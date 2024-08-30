金融監管風暴刮向券商　行業大鱷姜誠君被捕遣返

中國金融界監管風暴刮向券商領域，兩名券商投行負責人本月接連被查，其中還有一人是在境外被緝拿。分析預計，隨著金融業結構改革推進，行業震盪還將持續一段時間。



中共中央紀委國家監委網站8月28日通報，上海最大券商海通證券原副總經理姜誠君在境外落網並被遣返回國。通告稱，姜誠君涉嫌嚴重職務犯罪，於今年7月外逃。上海市紀委監委本月對他立案審查調查。辦案機關積極開展國際執法合作，於近日將其緝捕歸案。

官方本週通報姜誠君（中）被緝捕歸案的消息，同時發佈他被警方押解下飛機的照片。（中共中央紀委國家監委網站）

今年56歲的姜誠君在海通證券工作長達24年，絕大部分時間就職於投資銀行部，落馬前擔任公司副總兼投行委員會主任委員。公開資料顯示，姜誠君去年以197萬7000元（人民幣，下同）年薪位列公司四名副總之首。

姜誠君是中國A股首批保薦代表人之一。據內媒《第一財經》梳理，他作為首發保薦人代表，曾為10個首次公開募股（IPO）項目簽字，海通證券從中收取承銷保薦費用共計6.09億元。

上述IPO項目中，主營UBS電源的ST易事特因信息披露違規，上個月被中國證監會處以800萬元罰款，公司實際控制人何思模也被處以1000萬元罰款和10年市場禁入。

姜誠君去年6月升任海通證券副總，今年1月上海證券交易所對他予以監管警示，指該公司存在首發保薦業務履職盡責明顯不到位、投行質控內核部門未識別項目重大風險及對盡職調查把關不審慎等缺陷，有關責任人未能審慎勤勉執業。

上月底，晉升副總僅一年的姜誠君突然辭去公司所有職務。據《財新網》報道，姜誠君辭職前已處於失聯狀態，他是從雲南出境，在老撾落網。

報道引述多名接近海通證券的人士稱，姜誠君被查後，海通證券已將高管人員護照集中上收保管，並要求各地員工離開常駐地時進行辦公流程審批。

海通證券副總經理姜誠君被遣返回國。（央視新聞）

此外，國元證券上周也證實，原投行總部總經理王晨因個人原因正配合有關部門調查。49歲的王晨在國元證券任職超過20年，共參與過九個IPO項目保薦，包括科大訊飛、新華傳媒和報喜鳥等。

中國證券業協會發布的信息顯示，截至8月13日，今年來共有75名保薦代表人受到處罰，涉及24家券商；其中有59人因IPO項目、非公開發行項目受罰。

香頌資本董事沈萌接受《聯合早報》訪問時指出，近期還發生中國銀行原行長劉金辭職、嘉實基金原董事長趙學軍被查等事件，相信都是去年中共中央金融委員會、中央金融工作委員會組建以來，金融行業結構改革的一環，旨在遏制和化解金融業風險。

中國銀行行長劉金因個人原因辭職。（長安街知事）

沈萌分析，和銀行與保險業相比，券商在金融業中較為邊緣化，但造成的潛在風險不容小覷。「券商是資本市場的橋樑，負責人可能在上市過程中謀取不正當利益，放任一些有問題的企業上市，讓全體投資者承擔風險。」

他預計這波監管風暴還會繼續席捲行業，但等到行業調整基本完成，高層會適時喊停。「貪腐是查不完的，決策層的根本目的是不讓金融業風險外溢到其他行業，衝擊實體經濟。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

