廣東江蘇經濟龍頭競爭升溫　江蘇能否打破廣東35年霸主地位？

2024年上半年經濟數據公佈後，一組省域對比引起關注——國內經濟總量第一大省廣東相對第二名江蘇的優勢進一步縮小，有人據此推斷，中國經濟第一大省即將易主。



廣東自1989年GDP總量超越江蘇後，至今已連續35年位居全國經濟總量第一大省。其間，兩省GDP差距最小為1989年的59.5億元（人民幣，下同），差距最大為2019年的9330.1億元。2023年，兩省的GDP相差7451億元，江蘇的經濟總量約為廣東的94.5%。

今年上半年，廣東GDP為65242.5億元，江蘇為63326.3億元，後者約為前者的97.06%。兩者相差1916.2億元，是近5年來兩省上半年經濟數據差額的最小值。去年上半年，江蘇GDP比廣東少2444.5億元，前年上半年少2609.3億元——這也是過去5年裡上半年差額的最大值。

2020年廣東省GDP首次超過11萬億元人民幣。圖為廣州市夜景。（新華社）

從最近三個上半年的數據對比來看，粵蘇兩省的GDP差距的確在縮小，其中今年的差距更是縮小到了2000億元以內。這是否意味著江蘇將很快超越廣東，重奪中國經濟第一大省的寶座？

內媒《第一財經》記者採訪和研究發現，僅從經濟總量的角度看，江蘇確有進一步逼近廣東的可能，但要想在數年內實現反超，機率較小；而從總量背後多項關鍵指標的角度看，目前江蘇與廣東的差距明顯，單位GDP的「含金量」差距比GDP總量的差距顯著得多。從這個角度而言，廣東的中國經濟第一省地位暫難撼動。

近10年經濟增速江蘇7次勝出

如前所述，過去35年廣東的經濟總量都高於江蘇，《第一財經》記者梳理發現，兩者之間的差距呈波動之勢。大致來看，從1989年到2008年的前20年間，差距逐年擴大；2009年至2013年的差距逐年縮小；2014年至2019年的差距再次逐年擴大；最近5年的差距則高低起伏。總體來看，並不能得出兩者之間的差距在縮小的結論。

但兩省的GDP實際增速，支持江蘇趕超廣東的可能。記者統計發現，過去10年間，江蘇有7年的GDP實際增速（全文皆為同比）超過廣東；過去5年，江蘇有4年超過廣東。自2020年之後，廣東的GDP實際增速就一直落後於江蘇，相差0.6~1.4個百分點。這意味著，如果兩省經濟增長保持目前態勢，假以時日，江蘇GDP總量終將超過廣東。

粵蘇兩省2023年部分經濟指標對比（資料來源：地方統計公報、中國人民銀行、國家稅務總局）

今年以來，江蘇的經濟增速明顯強於廣東，使得反超呼聲驟然提高。從季度數據看，第一季廣東GDP為31510.66億元，同比實際增長4.4%；江蘇為31020.4億元，增長6.2%。江蘇的GDP總量已相當於廣東的98.4%，且增速明顯更高。兩省的GDP差距縮減至490.26億元，是近5年來第一季差距的最低值。

從上半年數據看，江蘇GDP實際增速（5.8%）比廣東（3.8%）足足快了2%，從而一舉將兩省經濟總量的差距縮減至2000億元以內。差距縮小的直接原因在於廣東的多項重要經濟指標增速放緩，而江蘇則保持較快增長。

具體而言，上半年規模以上工業增加值增速，廣東為6.0%，江蘇則為8.6%；服務業增加值增速，廣東為2.7%，江蘇則為4.8%；固定資產投資增速，廣東同比下降1.5%，江蘇同比增長3.7%；社會消費品零售總額，廣東為2.35萬億元、同比增長1.2%，而江蘇為2.42萬億元，同比增長4.9%。

從拉動經濟增長的「三駕馬車」來看，上半年，廣東的投資、消費和出口增速分別為-1.5%、1.2%、12.1%，除了出口增速高於全國（6.9%），投資和消費增速均大幅低於全國（分別為3.9%和3.7%）；而江蘇的投資、消費和出口分別增長3.7%、4.9%和8%，整體增勢明顯強於廣東。

