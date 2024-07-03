大陸海警金門外海押走澎湖漁船　台海巡署3艇馳援不敵陸方7船

台灣海巡署今晚（7月2日）表示，有台灣漁船在金門外海作業時，遭兩艘大陸海警船靠近拍照後登檢，然後押往福建圍頭港方向。海巡署稱接報後曾派3艇試圖救援，但現場大陸海警船多達7艘，雙方一度在海上對峙。海巡署指出，為避免升高衝突，停止緊追。台灣聯合新聞網報道，漁船是因越界捕撈，才被強行登檢。



船長及5名外籍漁工 押往福建圍頭港

事發於晚間約8時10分，遇事漁船為澎湖籍「大進滿88號」，船上有洪姓船長、5名外籍漁工。據指出，當時漁船在金門復國墩東北角海域21浬處捕撈魷魚，突有兩艘大陸海警船接近，並放下小艇強行登檢，船上通訊系統遭海警控制，使其對外通訊中斷。兩艘海警船之後併靠，將漁船押往福建圍頭港方向行駛。

海巡署6月曾在金門限制水域發現大陸海警，全程監控並驅離。（海巡署圖片）

由於船上通訊系統被大陸海警控制，船長透過電話報案求助。海巡署立即調派10081艇（距案發現場14.3浬）、3505艇（距案發現場31.4浬）馳援，並增派10039艇緊急出動。

至晚間約9點14分，海巡署10081艇遭3艘大陸海警船攔阻，當時距「大進滿88號」約1.6浬。10081艇廣播要求釋放漁船，陸方則廣播要求不要干擾。海巡署偵指出，尚有4艘大陸海警船正往現場集結，海巡署3505艇隨後也駛至，持續廣播要求「放船」未果。

據大陸海警局通報，福建海警5月3日於台灣金門附近海域依法開展常態執法巡查，為繼4月29日以來再有行動，也是一周內第2次。執法現場畫面翌日曝光。（影片截圖）

近20艘漁船駛離 陸委會後續協調

晚間10時左右，「大進滿88號」已遭陸方帶往圍頭港。現場附近另有近20艘澎湖漁船作業，漁民擔心亦被查扣，已經全部駛離。金門海巡與岸巡等單位已出動，為其他台灣作業漁船護航。

海巡署表示，後續將由陸委會、漁業署透過兩岸管道協調，海巡署呼籲陸方勿政治操作，損害兩岸關係，盡速釋船放人。