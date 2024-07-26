習近平王滬寧及四省書記致祭 北京超高規弔唁越共總書記阮富仲

越共總書記阮富仲日前去世，中共中央政治局常委兼全國政協主席王滬寧以「習近平總書記特別代表」赴越南弔唁，創下了數十年來正國級中共領導人出國悼念外國領導人的罕見紀錄。



此前，無論古巴革命領導人卡斯特羅的葬禮，還是英國女王伊利沙伯二世的葬禮、伊朗總統萊希的葬禮，中國派出的都是副國級領導人致祭，分別為時任國家副主席李源潮、國家副主席王岐山和政治局委員、副總理張國清。

由黨內排行第四的正國級領導人帶隊出國出席阮富仲葬禮，突顯了對北京對中越關係的格外重視。

在越南會見越南國家主席蘇林時，王滬寧表示，中越關係不斷穩定向好發展，提升到具有戰略意義的「命運共同體」的新高度，中方願同越方一道落實好習近平總書記去年訪越期間，雙方達成的重要共識，推動中越命運共同體建設走深走實，行穩致遠。

蘇林則表示，中國是越南對外政策中唯一具備所有優先因素的國家。越方將牢記阮富仲同志越中情誼深、同志加兄弟的囑託，始終將發展對華關係作為越對外政策的頭等優先，按照阮富仲同志同習近平總書記達成的重要共識，堅定推動構建具有戰略意義的越中命運共同體。

在王滬寧率團赴越南致祭之前，中共中央總書記、國家主席和軍委主席習近平已經赴北京越南駐中國大使館弔唁過阮富仲。

據央視當時報道的畫面顯示，習近平到越南大使館後走到阮富仲遺像前駐足默哀，向遺像三鞠躬，並在弔唁簿上留言並簽名。習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等七位政治常委，中共中央、全國人大、國務院、全國政協、中央軍委等五大中央機構，以及中聯部、外交部、國防部、北京市委和市政府等所送花圈都擺在阮富仲遺像前。

另據上海發布、《南方日報》、《廣西日報》、雲南網報道，7月25日，上海市委書記陳吉寧、廣東省委書記黃坤明、廣西壯族自治區黨委書記劉寧、雲南省委書記王寧分別到越南駐上海、廣州、南寧、昆明總領事館，弔唁越共中央總書記阮富仲逝世。同樣也創下了中國地方政府省市主要官員出席祭奠外國領導人的紀錄。