2020年5月27日，中國江蘇省連雲港的一個港口，工人將出口的鋼鐵產品裝載到一艘貨船上。（Reuters）

省內發展均衡度蘇強粵弱

如果把粵蘇兩省分解為地級以上城市進行「賽馬」，則可以發現，廣東既有實力超強的「上等馬」和實力一般的「中等馬」，也有著不少的「下等馬」；江蘇的「上等馬」競爭力看起來略遜於廣東，中等馬軍團則大大強於廣東，同時，跟廣東比起來，它可以說沒有「下等馬」。這或許是近幾年江蘇的整體經濟增速強於廣東的重要原因，畢竟，就像考大學，各科齊頭並進比「偏科」更容易拿到高分。

上面的比喻用數據來體現便是：從省內主要城市的經濟增速來看，廣東呈現較為顯著的分化態勢，江蘇則更加均衡。上半年，廣東省內GDP前十名的城市中，既有深圳、東莞、珠海這樣表現出色的「優等生」，也不乏廣州、佛山、江門、茂名、湛江這樣表現欠佳的「後進生」。

數據顯示，上半年深圳、東莞、珠海的GDP實際增速分別達5.9%、5.3%、5.5%，均大幅高於廣東省平均水準（3.9%），也高於全國（5.0%）；廣州、佛山、江門、茂名、湛江的GDP實際增速則分別只有2.5%、1.7%、3.4%、1.5%、0.8%。其中，作為廣東省內核心城市和工業大市的廣州、佛山兩市，其經濟不振對廣東影響尤其顯著；湛江市上半年GDP比上年同期減少19.43億元，是全國少有的名義GDP負增長的城市。

相比之下，江蘇省內的13個地市則發展更為均衡，其中，前十名城市除了第二名南京的GDP實際增速（4.4%）低於全國，其他9市均高出全國至少0.6個百分點。「最強地級市」蘇州的實際增速達6.2%，高居第一季全國十強城市首位。

蘇州在各種經濟指標排行榜中長期位居前10。（視覺中國）

並且，廣東省內城市間的經濟體量差距也比江蘇大許多。廣東省的21個地市當中，2023年萬億GDP城市有深圳、廣州、佛山、東莞共4個，其中深圳、廣州為3萬億城市，第五名惠州的GDP就掉到了5600多億元，此外有7個城市的GDP在2000億元以下，最後一名雲浮只有1207.42億元，不到第一名深圳的3.5%。今年上半年，深圳、廣州的GDP分別達1.73萬億、1.43萬億元，陽江等7市的GDP則均在800億元以下。有一句話叫「全國最富的地方在廣東，最窮的地方也在廣東」，說的就是這種情況。

2023年同期，江蘇省沒有3萬億GDP城市，但13個地市中有蘇州、南京、無錫、南通、常州共5個萬億GDP城市，比廣東多1個。其中GDP最高的蘇州為2.47萬億元，第六名徐州有8900.4億元，最後一名連雲港也有4363.6億元，約為蘇州的17.7%。今年上半年，蘇州的GDP突破1.2萬億，省內體量最小的連雲港也有2048.7億，這個成績可以排到廣東省的第七位，低於珠海，高於中山。

關鍵指標比較廣東優勢顯著

儘管廣東省內發展均衡度不及江蘇，經濟總量優勢也面臨後者的嚴峻挑戰，但作為省域整體，從經濟、金融、稅收、科技、交通運輸、人口等多方面關鍵指標來看，目前廣東的綜合實力仍更勝一籌。或者說，即便經濟總量相若，廣東的單位GDP「含金量」也高於江蘇。

廣州、深圳是帶動廣東省，乃至粵港澳大灣區城市群發展的領頭羊。（資料圖片）

工業是中國國民經濟的主體。從工業競爭力來看，《第一財經》記者查詢地方統計公報發現（以下數據除注明來源外，均來自地方統計公報），2023年廣東規模以上工業實現利潤總額10575.18億元，江蘇為9344.4億元，兩者相差1230.78億元。兩省的工業龍頭城市對比，深圳是國內城市工業增加值、總產值雙料冠軍，今年上半年工業增加值增長12.0%；蘇州是國內工業規模第四城，上半年工業增加值增速為9.5%。前者無論體量還是增速均強於後者。

