官方頒布20條促消費　分析：民營企業重回重要角色

中國經濟增速放緩至五季以來最差水平之際，國務院8月3日發布20條措施促進服務消費，要求地方政府從文化娛樂、旅遊、教育和培訓等11個領域釋放消費潛力，同時加大對服務消費重點領域信貸支持力度，以提振繼續拖累經濟增長的疲軟內需。



國務院官網3日發布《關於促進服務消費高質量發展的意見》（簡稱20條），要求地方政府挖掘餐飲住宿、家政服務、養老托育這三個「基礎型消費」領域的潛力，同時激發文化娛樂、旅遊、體育、教培、居住服務這五個「改善型消費」領域的活力，並培育壯大數字、綠色、健康這三個「新型消費」領域。

這份在7月29日下發的文件中，也要求促進電影關聯消費，提升網絡文學、表演、遊戲質量，並鼓勵郵輪遊艇、房車露營、低空飛行等新業態發展；加快無人零售店、自提櫃、雲櫃等新業態布局；支持電子競技、社交電商、直播電商等發展。

浙江義烏是中國民營經濟發展的象徵。（新華社）

在教培消費方面，20條要求推動社會培訓機構面向公眾需求提高服務質量；指導學校引進第三方機構提供的非學科類優質公益課後服務等。

受樓市持續下行疊加消費支出疲軟影響，中國第二季經濟增速意外放緩至五季以來最低水平。居民消費價格過去數月不斷徘徊在零附近，顯示通縮壓力持續存在。

總理李強7月31日主持召開國務院常務會議，要求優化強化宏觀政策，加大宏觀調控力度，加快進度狠抓落實已出台政策，研究推出增量政策舉措。

李強並要求集中資源力量攻關，在擴大國內需求、培育壯大新興產業和未來產業、推進高水平對外開放等方面，取得更多實質性突破。

3月5日，習近平參加他所在的十四屆全國人大二次會議江蘇代表團審議時強調，要牢牢把握高質量發展這個首要任務，因地制宜發展新質生產力。（新華社）

中國知名經濟學家黃益平8月1日罕見發文批評經濟政策過於保守，呼籲官方給民眾發錢支持消費增長。

新加坡管理大學李光前商學院副教授傅方劍受接受《聯合早報》採訪時分析，中國經濟增速低於市場預期，讓中央政府面臨出台更多政策的壓力。7月底兩度降息加碼貨幣政策力度刺激經濟後，官方目前維持政策應出盡出勢頭，希望透過20條在各項具體領域全方位刺激消費，展現拯救宏觀經濟決心，同時也表明對靠消費拉動國內大循環的重視。

傅方劍解讀，20條特別點出對互聯網經濟、教培等領域的鼓勵支持，是變相承認當年對這些行業一刀切整頓過於簡單粗暴且有不當之處。官方並希望這些民營企業為主的行業，在中國經濟發展新階段中重新扮演重要角色。

中國官方自2021年下半年起持續整頓互聯網、教育、娛樂、房地產等高增長行業，導致騰訊、阿里巴巴等過去以大學畢業生為就業主力軍的行業巨頭受挫，商業、金融、媒體、科技等服務業工作崗位日益不足。

另一方面，20條也明確促消費重點任務，包括鼓勵國際知名餐飲品牌在國內開設首店和旗艦店、擴大免簽證國家範圍、提供多樣化支付服務等。

2014年9月，阿里巴巴於紐約證券交易所上市，集資近250億美元，為全球最大宗IPO。（Getty Images）

文件並要求地方加大對服務消費重點領域信貸支持力度，鼓勵政府性融資擔保機構為服務業小微企業和個體工商戶提供融資增信支持，同時落實三歲以下嬰幼兒照護、子女教育、贍養老人等個人所得稅專項附加扣除政策。

傅方劍分析，官方此舉是希望透過加大財政支持讓企業和消費者口袋變深，同時也拿出真金白銀鼓勵年輕人生育。

他認為，中國經濟長期需要更多以消費拉動增長，但目前更迫切的是改善貧富持續不均的問題，應進行財富再分配，向富人加徵稅收，併為勞動階層提供更多福利，才能讓更多民眾有消費的能力和意願。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

