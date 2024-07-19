二十屆三中全會畫重點：何為高水平社會主義市場經濟體制

從對中共推動改革工作的範式和節奏影響的角度來看，中央基本上都在歷屆的三中全會上，研究以解放和發展生產力為目的而調整生產關係和上層建築的改革工作，進而形成了黨推動改革工作的基本範式和基本節奏。那麼，今次二十屆三中全會的工作重點是什麼？



在剛公布的二十屆三中全會簡報中，「全會強調，進一步全面深化改革⋯⋯以經濟體制改革為牽引，以促進社會公平正義、增進人民福祉為出發點和落腳點，更加註重系統集成，更加註重突出重點，更加註重改革實效，推動生產關係和生產力、上層建築和經濟基礎、國家治理和社會發展更好相適應，為中國式現代化提供強大動力和制度保障」。



第二十屆三中全會，中央委員會總書記習近平發表重要講話。（影片截圖）

而後聚焦在7個方面：「1聚焦構建高水平社會主義市場經濟體制，2聚焦發展全過程人民民主，3聚焦建設社會主義文化強國，4聚焦提高人民生活品質，5聚焦建設美麗中國，6聚焦建設更高水平平安中國，7聚焦提高黨的領導水平和長期執政能力，繼續把改革推向前進」其中第一點就是「構建高水平社會主義市場經濟體制」。

在而後的展開中，「全會提出，高水平社會主義市場經濟體制是中國式現代化的重要保障」，「全會提出，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務」，「全會提出，教育、科技、人才是中國式現代化的基礎性、戰略性支撐」，「全會提出，科學的宏觀調控、有效的政府治理是發揮社會主義市場經濟體制優勢的內在要求」，「全會提出，城鄉融合發展是中國式現代化的必然要求」，「全會提出，開放是中國式現代化的鮮明標識」，六個部分都是圍繞何為「高水平社會主義市場經濟體制」依次展開。

中共十一屆三中全會召開，通過推動黨的工作中心的轉移，啟動了了社會主義現代化建設的進程。在90年代初，中共十四屆三中全會的時候，確定建立社會主義市場經濟體制，這是從計劃經濟體制到社會主義市場經濟體制的重要節點，如今經過30多年的發展變化，對經濟體制有變革的必須性。那麼，什麼是「高水平社會主義市場經濟體制」，就將是二十屆三中全會的一個重中之重。

中共二十屆三中全會。（影片截圖）

從縱向的歷次三中全會重點議題內容情況來看，主要是遵循經濟體制改革的邏輯，不斷推進局部的重點突破，而後待條件成熟再進行整體的全面改革。

在中共十八大之前，主要圍繞農村、城市兩方面重點突破，而後在此基礎上，進行整體改革，其中最根本的就是建立了社會主義市場經濟體制。

十一屆三中全會在提出黨的中心工作轉移以及做出改革開放決策基礎上，重點推進農業工作發展，隨後持續推進以生產責任制為重點內容的農業農村改革。十二屆三中全會就著手推進加快以城市為重點的整個經濟體制改革，通過了《中共中央關於經濟體制改革的決定》。十三屆三中全會，提出要治理經濟環境、整頓經濟秩序和深化改革有機結合起來，並通過了《關於價格、工資改革的初步方案》。並不斷推動計劃經濟體制逐步向社會主義市場經濟體制過渡的基礎上。

中共二十屆三中全會。（新華社）

在十四大作出建立社會主義市場經濟體制決定精神指導下，十四屆三中全會通過了《中共中央關於建立社會主義市場經濟體制若干問題的決定》，搭建了社會主義市場經濟體制的基本框架。十五屆三中全會通過了《中共中央關於農業和農村工作若干重大問題的決定》，提出了建設有中國特色社會主義新農村為奮鬥目標的一系列改革措施。而後的十六屆三中全會通過了《中共中央關於完善社會主義市場經濟體制若干問題的決定》，強調要按照統籌城鄉發展、統籌區域發展、統籌經濟社會發展、統籌人與自然和諧發展、統籌國內發展和對外開放的要求，更大程度地發揮市場在資源配置中的基礎作用。黨的十七屆三中全會，再次將眼光放在農村改革發展上，全會通過了《中共中央關於推進農村改革發展若干重大問題的決定》。

而在中共十八大之後，已經完成了要素生成的任務，到了需要推動從具體要素生成階段向整體形態發展階段躍升的時候了。為此，十八屆三中全會通過了《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》，提出了以完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化為總目標的全面深化改革任務。

如今，中國社會發生了疊加性的結構性轉型和變化。一是由市場經濟的建立所導致的基於制度變遷所引起的社會結構轉型；二是由數字的生成所導致的基於技術革命所引起的社會結構轉型。從改革的角度來看，中共二十大之前的改革所解放和發展生產力，從基礎和類型來看，更多的是工業化條件下的生產力。

然而，二十大之後，改革所要解放和發展的生產力，除了既有的生產力類型之外，很重要的一個重點內容，就是新質生產力。不論是從服務於新質生產力的解放和發展，還是從新質生產力可能帶來的對生產關係和上層建築的影響來看，都將與過去有著重大的區別。這也是「高水平社會主義市場經濟體制」 的新命題、新要求和新任務。這將如何在二十屆三中全會中體現，拭目以待。