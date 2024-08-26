習近平對毛澤東鄧小平的評價為何多了「偉大國際主義者」

8月22日是中共已故最高領導人、改革開放總設計師鄧小平誕辰120周年，中共中央舉行了高規格座談會。習近平在座談會上高度評價鄧小平的歷史功勳，強調他的「歷史功勳是全方位的、開創性的，對中國和世界的影響是深刻的、長遠的」。

與十年前鄧小平誕辰110周年的座談會相比，今次習近平對鄧小平的評價多了一句：「為世界和平和發展作出重大貢獻的偉大國際主義者。」習近平表示：「他對黨、對人民、對國家、對民族、對世界作出了突出貢獻，功勳彪炳史冊、永勵後人。」

值得注意的是，在去年底中共中央召開的紀念毛澤東誕辰130周年的座談會上，習近平對毛澤東的評價相比於2013年毛澤東誕辰120周年的座談會，同樣多了一句：「為世界被壓迫民族的解放和人類進步事業作出重大貢獻的偉大國際主義者。」

2020年10月14日，深圳經濟特區建立40周年慶祝大會在廣東省深圳市舉行。這是當天下午，習近平來到蓮花山公園，向鄧小平銅像敬獻花籃。（資料圖片）

毛澤東、鄧小平是中共歷史上最重要的兩位政治領袖，他們在習近平所說的「近代以來實現中華民族偉大復興的三大里程碑」事件中各自扮演了主導角色，對中國歷史走向具有關鍵影響。十八大以來習近平的治國方略同時繼承了毛澤東時代、鄧小平時代的經驗。

2021年十九屆六中全會所審議通過的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》既高度肯定毛澤東時代「為在新的歷史時期開創中國特色社會主義提供了寶貴經驗、理論準備、物質基礎」，又高度肯定鄧小平時代的改革開放「是黨的一次偉大覺醒，是中國人民和中華民族發展史上一次偉大革命」，「是決定當代中國前途命運的關鍵一招，中國大踏步趕上了時代」。

正因這樣，習近平對毛澤東、鄧小平的評價，往往反映着決策層的政治考量和思維。習近平說毛澤東是「為世界被壓迫民族的解放和人類進步事業作出重大貢獻的偉大國際主義者」，是將毛澤東所領導的中國革命放在世界語境。同樣的，習近平說鄧小平是「為世界和平和發展作出重大貢獻的偉大國際主義者」，是把鄧小平領導的改革開放事業放在世界語境。

一方面符合事實，因為中國無論是人口體量、疆域面積還是全球影響力，在世界範圍內都是舉足輕重的，中國的解放和進步、中國的和平與發展本身便是世界解放和進步、世界和平與發展的重要部分。另一方面反映了習近平所領導的中共具有鮮明的國際主義理念。2012年上任以來習近平主張「相互尊重、合作共贏」的新型大國關係，倡導「人類命運共同體」，積極參與全球治理，提出破解全球「治理赤字，信任赤字，和平赤字，發展赤字」。所以說，對毛澤東、鄧小平評價多了「偉大國際主義者」背後，是今天中國的變化。