廣西17歲少年左膝長骨瘤開刀　竟遭醫院「誤切右膝」

內地醫院再傳離譜醫療疏失。廣西一名就讀體育班的17歲少年，因左膝長出雞蛋大的骨瘤，到右江民族醫院接受治療，結果開刀時卻被院方錯切右膝蓋。少年母親指控，當天手術到一半，主刀醫師突然跑出手術室說「切錯腳」，離譜狀況讓少年母親難以接受，質疑整間手術室這麼多醫護人員，竟都沒人發現，實在太誇張。



廣西17歲少年左膝罹患骨瘤，結果醫生開錯刀誤切右膝。（翻攝微博）

內媒《新京報》報道，這宗醫療疏失發生在今年3月底，少年母親於5月15日向媒體投訴，表示孩子就讀體育班是跑田徑的，3年前發現罹患左股骨遠端骨軟骨瘤，因骨瘤越長越大，不得不手術切除。怎料，孩子動手術卻被院方誤切右膝蓋，更扯的是手術紀錄明明寫著患處是左膝，但手術名稱卻是右膝腫物切除，如此明顯的錯誤竟無人發現。

案件爆發後，右江民族醫院坦承疏失，表示是院方管理問題，會針對主刀醫師進行懲處，院方會在合理合規合法範圍內承擔賠償，並負責將左膝該進行的手術做完，相關手術費用全部免費。院方也強調依目前觀察來看，少年的右膝基本上不會有後遺症，也不會影響到功能鍛鍊，後續院內將會針對手術安全核查問題進行整改。

少年母親則表示，兒子手術後走路正常，但還是會痛，17歲少年遭醫院開錯刀平白受痛，希望院方應該給個合理的交代，不要再發生類似案件。

百色市健委稱，已接獲家屬投訴，後續將進行醫療事故鑑定，並透過三種途徑解決，一是雙方協商，若是協商不成，就會啟動醫調委去調解，最後就是走法律途徑。