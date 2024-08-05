中國039C型潛艇技術突破：全球最強動力系統改寫海洋作戰規則

中國在潛艇技術領域的最新發展再次引起國際關注。近年來，中國投入了大量資源進行常規潛艇的研製和裝備，特別是在柴電型和AIP型潛艇領域取得了顯著成就。其中，039C型AIP潛艇成為焦點，其配備的世界上功率最大的斯特林發動機和先進的X形尾舵技術，提升了潛艇的整體性能和作戰能力。



據《騰訊網》報道，由中船集團711所研製的斯特林發動機具有模塊化配置，結構簡單且運行安靜，額定功率達320千瓦。這種發動機能夠極大地減少潛艇運行時的噪音，提升隱蔽性，使潛艇在秘密潛航時更難被敵方的反潛探測設備鎖定。這款發動機被認為已經安裝在中國最新的039C型AIP潛艇上，該潛艇因其特有的「蘑菇頭」外形而在網絡上廣為人知。

國產320KW的大功率斯特林發動機，普遍認為已經運用在039C型AIP潛艇上，就是網民戲稱擁有「蘑菇頭」的潛艇。（新浪網）

此外，商業衛星圖片顯示，武漢武昌造船廠正在建造的這型新潛艇艇體長度約82至85米，比前一代039A型潛艇略長，水下排水量可能從3600噸增加到約4000噸。這一增長可能是由於該潛艇首次配備了導彈垂直發射裝置（VLS），這一裝置可用於發射各類導彈，如鷹擊-84反艦導彈、鷹擊-18B反艦/陸攻導彈，甚至潛射長劍-10巡航導彈，顯著增強了潛艇的打擊能力。

039C型AIP潛艇還採用了先進的X形尾舵，這是中國潛艇技術的一項新突破。該技術不僅能增強潛艇的機動性，還能進一步降低潛航時的噪音水平，增加潛艇在淺水海域作戰的靈活性。這些技術進步使039C型潛艇在反艦、反潛和對陸攻擊等方面具備了更強的作戰能力。

號稱世界上最強大常規潛艦使用的斯特林發動機正在中國製造，由中船集團下屬711研究所研製。圖為中船集團711所。（騰訊網）

總體而言，這些新技術的應用顯示出中國在常規潛艇技術領域的快速進步，並引起了國際軍事界的廣泛關注。中國的潛艇技術發展對全球軍事格局的影響不容忽視，特別是在區域緊張局勢日益加劇的背景下，中國潛艇部隊的增強無疑將對周邊國家的安全政策產生重大影響。