上司公司數量跟一個地方的經濟活力高度正相關。截至去年末，廣東擁有境內上市公司872家，總市值12.43萬億元，透過資本市場直接融資10367.47億元；江蘇擁有境內上市公司690家，總市值6.42萬億元，融資額7744.3億元。兩者差距明顯。

資金總量集中體現一個地方的綜合實力和發展潛力。根據中國人民銀行統計數據，2023年廣東金融機構本外幣各項存款餘額為35.09萬億元，江蘇為24.59萬億元。

稅收收入代表著地方經濟的財政「造血能力」。據國家稅務總局及廣東、江蘇兩省稅務局統計數據，去年廣東稅務部門組織的國內稅收收入為21638億元，約為江蘇（15587億元）的1.39倍。據此測算，廣東每100元GDP產生的稅收收入為16元，高於江蘇的12元。另外，去年廣東、江蘇兩省產生個人所得稅收入分別為2365億、1263億元，幾乎相差1倍。

粵開證券首席經濟學家羅志恒曾做過一項研究，透過計算中央本級分地區的財政收入金額減去中央返還地方金額，得出各省份對全國財力淨貢獻金額。結果顯示，2019年廣東、上海、北京、江蘇、浙江位居財力淨貢獻省份前五位，其中廣東貢獻8307億元，江蘇貢獻4091億元，廣東是江蘇的2倍以上。目前這一格局變化不大。

2019年，中國宣布新設6個自貿區，圖為2018年12月31日，蘇州工業園區蘇州中心及金雞湖夜景。（VCG）

另據財政部數據，去年廣東上繳全國統籌調劑養老金1158.14億元，佔到全國統籌調劑資金收入的近一半；江蘇上繳177.11億元，約佔全國的7.3%左右。

從創新能力來看，去年末廣東共有7.5萬家高新技術企業，高於江蘇的5.1萬家；廣東R&D經費支出佔GDP比重為3.39%，高於江蘇的3.2%；全年廣東新增發明專利授權量14.31萬件，高於江蘇的10.8萬件；廣東的PCT國際專利申請量2.37萬件，居全國首位，遠高於江蘇的6500餘件。

從人口紅利來看，去年廣東新出生人口為103萬人，人口自然增長率2.76‰；江蘇新出生人口40.9萬人，人口自然增長率為-2.7‰。

此外，交通運輸方面，去年全年廣東貨物運輸總量382785萬噸，旅客運輸總量82680萬人，分別高於江蘇的324766.3萬噸、71567.9萬人。全年廣東港口集裝箱輸送量7209.26萬標準箱，是江蘇（2544.9萬標箱）的2.83倍。去年末廣東民用汽車保有量3069.11萬輛，高於江蘇的2456.3萬輛。

對外經濟方面，去年全年廣東的貨物進出口總額8.3萬億元，比江蘇（5.25萬億元）大約多出一個山東省的進出口總額。全年廣東新設外商直接投資企業21685個，是江蘇（3481個）的6倍多。

消費方面，去年廣東全省社會消費品零售總額47494.86億元，比江蘇（45547.5億元）多1947.36億元。

以上數據充分說明，目前廣東省的經濟規模和對全國經濟的重要性顯著超過江蘇，是當之無愧的全國經濟第一大省。

2023年深圳GDP為34606.40億元，同比增長6.0%，增速領跑「北上廣深」四大一線城市。（視覺中國）

粵蘇「爭霸」背後是兩種發展模式差異

中國（深圳）綜合開發研究院相關專家對記者分析，粵蘇GDP差距縮小的背後是兩省發展模式的差異。廣東是顯著的極點帶動發展模式，即以廣州、深圳兩個核心極點城市加上佛山、東莞兩個GDP萬億城市帶動周邊市縣發展。而江蘇是典型的均衡梯度發展模式，13個地市之間經濟總量呈現明顯的梯次排列特徵。

兩種發展模式難分優劣。廣東有兩個3萬億城市，但萬億城市以下存在明顯斷層，首尾城市體量懸殊；江蘇各地市發展較為均衡，但也存在省會南京和GDP冠軍蘇州的輻射能力不足，導致省內城市之間經濟黏性較弱、缺乏龍頭效應的問題。

上述專家認為，展望未來，一定時間內，廣東仍將保持全國經濟第一大省的地位，同時，江蘇的追趕步伐也會進一步加快。接下來，雙方應互相借鑒長處，補長短板，推動各自經濟發展邁上新台階。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

