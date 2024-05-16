習近平向阿盟峰會致賀信：籲為「全球南方」加強團結發揮作用

新華社5月16日稱，中國國家主席習近平向阿拉伯國家聯盟首腦理事會會議輪值主席巴林國王哈馬德致賀信，祝賀第33屆阿拉伯國家聯盟首腦理事會會議在麥納麥召開。



習近平指出，阿盟長期致力於推動阿拉伯世界聯合自強，促進中東地區和平穩定發展。近年來，面對世界之變、時代之變、歷史之變，阿拉伯國家堅持獨立自主，促進發展振興，堅守公平正義，維護地區和平穩定，為「全球南方」加強團結協作、維護共同利益發揮着愈來愈重要的作用。

習近平強調，當前中阿關係處於歷史最好時期。2022年12月，他同阿拉伯國家領導人共同出席首屆中國-阿拉伯國家峰會，全面規劃中阿關係發展藍圖，一致同意全力構建面向新時代的中阿命運共同體。一年多來，中國和阿拉伯國家政治互信不斷深化，務實合作生機勃發，人文交流豐富多彩，各領域合作取得豐碩成果。着眼未來，中方願同阿拉伯國家一道，繼續弘揚中阿友好精神，建設更高水平的中阿命運共同體，為構建人類命運共同體貢獻力量。本月底，中國-阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議將在北京舉行。希望雙方以舉辦第十屆部長會為契機，進一步深化各領域合作，更好造福中阿雙方人民。