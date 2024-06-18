廣州大學女教師搶救病童反被罰　喚醒輿論新冠3年亂象記憶

廣州市南方醫科大學一名女教師今年5月因在醫院搶救疑腦出血病人，而遲到29分鐘上堂授課，結果遭校方認定為教學差錯，不僅被處罰扣發2000元（人民幣，下同）的5月獎金，還被全校通報批評、取消年度考評評優評先資格。



事件引發內地輿論譁然並登上16日微博熱搜第一位，網民一面倒聲援救人教師，認為她不應受到校方處分，並質問校方「人命重要還是上課重要？」

多名內地勞動法專家、律師也表示，如果媒體報道的相關信息屬實，校方可能涉嫌濫用處罰權且有違公序良俗，呼籲應取消對教師相應的處罰。

根據南方醫科大第一臨床醫學院近日公布的「教師上課遲到事件的查處通報」文件，當事人是該校兒科醫生俞莉。她今年5月10日教授臨床醫學（英語授課）班級課程，被學生反饋未按時到教室。

通報顯示，俞莉當天上課前在醫院查看她分管的病童病情，發現其中一人病情危重，疑似腦出血、死亡風險高，留下來緊急處理，因情況緊急未能及時報告教研室。臨床醫學系教師馮文豔獲知情況後立即到教室安撫學生，並與俞莉保持聯繫。

俞莉處理完緊急狀況後，在8時29分趕回到教室，上課遲到29分鐘。據南方醫科大學規定，因上課不守時造成授課時間延誤在15分鐘至30分鐘的，認定為「嚴重教學事故」；如因特殊情況發生教學事故（差錯），則視具體情況進行處理。

通報顯示校方在作出處分前、已把俞莉遲到的緣由納入考慮範圍，指她當天遲到是為搶救病人，並非故意為之，且在問題處理完後及時到達教室，將授課內容妥善安排，順利完成了授課任務，未造成不良影響。

儘管如此，俞莉授課遲到還是被校方判定為「教學差錯」，處理結果是扣發5月獎金2000元、在全院通報批評、取消本年度考評評優評先（評選優秀個人或群體）資格，並提醒所有人「以此為戒」。

在南方醫院的預約掛號頁面上，俞莉的簡介為「主治醫師、博士，從事兒科醫療六年」，為小兒科門診的主治醫師，目前仍正常出診。（互聯網）

救人反被罰事件衝上微博熱搜第一

這宗救人反被罰的事件，16日衝上微博熱搜榜第一位，相關話題佔據榜上前八的一半。大批內地網民留言質疑校方決定，認為醫護人員救死扶傷是第一優先，不能理解俞莉為拯救危重病人才會遲到，非但未獲表揚，反而受罰和被全校通報批評。

有網民批評南方醫科大學把上課看得比人命重要，「比起人命，領導更關心按時上課，死了人也要按時上課」「學校處理太絕情，學生反應太無情」，並質疑「這樣的學校能培養出有醫德的學生嗎？」

事件6月16日衝上微博熱搜榜第一位，相關話題佔據榜上前八的一半。（互聯網）

對於教師因治病救人遲到該不該受處分，河南媒體《大河網》發起逾6萬網民參與的投票，顯示超過65%的人認為俞莉「遲到原因是特殊情況，不該受處分」；超過1萬人認為「執行規則要講人情，校方處罰太重了」；還有7000人認為「一碼歸一碼，治病救人要嘉獎，上課遲到要處罰」。

眼見輿情洶湧，南方醫科大學16日在其微信公眾號發布「情況說明」試圖管控輿論危機，強調「生命至上、救死扶傷優先」是校方始終堅持的價值理念，並稱學校正在向相關單位瞭解核實情況，後續將跟進處理。

但南京媒體《現代快報》同日引述南方醫科大學宣傳處工作人員的回應，則為輿論風暴再添一把柴火，不滿聲浪更難平息。

河南媒體《大河網》發起逾6萬網民參與的投票，顯示超過65%的人認為俞莉「遲到原因是特殊情況，不該受處分」。（互聯網）

該工作人員表示，俞莉的處理結果已屬「最輕的一種」，還稱患者當天就住在醫院，不論俞莉在不在，患者的救治都能夠得保障，隨即引來網民批評荒唐、傲慢：「那不是工作人員的孩子，要是工作人員自己的孩子，恨不能全校老師都能立馬放棄手上工作過來救援。」

