能源基建、招投標列新反腐重點　分析：今年加碼整治資金密集領域

為期三天的二十屆中共中央紀委第三次全體會議10日在北京閉幕。會議公報顯示，今年將深化整治金融、國企、醫藥等六個領域的腐敗問題，其中能源、基建工程和招投標，是今年全會新點名的兩個反腐領域。受訪學者分析，這表明中共中央將繼續在資金密集、資源富集領域加碼反腐。



據官媒《新華社》1月10日發布的會議公報，中紀委全會指出，中共去年持續深入推進反腐敗鬥爭，嚴肅查處金融、國企、高校、體育、煙草、醫藥、糧食購銷、統計等領域腐敗問題，全面鞏固來之不易的壓倒性勝利。

對於今年的反腐工作，公報要求突出剷除土壤條件深化反腐敗鬥爭，把嚴懲政商勾連的腐敗作為攻堅戰重中之重，深化整治金融、國企、能源、煙草、醫藥、基建工程和招投標等領域腐敗問題，堅決懲治群眾身邊腐敗。

2024年1月8日，中國共產黨第二十屆中央紀律檢查委員會第三次全體會議在北京召開。國家主席習近平（中）在會議上發表講話。李希（從左至右，不計習近平）、蔡奇、趙樂際、李強、王滬寧、丁薛祥等政治局常委出席會議。（新華社）

北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍接受《聯合早報》採訪時分析，中共今年的反腐重點領域，仍聚焦在資源特別龐大的領域，旨在遏止官商勾結，打擊那些濫用手中資源支配權、與商人進行權錢交易的腐敗分子。

唐任伍指出，中共今年還將加深反腐程度，重點打擊民眾身邊的蠅貪蟻腐，保障老百姓的切身利益，並加強中共和政府的公信力。

中紀委會議公報還表示，強化受賄行賄一起查，完善對重點行賄人的聯合懲戒機制。中共總書記習近平8日在中紀委全會上也強調，要加大對行賄行為懲治力度；嚴肅查處那些老是拉幹部下水、危害一方的行賄人。

唐任伍分析，強調加大對行賄人的懲治力度，也是今年中共反腐的新特點之一，意味著中共將其作為嚴懲政商勾連攻堅戰的重點內容，對想透過權錢交易獲得專案的商人發出警示。

2023年12月29日，十四屆全國人大常委會第七次會議審議表決通過刑法修正案（十二），進一步修改完善行賄犯罪規定，加大對賄賂行為懲治力道。（取自中國人大網）

高校、體育等今年未再被點名為反腐重點領域。唐任伍認為，這表明包括足球等領域的反腐攻堅戰可能已收官，並邁向常態化管理。

中國國家男子足球隊原主教練李鐵2022年11月被立案調查，拉開足壇反腐大幕，之後中國足球協會有十多名高層和中層幹部相繼被查，包括國家體育總局原副局長、中國足協原黨委書記杜兆才，中國足協原主席陳戌源。

上述三人1月9日在央視播放的反腐專題片《持續發力縱深推進》中出鏡。曾在多家俱樂部擔任教練的李鐵，被揭長期帶領球隊打假球，2017年被聘為武漢卓爾俱樂部主教練，主動向俱樂部推銷假球，讓球隊提前三輪衝入中國足球超級聯賽。

李鐵也靠行賄當上國足教練，一方面遊說卓爾俱樂部，使其拿出200萬元（人民幣，下同）賄賂陳戌源，另一方面還自掏腰包送100萬元，給時任足協秘書長劉奕。

在確認掛帥國足的第二天，李鐵就飛到武漢和卓爾俱樂部談交易，以總額6000萬元簽下一紙「合同」，將該俱樂部四名球員選入國家隊大名單。陳戌源和杜兆才則各自都曾分別受賄數千萬元。

除了體育，中國去年也加碼金融反腐力度，100多名金融機構專業人士被查。

央視反腐片披露，中國央行原副行長范一飛接受了一些公司高管的「巨額」資金，以幫助取得貸款並提供其他好處，並經由其弟范侃經營的公司在背後收受賄賂。

另一方面，中紀委全會閉幕當天，副部級的湖南省人大常委會副主任彭國甫，在任上被通報落馬，成為今年落馬第二虎。唐任伍研判，中共今年可能還將加大「打虎」力度，預期落馬的中管幹部人數可能再創新高，並超過去年的40多人。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

