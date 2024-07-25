特朗普索台保護費：台積電成為美國人質的危機再起？

美國前總統、共和黨總統參選人特朗普（Donald Trump）日前在接受媒體專訪時，再次提出了一個引發台灣社會高度關切的話題：希望台灣向美國支付「保護費」。特朗普強調，台灣距離美國9500英里，而距離中國僅68英里，這樣的地理距離給美國保衛台灣帶來實際困難。同時，特朗普聲稱台灣搶走了美國幾乎100%的晶片事業，「這種情況不應該發生」。這一系列言論，不僅引發了台灣社會的強烈迴響，更揭示出美國大選一旦由特朗普勝出，未來全球戰略布局或再有重大調整。



台灣行政院長卓榮泰在回應特朗普的言論時表示，台灣為了保障自身防衛，願意承擔更多責任。此話即便彰顯台灣在自身防衛上願意付出的努力，但也顯露台灣在面對國際壓力時的被動性。前台灣國安會秘書長蘇起和前陸委會副主委趙建民的評價則認為，縱然特朗普的言論更多是選舉語言，但如果他當選，台灣勢必將面臨更大的壓力，特別是在「美國利益優先」的政策下，台灣可能會成為特朗普施壓的首要目標。

2023年7月，特朗普接受媒體專訪時，對美國出兵助台灣有所保留，並斥台灣搶走美國半導體工作：早該阻止。（Fox News截圖）

特朗普的言論及其背後的意圖，無疑反映出美國在面對中國崛起時的戰略調整。台灣作為美中對抗的前沿，不可避免地成為兩國博弈的重要棋子。隨著中美關係的日益緊張，全球半導體供應鏈的重組已是正在進行的趨勢。美國加強對台灣半導體產業的控制，不僅是出於自身技術優勢的考量，更是對抗中國技術崛起的戰略布局。台積電（TSMC）赴美設廠，就是在這種背景下應運而生的。然而，台積電是否會成為「美積電」或成為台灣在美的質子，仍是外界關注的焦點。

不妨回溯春秋戰國時代，諸侯國之間為了互相信任，會互相交換人質，稱為質子。這種做法在當時被視為保證和平與合作的手段。然而，對於現代國際政治經濟中的台積電而言，這樣的歷史參照卻顯得格外諷刺。台積電作為全球半導體代工的龍頭企業，成為了中美之間博弈的籌碼。在美國和台灣之間實力對比完全不均衡的情勢下，台積電成為「質子」只會突顯出台灣的被動與弱勢。

美國國務院發言人米勒17日表示，過去幾十年來美國提供台灣的安全合作，都是台灣向美國購買，不是美國做慈善。（Reuters）

面對美國前總統特朗普點名台灣請求美國協防，台灣需付保護費的地緣政治風險升高問題，台積電董事長魏哲家7月18日藉法人說明會場合對外回應，稱台積電的海外布局不會因此改變。他指出，台積電目前已在美國亞利桑那州、日本熊本和歐洲的德國設廠，這是因應地緣政治所做的布局，不會因特朗普的言論而改變，同時也否認了合資、考慮讓美國政府入股的可能性。

然而，魏哲家的話並無助減緩外界對台積電或淪「美積電」的質疑。爬梳特朗普過去在相關議題上的立場與言論，其一直以來強調「美國優先」，在他的政策中，美國的利益至上，其他國家需要為美國的保護付出相應的代價。這種強硬的立場，給台灣帶來了不小的壓力。對此，國台辦發言人朱鳳蓮24日在例行記者會上的發言堪稱一針見血，其言及「島內民眾看得很清楚，美國永遠奉行所謂『美國利益優先』，台灣不會成為例外」。

可以說，當特朗普提出台灣需要支付保護費時，一方面當然有選舉語言的成份，但同時是他一貫政策的延續。然而，這對於台積電而言，又意味著什麼？

首先，台積電成為美國人質的可能性，實際上已經在過去幾年中逐漸浮現。台積電赴美設廠，雖然表面上是應對全球半導體供應鏈重組的必要舉措，但從另一個角度看，這也是美國將台積電技術和生產能力納入自身掌控的一部分。在中美技術競賽日益激烈的背景下，美國希望透過控制台積電，遏制中國技術崛起的步伐。然而，這樣的安排，卻讓台灣半導體產業面臨新的風險。

在2022年APEC領袖峰會，台灣代表張忠謀（左）當天下午與美國副總統賀錦麗（右）於場邊晤談。當時張忠謀分享，賀錦麗「對晶片特別有興趣」，表達歡迎台積電在亞利桑那州設廠之外，也特別重申美國幫助台灣的決心。（APEC中華台北代表團）

其次，台積電的技術領先地位和市場份額，對全球半導體供應鏈具有舉足輕重的影響力。然而，美國希望透過台積電赴美設廠，將其技術和生產能力納入自身掌控，這無疑是出於對中國技術崛起的防範。特朗普的言論，無疑是對台灣施壓的一種手段，希望藉此確保美國在全球半導體產業中的主導地位。然而，這也讓台積電面臨被挾持的風險，成為美國對抗中國的籌碼。

此外，台積電成為美國人質的可能性，還體現在美國對台灣半導體產業的高度依賴。台積電作為全球最大的半導體代工廠，其技術和生產能力對全球科技產業具有關鍵作用。然而，美國對台灣半導體產業的高度依賴，既是台灣的戰略優勢，也可能成為其國際政治中的一個「質子」。在中美對抗日益激烈的背景下，台灣如何在保持技術領先的同時，避免成為大國博弈的犧牲品，將是一個嚴峻的挑戰。