事件也引發一些內地網民憶起三年新冠疫情期間的就醫亂象：「疫情時期，孕婦急診，醫院就是不收，要層層上報，走流程，最後回覆沒等到，人沒了……吃人的所謂符合流程，什麼時候能完？」

也有網民認為事件反映出社會的冷漠：「社會的冷漠與無奈不是老百姓造成的，是體制與司法造成的」。

內地媒體一面倒聲援被罰教師

內地媒體也一面倒聲援俞莉。《新京報》17日發表評論，認為俞莉用親身經歷為同學們示範了何為「救死扶傷、濟世活人」的醫者天職，並稱「這是一次成功的、生動的醫德教育」。

評論也認為，如果救人者事後不是得到褒揚，而是受到處罰，那很多人在救人前就要考慮會不會被罰、值不值得，越來越多的人會因為顧忌在最後一刻猶豫了，社會的良知底線也必然節節退後。

《檢察日報》同日也發評論，指出俞莉把患病兒童的生命權看得比學校秩序更重，這是她作為人的基本道德觀念，也符合社會的常識常理。涉事教師既是老師，也是醫師，無論什麼時候，搶救病人於危難之中，遠比按時上課更為緊急、更為重要。

上述兩篇評論都指出，規則是「死」的，尤其在涉及人命的大問題上，應有更多靈活、權宜的處理機制。

南方醫科大學在其微信公眾號發布「情況說明」試圖管控輿論危機。（互聯網）

《第一財經》的評論則指出，校方通報在肯定俞莉行為的同時，還繼續作出相關懲罰決定，表明這並非處理決定草率的問題，背後可能是官僚主義和形式主義等需要深挖的原因。

法律界人士：校方或涉嫌濫用處罰權

法律界人士也認為，校方處分因救人而遲到的教師，有濫用處罰權且有違公序良俗之嫌。

《工人日報》17日引述北京市煒衡律師事務所高級合夥人、煒衡勞動法專業委員會主任姚均昌律師表示，雖然校方考勤制度有明確規定，但老師遲到事出有因，遲到與救人相比，不能機械地運用制度進行處罰而不考慮具體情況。

姚均昌指出，南方醫科大學的制度也明確，因特殊情況發生教學事故（差錯），則視具體情況進行處理。在本案中，俞莉遲到是為了搶救病人，屬於特殊情況，更應該視情況進行處理。他認為，校方的做法不符合醫學院生命至上、救死扶傷優先的理念，應當取消相應的處罰，同時還應針對教師治病救人的行為給予褒獎。

上海市匯業律師事務所高級合夥人、勞動法專業委員會執行主任洪桂彬律師則表示，目前，上海、寧波、濟南等地均明確規定，在極端天氣下如暴雨導致未準時到崗勞動部門，尚規定不作遲到早退處理，何況治病救人？

洪桂彬說：「學校的做法不僅涉嫌濫用處罰權而且有違最基本的公序良俗。患兒的生命權大於學校秩序這是基本的常識常理，如此處分不僅損害了當事教師的合法權益，也傳遞出極其錯誤的價值觀。」

涉事的南方醫科大學第一臨床醫學院，又名南方醫科大學南方醫院，承擔臨床醫療、醫學教育、醫學科研和預防保健等任務，是大型綜合性三級甲等醫院和國家區域醫療中心。（大河報）

徹底改變墨守成規風氣 還得依靠制度法規

這宗救人被罰事件，再次表明內地一些部門機構，並未汲取三年新冠疫情期間、多地因嚴厲遵守管控規定導致民眾無法及時就醫送命的教訓。從處罰結果來看，校方的規則不僅顯得僵化、缺乏彈性，而且也本末倒置，無視事有輕重緩急，忽視「醫者仁心」「生命至上」等更重要的價值。

相信在輿論一面倒施壓下，這宗事件的結果大概率將出現反轉，並再次引發民間反思「生命至上」的問題。但從長遠來看，要更徹底改變部門機構墨守成規的風氣，還得依靠制度法規，就如同十幾年來內地持續圍繞「見義勇為」「正當防衛」等問題，從法律層面進行調整改善一樣。

本文獲【聯合早報】授權刊載。

