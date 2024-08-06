中國建造076型巨艦　美方猜測將成世界最大兩棲攻擊艦

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）8月1日發布了一份詳細報告，宣稱中國正在建造的076型大型兩棲攻擊艦最快將在明年上半年下水。最讓美國智庫吃驚的是，它的噸位不但大幅超過了美國的「美國」級兩棲攻擊艦和日本的「出雲」級直升機母艦，而且還配備了獨一無二的設備——用於彈射固定翼飛機的電磁彈射裝置。



首先要強調的是，美方報告並沒有得到中國官方的認可，充斥著很多猜測和腦補，因此它並不能代表中國海軍的真正能力。但從該報告的行文中也能看出來，美國智庫在對比中美兩國海軍造艦能力時的那種無能狂怒……

該報告稱，中國的國防工業基地繼續以驚人的速度生產更大、更強的軍艦。長興島造船基地的新衛星圖像顯示，第一艘076型兩棲攻擊艦（即所謂的「玉蘭」級）建造進展迅速，它代表了解放軍向遠離中國海岸投射力量的能力邁出了實質性的一步。

美國智庫戰略與國際研究中心8月1日發布了一份詳細報告，宣稱中國正在建造的076型大型兩棲攻擊艦最快將在明年上半年下水。（CSIS官網）

報道稱，2024年7月4日的衛星圖像顯示，正在建造的076型兩棲攻擊艦飛行甲板寬約260米，寬52米，面積超過13500平方米，幾乎相當於三個美國足球場的面積。這比美國「美國」級兩棲攻擊艦和日本「出雲」級直升機航母大得多，也將比中國海軍現役的075型兩棲攻擊艦大得多。一旦完工，076型將成為世界上最大的兩棲攻擊艦。

像其他兩棲攻擊艦一樣，076型將能夠攜帶數十架飛機和無人機、登陸艇以及超過1000名海軍陸戰隊員。然而，該艦更大的尺寸使其內部機庫有更大的容量容納更多的飛機，並為廣闊的飛行甲板上的飛機起飛提供了額外的空間。

美國智庫戰略與國際研究中心分析076型大型兩棲攻擊艦噸位，研判一旦完工，076型將成為世界上最大的兩棲攻擊艦。（CSIS官網）

值得注意的是，尺寸大只是076型的優勢之一。該船進行了重大的技術升級，使其在同類艦艇中處於領先地位。最值得注意的是，它擁有一部用於發射固定翼飛機的彈射器，在所有兩棲攻擊艦中獨樹一幟。此前只有標準航母還會配備彈射器，而兩棲攻擊艦最多只能起飛「鷂」或F-35B這類垂直/短距起降飛機。而中國還沒有裝備具有這種能力的有人駕駛飛機——不過無人的垂直起降飛機，已經在中國航母山東艦進行過測試了。

更讓美國智庫焦慮的是，076型可能配備的彈射器是類似於美國「福特」級航母的電磁彈射系統——目前只有美國和中國成功部署的這種先進裝備。相比傳統的蒸汽彈射器，它能提供更大的動力，允許更大的飛機攜帶更重的有效載荷。

該報告稱，中國正在海試的第三艘航母福建艦配備三部電磁彈射器，如果在076型兩棲攻擊艦上也安裝一個同樣的彈射器，表明中國對其設計非常有信心。衛星照片顯示，076型上的彈射器預留軌道長約130米，明顯長於在福建艦（長約108米），可能具備起飛更大型飛機的可能。但該報告也承認，需要更多的時間才能確定076型兩棲攻擊艦上的彈射器確切長度和能力。

具有電磁彈射功能的新型076兩棲攻擊艦已經進入分段建造。圖為076想像圖。（騰訊網）

此外，衛星圖像也顯示076型將在船舷兩側各安裝一部飛機升降機用於將飛機從內部機庫提升到飛行甲板。與075型的設計相比，這種新配置更好地優化了飛機起飛和降落——075型設計有一個較大的尾部升降機和一個較小的內部前部升降機，後者使用時會阻礙飛行甲板的運作。

該報告稱，以上特徵為076型兩棲攻擊艦起飛固定翼飛機「打開了大門」——固定翼飛機通常比直升機具有更大的航程、速度和有效載荷能力。「至少該艦能發射固定翼無人攻擊機，它比有人駕駛飛機更輕，更容易彈射和降落」。但報告大膽猜測稱，076型兩棲攻擊艦的超長彈射器、更寬的飛行甲板和優化的升降機設計，表明它更可能用於起降有人駕駛飛機。這將使076型成為全球兩棲攻擊艦的新標杆，它的能力介於傳統的航母和兩棲攻擊艦之間。

即使076型兩棲攻擊艦僅搭載無人機，它配備的空中力量也將具有很強的能力。報告稱，中國擁有先進且不斷增長的無人機武器庫，包括攻擊-11隱形戰鬥無人機，無偵-7偵察無人機和彩虹系列武裝無人機等。分析人士認為，早先已經有衛星照片發現中國無人機在進行彈射試驗，表明解放軍正在試驗使其適應艦載作戰的方法。

解放軍兩棲攻擊艦075(右）與076(左）外型比較圖。（騰訊網）

此外，除了攜帶強大的空中力量外，它依然具備傳統的兩棲攻擊能力。該艦預計在尾部設有兩棲車輛進出的甲板，允許氣墊登陸艇進行「艦對岸」操作。因此076型投入使用後，將成為多功能作戰平台，能進行空中作戰、兩棲登陸並提供聯合指揮和控制。

更讓美國智庫羨慕嫉妒恨的是，076型兩棲攻擊艦建造過程中所展示的中國強大的造船能力。報告稱，「即使對於中國多產的造船廠，該艦的進展速度也非同尋常。從中國福建艦航母及075型兩棲攻擊艦的建造時間表推斷，076型可能在2025年上半年下水」。報告還宣稱，在076型旁邊的幹船塢中可以看到三艘054A型導彈護衛艦同時在建造中，展示了該造船廠「無與倫比的造船能力」。報告最後承認，即便076型兩棲攻擊艦不會從根本上改變印太地區的軍事平衡，但它將給解放軍帶來更多的作戰力量選擇，「無論是在西太平洋、南中國海還是更遠的地方」。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

