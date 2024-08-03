當中國軍力超趕美軍　台灣還能繼續信仰美國多久？

台灣在國際地緣政治上，一直如同走鋼索般小心翼翼。隨著中國大陸軍事崛起，美國對中國的焦慮日益加深，台灣位處核心，無可避免深陷這場大國博弈的漩渦。然而，台灣卻似乎甘之如飴，不僅將自身安全問題全然寄託於美國的軍事支持，甚至信奉美國不渝。台灣在拒絕成為美國對抗中國的代理人的同時，也應有一番覺醒，拒絕讓美國成為決定台灣自身安全能否確保的代理人。



美國國防戰略委員會7月29日發布的報告顯示，中國的軍事力量已今非昔比，甚至在某些方面超越了美國。這對美國而言無疑是一個警鐘，然而，對台灣來說，此一事態變化卻彷彿是置若罔聞。

長期以來，台灣在回應中美台三邊關係時，始終存在兩大敗筆，一則是讓自身安於「靠山山會倒」的窘境，沒有為他日「靠人人會跑」的情景預做退路。台灣從早年的侍從美國，到現在的信仰美國，把自身所有希望與可能性，全然寄託在美國這根救命稻草上，本質上即是賭徒心態，且不顧情勢變化，等同打定主意「一條道走到黑」也在所不辭。二則是台灣將自身安全交付，或謂讓渡給中美兩強競爭左右，隨著時線變化，逐步喪失主體性，也顯見脆弱性。

2023年7月，特朗普接受媒體專訪時，對美國出兵助台灣有所保留，並斥台灣搶走美國半導體工作：早該阻止。（Fox News截圖）

事實上，台灣內部一直存在著一種反對聲音，認為台灣不應該成為美國對抗中國的前沿代理人。這種聲音有其立論基礎，畢竟中美之間若真的發生衝突，台灣不論在軍事或非軍事層面，都將成為最前線的犧牲品。但反過來說，結合「信仰美國」的迷思檢討，台灣既應拒絕成為美國對抗中國的前沿代理人，也不應讓美國成為台灣自身安全能否確保的代理人。

在台灣內部，確實有不少人徒呼負負，主張不應該過度依賴美國，應該追求更多的自主性。然而，當前的台灣政府卻對這種同樣懷抱愛台之心的呼聲充耳不聞，無論是大規模的軍購案，還是高調的軍事演習，台灣政府無不在顯示其對美國軍事支持的渴求。這種表現，從某種角度來看，更像是一種「信仰」，一種信仰美國的無限軍事保護力。可是，當美國自身都難以顧全全球安全時，台灣這種信仰是否真的能夠長久？

美國主導的2024年環太平洋軍演（RIMPAC）在夏威夷（Hawaii）及附近海域舉行期間，日本自衛隊兩棲運輸艦國東號（JS Kunisaki）停泊在夏威夷珍珠港-希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam）。（REUTERS/Marco Garcia）

美國真的可靠嗎？檢視美國國防戰略委員會最新出具的國防戰略報告其實已明確指出，美國軍力正面臨嚴峻挑戰，全球軍事布局需要重新調整。中國的軍事投入大幅增長，美國在西太平洋地區的優勢日益縮小。報告甚至悲觀地預測，一旦進入中國海岸線1000英里內，美國的軍事優勢可能化為烏有。如此一來，台灣依賴美國的安全策略，豈不是將自身命運交給了一個充滿不確定性的未來？

單從台灣立場來看，台灣政府對美國的依賴，某種程度上是一種無奈之舉。在面對中國大陸日益增強的軍事壓力時，台灣確實需要一個強大的盟友來平衡這種威脅。而這類的需求經年累月，同時也反映在台灣社會對美軍來援的高度期待上。

根據華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）網站，由台灣大學助理教授南樂（Lev Nachman）、南韓西江大學助理教授金海娜（Hannah June Kim）及美國富蘭克林與馬歇爾學院（Franklin & Marshall College）助理教授顏維婷7月30日共同發表的民調，結果顯示有54.7%台灣受訪者認為，無論下一任美國總統是誰，萬一台海衝突，美國都會協助台灣，但也有近4成（37.3%）台灣民眾認為，不論誰當選都不會。

但對應到中美台關係，以及北京回應統一進程的框架時，這類「期盼」其實都沒有意義。猶如《對台灣而言，誰當美國總統已經不重要了》一文所述，美國大選也許會對中美關係和北京與華府打交道的方式有一定影響，但是肯定不會影響到中國的統一進程，「不管誰做美國總統，統一都是不可逆轉的大勢」，輔以中美軍力消長態勢鮮明，台灣縱有再多對美國的一心期盼，都無法成為支撐其樂觀的基礎。

5月23日，解放軍東部戰區發布「聯合利劍－2024A」演習區域示意圖。（央視）

然而，依賴並不意味著盲從。台灣在探索維持與美國密切關係的同時，亦應尋求更多的外交途徑和合作夥伴，其間也應涵納北京。畢竟，單靠美國一國之力，難以保證台灣的安全——此間更重要的環節，無疑是兩岸關係如何解套的問題。

總的來說，台灣目前的安全政策存在著嚴重的失衡：過度依賴美國的軍事支持，忽視自身防衛能力的建設，以及缺乏自主性的兩岸與對外策略，凡此種種都讓台灣陷入了一個極其被動的局面。面對中國日益增強的軍事壓力，台灣重新審視自己的安全策略有其必要，更重要的是，台灣應該尋求和平解決兩岸問題的途徑，避免被捲入大國之間的軍事衝突。唯有如此，台灣才能真正保障自身的安全，確保未來的和平與穩定。

《華爾街日報》報道，解放軍潛艇發展技術進展神速，在潛艇技術上，美軍全面碾壓解放軍的時代已經終結。（騰訊網）

「理想很豐滿，現實很骨感」是多年來網上常見的一類自我調侃，台灣在蔡英文主政8年期間，強打與「理念相近國家」結盟，美國無疑是頭號目標，既滿足軍事安全需求，也滿足台灣劃設意識形態陣營框架所需。但猶如在理想豐滿之後，中美軍事的消長現實，其骨感意義業遭台灣政府無情忽視，依舊信仰著美國的萬能，繼續寄人籬下。

綜觀目前台灣內部的檢討，不當美國的棋子論已言之鑿鑿多年，但更深刻醒悟當為，台灣在拒絕成為美國對抗中國的代理人的同時，也應有一番覺醒，拒絕讓美國成為決定台灣自身安全能否確保的代理人，否則「人窮靠山，山會倒，落難靠人，人會跑」的警世之語，對台灣來說，驗證只是時間早晚的問題而已。