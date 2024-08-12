一帶一路助攻　中國能否衝破壁壘成為全球南方經濟霸主？

面對美國為首的西方陣營設置貿易壁壘，中國商品和投資近年來轉向全球南方市場，中國也藉由經貿互動擴大在發展中國家的影響力。受訪學者分析指出，世界正走向由中美各主導的兩大集團對抗、分治的貿易新形態，但仍未分出勝負，中美博弈不在於出口和投資的體量，而在於誰能掌握頂層市場遊戲規則的主導權。



最新一期《經濟學人》刊發題為《中國企業正在贏得全球南方》的文章稱，中國正透過全球化供應鏈和消費品，逐漸削弱跨國公司在全球南方的主導地位，西方跨國企業正拱手讓出這個全球增長最快、人口最多的市場。

報道說，中國企業在全球南方的銷售額已超過日本跨國公司，預計到了2030年，中國企業的銷售額將超過歐洲企業，也能與美國企業並駕齊驅。

顯示南北分界線傳統定義的世界地圖。（Wikimedia Commons）

英國《金融時報》此前於2月間報道，截至2023年10月的一年內，中國對東盟10個成員國的出口額超過對美出口額。更廣泛地說，中國與一帶一路國家的貿易總額，超越其與美國、歐盟和日本的貿易總額。

2008年金融危機爆發引發中美貿易摩擦後，中國在2013年提出一帶一路倡議，旨在改變原有貿易格局，讓中國企業不僅能從一帶一路國家獲得原材料，同時也開拓市場，以輸出過剩產能。而「全球南方」一般指的是新興市場國家和發展中國家的集合體。

台灣淡江大學中國一帶一路研究中心執行長洪耀南向《聯合早報》分析指出，中國在一帶一路國家的大型基礎設施建設在2016年、2017年達到高峰後陷入瓶頸，於是把一帶一路市場轉為中國產品的外銷市場，這也是中國出口到一帶一路國家的貿易總額，超過出口至美歐日貿易總額的主因。

不過，洪耀南不認為，中國已贏得全球南方，因為勝負不在於體量，而在於誰能主導頂層市場遊戲規則。

2023年10月18日，中國國家主席習近平在的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕禮上發表講話，紀念「一帶一路」倡議提出十週年。照片攝於北京人民大會堂。（Reuters）

他以通訊系統為例說，中國正試圖強勢主導全球5G發展，大量在非洲國家建設基台，以跟美國分庭抗禮，這相當於中美兩大通信系統的頂層遊戲規則之爭。「如果以美國為主，那手機就用安卓系統、蘋果IOS系統。如果中國掌握，那就用華為鴻蒙，那又是另一套系統。」

他再以電動車為例說明，雖然中國電動車大量出口到一帶一路國家，但整體而言，中國主導的電動車還沒有完全取代美日主導的燃油車。「兩種車子的體制還處在競爭階段，還沒有分出勝負」。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江向《聯合早報》分析指出，雖然一帶一路促進了中國與發展中國家的貿易，但也凸顯一個問題，那就是全球南方國家或發展中國家的市場規模有限，當地中產階級短期內估計不會出現，「不太可能自然地消化中國要轉移的貿易量」。

而且，當中國的產品在這些發展中國家或新興國家的市場佔有率提升時，就可能在當地引發反彈，「這個現象在東南亞已經看到了」。

印度尼西亞貿易部長祖爾基弗里6月底說，印尼將對從中國進口的產品，從鞋類、服裝到陶瓷等，徵收100%至200%關稅，以確保本土企業可以生存。他說，中國與西方國家的貿易戰導致中國產品供應過剩，於是部分產品傾銷到印尼等其他市場。

為更好支持「全球南方」合作，習近平在會上宣布，中方將設立「全球南方」研究中心，並提供10萬個研修培訓名額。（中國外交部）

中國人民大學國際關係學院教授王義桅則分析稱，中國與全球南方和一帶一路國家的貿易佔比提升，是因為全球南方國家、一帶一路國家當下的發展階段，類似於中國早年改革開放的初期或中期，與中國目前的經貿關係有很強的互補性，也具備很大的市場潛力。

他說，美國以國家利益為優先，歐洲則危機不斷、自顧不暇，所以美歐都沒有兌現對發展中國家的承諾，如氣候變化技術轉讓等，而且發達國家200多年前的工業化經驗也比較陳舊了。反觀中國，不僅成功脫貧，在數字經濟、跨境電商等方面也跟美國並駕齊驅，中國模式和經驗對發展中國家反而更鮮活，「中國的影響力自然也上升」。

中美經貿博弈持續，未來是否會形成兩套貿易體系，一套以美國為主的七大工業國主導，另一套由中國帶領全球南方？

王義桅認為，有可能形成兩個雙循環體系，而非兩個分割的、對立的體系。「中國既跟發達國家，也跟全球南方國家循環，而非零和博弈關係。」

他說，中國高端產品主要賣到歐美和新興國家，低端如工業製成品和機械賣到發展中國家，所以中國跟發達國家、發展中國家的貿易含金量和結構，仍存在差異。

洪耀南則說，中美貿易戰之後，世界就進入兩個集團對抗的貿易分治新形態，短期內不會涇渭分明地切割成兩個市場，比如台灣選擇跟美國站在一起，但台灣產品也出口到中國大陸，但整體上「確實有朝向兩個市場分開的趨勢」。

洪耀南說，長期而言，將取決於中國能否落實「中國標準2035」的目標，也就是2035年在科技通訊等方面成為國際標準的主導者，「如果中國標準能成為國際標準，那就會形成兩套系統」。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

