能源基建、招投標列新反腐重點 分析：今年加碼整治資金密集領域
為期三天的二十屆中共中央紀委第三次全體會議10日在北京閉幕。會議公報顯示，今年將深化整治金融、國企、醫藥等六個領域的腐敗問題，其中能源、基建工程和招投標，是今年全會新點名的兩個反腐領域。受訪學者分析，這表明中共中央將繼續在資金密集、資源富集領域加碼反腐。
據官媒《新華社》1月10日發布的會議公報，中紀委全會指出，中共去年持續深入推進反腐敗鬥爭，嚴肅查處金融、國企、高校、體育、煙草、醫藥、糧食購銷、統計等領域腐敗問題，全面鞏固來之不易的壓倒性勝利。
對於今年的反腐工作，公報要求突出剷除土壤條件深化反腐敗鬥爭，把嚴懲政商勾連的腐敗作為攻堅戰重中之重，深化整治金融、國企、能源、煙草、醫藥、基建工程和招投標等領域腐敗問題，堅決懲治群眾身邊腐敗。
北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍接受《聯合早報》採訪時分析，中共今年的反腐重點領域，仍聚焦在資源特別龐大的領域，旨在遏止官商勾結，打擊那些濫用手中資源支配權、與商人進行權錢交易的腐敗分子。
唐任伍指出，中共今年還將加深反腐程度，重點打擊民眾身邊的蠅貪蟻腐，保障老百姓的切身利益，並加強中共和政府的公信力。
中紀委會議公報還表示，強化受賄行賄一起查，完善對重點行賄人的聯合懲戒機制。中共總書記習近平8日在中紀委全會上也強調，要加大對行賄行為懲治力度；嚴肅查處那些老是拉幹部下水、危害一方的行賄人。
唐任伍分析，強調加大對行賄人的懲治力度，也是今年中共反腐的新特點之一，意味著中共將其作為嚴懲政商勾連攻堅戰的重點內容，對想透過權錢交易獲得專案的商人發出警示。
高校、體育等今年未再被點名為反腐重點領域。唐任伍認為，這表明包括足球等領域的反腐攻堅戰可能已收官，並邁向常態化管理。
中國國家男子足球隊原主教練李鐵2022年11月被立案調查，拉開足壇反腐大幕，之後中國足球協會有十多名高層和中層幹部相繼被查，包括國家體育總局原副局長、中國足協原黨委書記杜兆才，中國足協原主席陳戌源。
上述三人1月9日在央視播放的反腐專題片《持續發力縱深推進》中出鏡。曾在多家俱樂部擔任教練的李鐵，被揭長期帶領球隊打假球，2017年被聘為武漢卓爾俱樂部主教練，主動向俱樂部推銷假球，讓球隊提前三輪衝入中國足球超級聯賽。
李鐵也靠行賄當上國足教練，一方面遊說卓爾俱樂部，使其拿出200萬元（人民幣，下同）賄賂陳戌源，另一方面還自掏腰包送100萬元，給時任足協秘書長劉奕。
在確認掛帥國足的第二天，李鐵就飛到武漢和卓爾俱樂部談交易，以總額6000萬元簽下一紙「合同」，將該俱樂部四名球員選入國家隊大名單。陳戌源和杜兆才則各自都曾分別受賄數千萬元。
除了體育，中國去年也加碼金融反腐力度，100多名金融機構專業人士被查。
央視反腐片披露，中國央行原副行長范一飛接受了一些公司高管的「巨額」資金，以幫助取得貸款並提供其他好處，並經由其弟范侃經營的公司在背後收受賄賂。
另一方面，中紀委全會閉幕當天，副部級的湖南省人大常委會副主任彭國甫，在任上被通報落馬，成為今年落馬第二虎。唐任伍研判，中共今年可能還將加大「打虎」力度，預期落馬的中管幹部人數可能再創新高，並超過去年的40多人。
本文獲《聯合早報》授權刊載。