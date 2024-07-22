解讀三中 | 習近平為何高舉改革開放大旗？

在最新公布的二十屆三中全會《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》（以下簡稱《決定》）和習近平所做的《說明》中，改革開放被放在了很高的地位。

比如《決定》中開篇在闡釋進一步全面深化改革的重要性和必要性時就寫道，「改革開放是黨和人民事業大踏步趕上時代的重要法寶。黨的十一屆三中全會是劃時代的，開啟了改革開放和社會主義現代化建設新時期。黨的十八屆三中全會也是劃時代的，開啟了新時代全面深化改革、系統整體設計推進改革新徵程，開創了我國改革開放全新局面。」「中國式現代化是在改革開放中不斷推進的，也必將在改革開放中開闢廣闊前景。」「改革開放只有進行時，沒有完成時。」

而在習近平所做的《說明》中，開篇「關於確定全會議題的考慮」部分也寫道，「實踐充分證明，改革開放和社會主義現代化建設新時期，我國大踏步趕上時代，靠的是改革開放。黨的十八大以來，黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，靠的也是改革開放。新時代新徵程上，要開創中國式現代化建設新局面，仍然要靠改革開放。」

習近平出席第二十屆三中全會閉幕式。（影片截圖）

那麼問題來了：習近平為何要高舉改革開放的大旗？結合十八大至今的內外變局，可以歸納為以下三點：

首先是最大程度凝聚社會共識。改革開放以來，雖然社會思潮紛紛擾擾，每個階段也不可避免出現各種問題和挑戰，但恐怕沒有人會懷疑，鄧小平推動的改革開放，不僅將中國從文革十年的泥沼中拉了出來，而且通過「以經濟建設為中心」切實改變了每一個中國人的命運。經過三年疫情的消磨，中國進入北京大學教授錢理群所言「無真相、無共識、沒有確定性的時代」，但改革開放無疑仍是迄今為止中國社會的最大共識。這也是為何每年到了鄧小平紀念日或是南巡講話周年日，中國社會總會掀起一股紀念潮的深層原因所在。

其次是極強的危機意識和問題導向，中國現階段面臨的問題和挑戰只有通過改革開放才能解決。在《決定》的改革事項中，能明顯感受到習近平的危機意識，比如在「健全推動經濟高質量發展體制機制」部分提到，要「建設國家戰略腹地和關鍵產業備份」，在「持續深化國防和軍隊改革」部分提到，要「構建新型軍兵種結構佈局，加快發展戰略威懾力量，大力發展新域新質作戰力量，統籌加強傳統作戰力量建設」。等等。

習近平上台後，開啟大刀闊斧的軍隊改革，並強調實戰第一。（資料圖片）

習近平在《說明》中，也羅列了推動高質量發展面臨的突出問題和重大風險挑戰，比如，市場體系仍不健全，市場發育還不充分，政府和市場的關係尚未完全理順，創新能力不適應高質量發展要求，產業體系整體大而不強、全而不精，關鍵核心技術受制於人狀況沒有根本改變，農業基礎還不穩固，城鄉區域發展和收入分配差距仍然較大，民生保障、生態環境保護仍存短板，等等。特別是當前世界百年未有之大變局加速演進，局部衝突和動盪頻發，全球性問題加劇，來自外部的打壓遏制不斷升級，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，各種「黑天鵝」、「灰犀牛」事件隨時可能發生。

這些問題怎麼解決？習近平說，「歸結起來，這些問題都是社會主要矛盾變化的反映，是發展中的問題，必須進一步全面深化改革，從體制機制上推動解決。」「有效應對這些風險挑戰，在日趨激烈的國際競爭中贏得戰略主動，需要我們進一步全面深化改革，用完善的制度防範化解風險、有效應對挑戰，在危機中育新機、於變局中開新局。」

最後是撥亂反正。習近平上台之後，將首次考察地選在了改革開放的前沿陣地深圳，當時很多聲音認為他會是「年輕版的鄧小平」，但這樣的看法很快發生變化，越來越多人認為他在走毛澤東路線，甚至認為他背叛了鄧小平的改革開放，雖然習近平上台不久就提出了「前後兩個三十年不能互相否定」，但這一說法本身也被外界認為是在為毛時代辯護。這一次三中全會之所以高舉改革開放大旗，也是為了徹底撥亂反正，向外界說明，從一開始習近平就既是毛澤東的繼承者，也是鄧小平的繼承者，這是中國共產黨政治繼承的必然結果，也是中共區別於蘇共能延續至今的原因所在。

中國官媒在十九大前推出政治意味濃厚的專題片，透露出中共官方確認「毛鄧習斷代」的意味。（資料圖片）

三中全會召開期間，新華社發布題為《改革家習近平》的萬字長文，亦稱習近平為繼鄧小平之後的又一位卓越的改革家，文章寫道，「在習近平看來，未來要實現現代化，續寫中國奇蹟，仍然要用好改革開放這個重要法寶。」「通過全面深化改革，習近平繼續發揚了鄧小平的事業，讓中國不僅續寫了經濟奇蹟，還展示出文化魅力，創造了人類文明新形態。」新華社其文還引述觀察人士的說法，「習近平作為新時代改革設計者、實踐者和引領者，讓鄧小平開創的社會主義市場經濟得以延續並不斷書寫新篇章，點燃了中國這艘巨輪加速駛向全面現代化的新引擎，使中華民族復興進入不可逆轉的歷史進程。」

改革開放作為中國的基本國策和重要法寶，高舉改革開放的大旗毋庸置疑，但誠如新華社文章開篇所言的，鄧小平發起改革開放的1978年，中國人均GDP不到200美元，改革幾乎從零開始，而到了2012年，中國已是世界第二大經濟體，人均GDP突破6000美元，同時許多發展紅利正在消退，包括曾經低廉的勞動力成本。「容易的、皆大歡喜的改革已經完成了，好吃的肉都吃掉了，剩下的都是難啃的骨頭。」再加上「面對紛繁複雜的國際國內形勢，面對新一輪科技革命和產業革命，面對人民群眾新期待」，挑戰不可謂不大。也因為這樣，所以最大限度凝聚社會共識、清除干擾全面深化改革的雜音、噪音，以問題為導向凝心聚力推動中國式現代化，就顯得尤為重要，這恐怕也是習近平為何高舉改革開放大旗的用意所在。