

報道介紹，鑲嵌可以簡單理解為，把鑽石安裝到首飾上。據該鑲嵌部員工表示，「鑲嵌部分為三個組，鑲石組、拋光組、磨打組。其實去年就有苗頭了，一整年我們鑲石組（幾乎）沒有事情做……去年過年放假到四五月份才回來（開工），基本一個月就拿兩千多元的工資」。

而位於深圳市福田區商場的一家周大福的員工也向內媒確認了網傳停工待崗通知的真實性。「我們周大福在全國有很多工廠，它（通知）指的是在深圳的這個廠停工，不是指整個周大福停工了，可能是因為租金比較高，（工廠）想換個地方。」

對於輿論沸議，周大福方面稱，此次工廠部分職能調整不會影響集團業務。

《每日經濟新聞》報道分析，當前鑽石鑲嵌行業需求疲軟。根據中國鑽石價格指數課題研究組表示，地緣政治的不穩定、不確定性影響天然鑽石供應鏈，影響消費者信心，中國鑽石首飾市場復蘇緩慢。

周大福在內地共3個工廠分別位於深圳、佛山順德與武漢黃陂。(江智騫攝)

此外，海關數據也顯示，2023年中國鑽石進口金額為59.72億美元，較2022年下降29.5%。中國珠寶玉石首飾行業協會統計則顯示，2023年中國鑽石產品市場規模同比下降約27%。與此同時，諸多金銀珠寶首飾上市公司也在相關公告中提到2023年鑽石鑲嵌飾品需求疲軟造成該部分營收大幅下滑；而金價上漲也導致消費者觀望情緒增強，黃金珠寶零售市場出現了因高金價導致銷售承壓的狀況。

黃金價格不斷攀升，有專家相信今年內現貨金價每盎司可見1,900美元。（Getty）

相關分析指向也獲得了員工回應，報道指稱，位於深圳福田區商場的周大福的一名員工不否認鑲嵌類產品市場降溫，「整個大環境是這樣，不只是周大福（鑲嵌類不好賣）。」

報道總結，天然鑽石價格近年來不斷走低，二手回收市場價格跳水，一些奢侈品牌入局人工培育鑽石領域為鑽石市場帶來新的變數，疊加黃金價格持續升高等因素，當前，無論是鑲嵌類、珠寶還是黃金似乎都不好賣了，這對於珠寶商來說打擊頗大，也側面解釋了周大福深圳工廠「職能調整」的背後原因。