軍事化戰略賦能　中國海警的新使命

今年以來，中國海警在東亞與東南亞海域的活動顯著增加，這一趨勢不僅影響到台灣，也波及到了日本和菲律賓等周邊國家。透過一連串事件，從最新一宗台灣澎湖籍漁船「大進滿88號」在金門外海遭到中國海警強行登檢並押回福建圍頭港，到中國海警多次在釣魚台海域與菲律賓南沙群島展開海上執法行動，不難看出中國海警的任務性質和目的發生了顯著變化，與過往相比，這些行動更具針對性和廣泛性。



毫無疑問，台灣澎湖籍漁船「大進滿88號」的事件凸顯了中國海警對台灣漁民的執法行動。該漁船7月2日在金門外海進行捕魚作業時，遭到中國海警登檢並押回福建圍頭港。台灣海巡署在3日一早召開的記者會上，先是承認該漁船越界捕撈，隨後呼籲陸方儘速釋放漁民與漁船，強調不應以政治因素處理事件。然而，這次事件顯示出中國海警在金門外海的存在已達到常態化的程度，並且果斷行使海上管轄權。

澎湖籍漁船大進滿八十八號昨晚在金門東北角海域捕撈小管，因不明原因遭中共海警船逼近、強行登檢帶走。（民眾提供聯合國報圖片）

在南沙群島方面，菲律賓與中國之間的海上對峙也在升級。中國海警局多次指控菲律賓船隻非法闖入南沙群島鄰近海域，並採取包括警告攔阻、登臨檢查、強制驅離等措施。6月17日，菲律賓派出運補船及充氣艇企圖向仁愛礁的非法「坐灘」軍艦運送物資，結果遭到中國海警的反制。這一系列事件表明，中國海警正積極捍衛其在南海的利益，並不斷加強對周邊國家的海上管控。

與此同時，日本在釣魚台海域也面臨中國海警的存在。日本海上保安本部6月7日確認4艘中國海警船駛入釣魚台附近、日本政府聲稱的領海，並且首次發現這些海警船配備疑為機炮的裝置。這宗事件無疑加劇了中日之間的海上緊張關係。

值得注意的是，中國海警局於今年5月發布了第3號令《海警機構行政執法程序規定》，對海上行政執法程序做出了詳細規定，並公告在6月15日正式施行。依照此法，中國海警機構可以拘留非法進入中方水域的外籍人士或船隻二至三個月。這一法規的實施，引發了南海周邊國家，特別是菲律賓和越南的高度緊張。一般認為，新法賦予中國海警更大的權力，使其在海上執法時能夠採取更強硬的措施，這不僅加劇了南海的局勢，還提高了各方發生衝突的風險。

2024年5月16日，中國海警局赤瓜艦執法員在菲律賓非法「坐灘」軍艦附近巡查。（新華社）

諸如美國媒體《美國之音》7月1日根據最新Google衛星照片報道，指稱上海江南造船廠似在建造一艘外型神似中國海軍052D型導彈驅逐艦的船艦，儘管照片上看到有艦炮，卻未預留導彈垂直發射位置。報道援引軍事專家說法研判，該船可能隸屬中國海警，若大量建造以052D型驅逐艦為載台的海警船艦，未來可能會頻繁出沒於第一島鏈外執行任務，這將對與中國有海事爭端的鄰國帶來挑戰。

總體來看，中國海警今年以來的任務性質與目標顯得更加明確和強硬。首先，中國海警的行動範圍不再僅限於近海，而是擴展到包括金門、南沙群島以及釣魚台等「爭議海域」。其次，中國海警不僅強化了執法的頻率與力度，還逐步增強其裝備的軍事化程度，顯示出中國政府對海上主權的強烈意圖。

台灣海巡署今年6月曾在金門限制水域發現中國海警，全程監控並驅離。（海巡署圖片）

就中長期觀察，海警的這一系列行動無疑是中央戰略的一部分，旨在透過強硬手段確立和鞏固其在東亞與東南亞海域的主權聲索。這種策略對周邊國家形成了巨大壓力，特別是對台灣、日本和菲律賓這三個與中國存在海上爭端的國家與地區而言，更是如此。至於美國政府一造，對此高度關注之餘，也僅能是多次發表聲明，呼籲停止「挑釁行為」，遵守國際法，並與周邊國家通過和平手段解決爭端云云。

總的來說，中國海警的執法行動與過往相比，具備了更強的軍事化色彩，反映出中國對海上安全的重視程度顯著提高，也顯示出中國政府對海上主權的強烈意圖。中央對海警的任務期望，也從過去的單純執法轉變為多層次的海上戰略實施者，包括巡航、執法、威懾和保障等多重職能的綜合運用。展望未來，中國海警在海上任務的角色將更加重要，其行動也將更加頻繁和強硬。隨著中國海警裝備的不斷升級，其海上執法能力也將進一步增強，這對東亞與東南亞的海上安全形勢帶來新的挑戰。