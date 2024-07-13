十年前《多維新聞》的一篇評論被內地多數主流新聞網站頭條轉載，《環球時報》社論甚至質疑一篇外媒政論文章為什麼在內地網路廣為流傳，無數人在微博轉發。評論是有關上任不到兩年的習近平如何正在喚醒中國。在沒有多少人寄予厚望的情況下，中國知識界逐漸注意到這位新任最高領導人很可能是古老國家開啟全新篇章的一位符號人物。



十年之後的今天，經過實踐的檢驗，沒有人懷疑這篇《正在喚醒中國的習近平》文章所預示的局面已經實現。



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鄧小平是領導中國四十多年改革開放的政治家，他讓中國人民「富起來」，然而，用縱深更廣的視域審視，毛澤東是領導中國從百年衰敗「站起來」的偉大領袖。很少人習慣用較長歷史來審視當下的變化，將視域擴寬到預示未來更是鳳毛麟角，《多維新聞》十年前對習近平喚醒中國的評論就是少有的成功案例。

2019年9月12日，在新中國70周年大慶前夕，習近平視察北京香山革命紀念地，毛澤東故居。（新華社）

習近平首先被各方關注是他雷霆萬鈞的反腐行動，在評論發表前，原政治局常委周永康被正式逮捕，原軍委副主席徐才厚已經收監，大批省部級幹部陸續鋃鐺入獄。評論發表不到一年前的十八屆三中全會提出了以國家治理體系和治理能力現代化為導向的各項重大改革，不久之後的四中全會以「全面依法治國」為主題，這些都是中國人一直期盼的重大施政舉措，更是無數知識份子極為重視的現代治理模式。當年就是在這種背景下，預示習近平將成為喚醒中國的另一位具有轉折意義的領袖。

進入21世紀，中國的政治體制是獨特的。自蘇聯東歐解體之後，在歷史終結論的一片歡騰聲中，世界大國中只有中國依然是共產黨領導，而且是一黨執政，沒有週期性全民選舉，更沒有反對黨或其他分享權力的政黨並存。根據西方普遍認可的制度標準，這種體制無法平穩運行，難以有效發展經濟，政權將難以延續。

然而，現實完全相反。中共治理下的中國政治穩定、社會和諧、經濟成就驚人，就算是在腐敗高發時期，人民對中共的信任始終居高不下。中共沒有因此而自滿，相反，習近平上台之後刀刃向內，發起反腐行動，建立紀檢監督制度和積極推進「全面依法治國」，堅持「把權力關進制度的籠子裡」，提出自我革命是長久執政的前提。中共始終不忘初心、知行合一，習近平讓老百姓看懂了中共治理與民族復興的因果關係，讓國家「強起來」指日可待，因而在人民心中的地位持續鞏固。他領導的中國共產黨只要能補齊短板，展現治理感召力，很可能成為人類歷史上最成功的執政黨。

2014年，中共召開十八屆四中全會聚焦法治，審議通過了《中共中央關於全面推進依法治國若干重大問題的決定》。圖為時任政治局常委左起：張高麗、劉雲山、張德江、習近平、李克強、俞正聲、王岐山。（資料照片）

毛澤東是人民相信的革命家，鄧小平是人民相信的改革總設計師，習近平是人民認為能夠實現中國式現代化、完成民族復興的政治家。中央民族大學的強世功教授指出，習近平在黨內的核心地位，不僅是由於他傳承了中共的歷史權威，更不是因為他身上的諸多職務，關鍵是「他在特定歷史時刻具有勇於承擔歷史使命的政治責任、面對全球歷史轉折時代指明中國發展道路的強大理論建構能力和駕馭國內外複雜局面的能力」。如果當年對習近平喚醒中國只是一種期許，今天強世功的說明早已經是很多人的共識，或者說，習近平過去十多年的成就遠遠超過人們當年的預期，大家已經將視野集聚在他領導的下一個征程上。

習近平上任時，沒有人想到他能成功說服大多數國家中國是它們的發展夥伴，美國也沒有想到中國是它持續稱霸的障礙。這不是中國圖謀取而代之，而是美國難以理解中國發展所觸動的全新國際形勢，以至步伐錯亂，原本的信心被焦慮替代。美國總統特朗普（Donald Trump）發動對華貿易戰時，習近平已經建議中美之間發展新型大國關係，並提示世界百年未有之大變局，但西方政客根本聽不明白，以為習近平在重複著西方政客擅長的選舉宣傳，難以理解大變局的存在和影響。

以習近平總書記為核心的中共中央2013年提議建立「新型國際關係」，目標是以「合作共贏」為核心的新的國際關係，以維護世界和平、促進共同發展，一般認為這是其在2010年提出中美「新型大國關係」的泛化。（新華社）

當美國總統拜登（Joe Biden）始亂終棄，匆忙離開阿富汗，利用北約圍堵俄羅斯的陰謀打錯算盤，陷入烏克蘭的泥淖，在以哈衝突中進退失據，進一步失去全球南方國家的信任時，相反，習近平主動出擊，幫助中東國家冰釋前嫌，尋求大和解，鼓勵全球南方國家專注於發展，拒絕結盟卻廣交朋友，推動一帶一路建設，向全世界提出三大全球倡議，強調互惠互利、共用繁榮。兩種選擇之間就像平行時空，發展中國家自然心知肚明。

中國的人均GDP只是美國的六分之一，既然如此，美國為什麼抹黑它在國際新形勢下的角色，表現出極為焦慮。如果中國的成就只是局限在經濟領域，估計不會被別人注意到，然而，無論是在科技創新、高端製造業、太空還是軍事、國家治理、社會經濟事務等領域，習近平都改變了昔日國家積貧積弱的面貌，為全世界做了出色示範。在資本主義和自由民主體制之外，中共為全球南方國家提供了不同的發展路徑。它是自工業革命以來第一次出現的劃時代巨變，亦是傳統發展模式受到挑戰的表現。其實習近平領導的中國走出的是一條和平發展新路，對現有權力格局毫無威脅，然而迷信修昔底德陷阱的守成大國誤認為中共圖謀不軌，甚至認為中國計畫取而代之，成為新的霸主。

對於中國而言G2格局不是意味着競爭，而是互相尊重、互利共贏的關係。(路透社)

由於中國人口的規模，它的經濟總量已經被人注意到。以美元匯率計算，中國經濟總量是世界第二，如果用購買力平價指數進行調整，它在2014年已經超越美國。問題是，中國在政治、經濟、社會都展現了遠超乎GDP的實力投射，並具有通過銳意改革來持續進步的潛能。更為重要是中國在特定國際事務中的影響力已經超越美國，而西方國家對中國仍缺乏想像，現有理論又難以解釋它的成功，對中國崛起的陌生感自然產生巨大焦慮。

2020年1月，國家統計局公布多項經濟數據，宣布中國迎來人均GDP首次超過1萬美元的時刻。圖為京津高鐵正在途徑北京永定門城樓。（新華社）

十年以來，習近平不斷推動國家全面深化改革。十八屆三中全會決議是習近平新時代的政治宣言，描繪了國家治理現代化的藍圖，而且言出必行，成就卓著。今天隨著中國呼喚新一輪改革來應對發展道路上的挑戰，大家都是在等待二十屆三中全會究竟會如何接續十八屆三中全會，期待他將藍圖一繪到底。由於會議日期比原定的日程推遲了較長時間，很多人對它的內容更是寄以極大想像，深信它將會是推動中國發展的另一個里程碑。我們拭目以待，用當年《多維新聞》對習近平的同樣期許來迎接它的成功召開。