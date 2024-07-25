阮富仲逝世｜越南舉行國葬　王滬寧率團弔唁

據越通社報道，7月25日上午，越共中央委員會、越南國會、越南國家主席、越南政府、越南祖國陣線中央委員會和阮富仲家屬，按國葬規格在越南河內市陳聖宗街五號國家殯儀館為越共中央委員會總書記阮富仲（Nguyễn Phú Trọng）舉行國葬。



阮富仲弔唁儀式同一時間在胡志明市統一會場和阮富仲家鄉河內市東英縣東會鄉舉行。

在越南國家殯儀館，阮富仲弔唁儀式在莊嚴肅穆的氣氛中舉行。阮富仲的靈柩停放在最莊嚴的位置，靈柩上覆蓋着國旗。國旗上放置黑絲帶，絲帶上寫道「沉痛哀悼越共中央總書記阮富仲」。

在越南國葬哀樂《烈士之魂》的音樂聲中，7點整，阮富仲弔唁儀式開始。

2024年7月25日，越南政府在河內為越共中央委員會總書記阮富仲舉行國葬。 （越南政府新聞網）

蘇林、范明政、陳青敏、杜文戰向阮富仲和家屬表示深切哀悼。

前來弔唁的還有前越共中央總書記農德孟；前越南國家主席阮明哲、張晉創、阮春福、武文賞；前越南政府總理阮晉勇；前越南國會主席阮生雄、阮氏金銀、王廷惠等人。

阮富仲弔唁儀式於2024年7月25日7時至22時和2024年7月26日7時至13時舉行。

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧於7月25日至26日率中共代表團赴越南首都河內，參加越共中央總書記阮富仲逝世的弔唁活動。此外，日本前首相菅義偉作為首相岸田文雄特使參加國葬。韓國總理韓德洙作為韓國政府代表參加。

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