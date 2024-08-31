台海有戰事 | 賴清德，台灣民主最危險的敵人

上任百天，賴清德已經丟出兩把砍刀，一刀砍向他的同黨，前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦，以鄭文燦在桃園市市長任內涉及收賄等啓動檢調偵辦，由檢方求處12年重刑。



一刀砍向前台北市長、台灣民眾黨黨主席、藍綠之外台灣「第三勢力」的代表柯文哲。一段時間以來，柯文哲深陷政治獻金案、以輔助選舉資金購買個人辦公室案、台北京華城舞弊案等泥潭，政治招牌盡失，政黨及個人形象盡毀。8月30日，檢廉單位辦案人員又突擊搜查了柯文哲位於台北市的住家、辦公室以及民眾黨中央黨部等地，並將柯文哲及其妻陳佩琪帶走調查。



前台北市長、台灣民眾黨黨主席柯文哲。（柯文哲競選辦公室提供）

儘管有「司法獨立」的遮羞布，台灣人也都知道賴清德和這兩起案件的內在關係 。

鄭文燦在民進黨內有「大阿哥」之稱，是蔡英文的嫡系，同時也是賴清德在台灣民進黨內的最大威脅。鄭文燦和賴清德一個長期擔任桃園市市長，一個長期擔任台南市市長，一個出任過蔡英文任內的行政院副院長，一個不僅出任過行政院院長還是蔡英文副手，兩位都是民進黨新潮流系最有影響的新生代政治人物，因為都有意爭奪總統大位，互相明爭暗鬥，都視對方為最大競爭對手。

賴清德贏得2024年台灣大選後，因為美國對賴清德不放心，蔡英文負責兩岸、外交、國防、安全團隊的核心成員得以全部留任，鄭文燦作為蔡系班底人馬在最後一刻被任命為台灣海基會董事長。但是，即便把鄭文燦放到海基會這個「冷衙門」，賴清德也不放心。對賴清德而言，臥榻之側豈容他人酣睡，必須鏟除鄭文燦，才算消除這個政治威脅，而且通過鏟除鄭文燦，還可以一舉起到展現肅貪決心和震懾蔡英文班底人馬的雙重政治效果 。

7月11日，桃園地方法院裁定鄭文燦收押禁見，鄭的噩梦开启。（中時新聞網）

柯文哲是台灣民眾黨創黨主席，台灣藍綠政治之外近些年迅速竄起的一股政治勢力。在2024年的台灣大選中，柯文哲共獲得369萬張選票 ，佔投票總數的26.46%，在台灣立法院中也獲得了8席席位，在立法院三黨不過半下成為「關鍵少數」而且和國民黨結成了實質性聯盟。台灣民眾黨的追隨者以立場台獨的綠營年輕人為主，主要由民進黨裂解而來，對民進黨的基本盤構成極大威脅。2024年台灣大選中，國民黨和民眾黨功虧一簣的「藍白合」已經讓民進黨虛驚一場。如果任由柯文哲繼續坐大，不管民眾黨屆時單獨參選還是與國民黨合作，對賴清德2028年繼續執政都是巨大威脅，也會為2026年的「九合一」選舉製造很多變數。以反腐為由鏟除柯文哲，賴清德就一勞永逸除掉了這個潛在的最大政治威脅。

不得不說，賴清德針對政治對手的清算可謂佈局嚴密，步步為營，一出手就抓到對方命門。而站到「政治正確」的高地，以反腐為由清算對手，不僅令被整肅者無力還擊，還與賴清德在台南即開始著力經營的「反黑金」形象一脈相承，收穫到鐵腕反貪和嚴打「黑金」的美名。賴清德的滿意度和信任度在執政百日創下新高，以及柯文哲案發後台灣民調顯示，如果重新投票賴清德的得票率將從40%增加到49%，而且增票都來自柯文哲陣營，都足以反證賴清德政治手段的高明。

腐敗當然是極大的罪惡，尤其手握權柄的政治人物。不論在中國大陸還是在台灣，政治人物都更應清廉自守，身為楷模，任何貪腐都為人民所不容，都應該受到法律懲處。鄭文燦和柯文哲因涉貪若被查屬實，只能說是罪有應得，沒必要為之開脫。

但另一方面，以反貪為手段清除政治對手，而且一出手就砍掉鄭文燦和柯文哲兩只「大鰐」，也反映出了賴清德身上某些危險的政治特質，反映出在民進黨治下，「黑金政治」與黨派鬥爭不僅從未在台灣消失，反而更隱蔽，更嚴重。

柯文哲所創台灣民眾黨支持率變化

台灣政治一向以腐敗和黨派惡鬥出名，從蔣介石退敗台灣開始，甚至從中國國民黨創建那一天開始，腐敗和黨派惡鬥就從未消停。中國國民黨所以丟掉大陸，後來又在台灣丟掉政權，腐敗和黨派惡鬥都是極重要的兩大原因。台灣民主化後，腐敗與黨派惡鬥的惡習不僅沒有因為民主化減弱，反而又與民主政治媾和越發變本加厲。從甘蔗地一路砍進立法院、總統府的民進黨不僅比國民黨更善鬥爭，貪腐起來和國民黨相比也有過之無不及，乃至於台灣人寄予厚望的首任民進黨籍總統、「台灣之子」陳水扁也因貪腐身陷囹圄。

鬥爭是政治的孿生兄弟，因為權力資源的稀缺性，任何政治都無法免俗。但政治的本質是為公共福祉服務，為推進社會進步，鬥爭只是獲得權力手段，是為了有機會實現政治的本質，不能把二者的本末關係搞顛倒。能否科學平衡二者關係，是檢驗一種政治是否為良善政治，是否現代的關鍵標準。台灣黨派政治的不堪就在於經常放縱鬥爭與黑金政治亂倫，搞顛倒二者的本末關係，無論國民黨和民進黨都深陷於此，讓人民利益和公共福祉成了犧牲品。

台灣人特別厭倦這種鬥爭，因而藍綠之外的「第三政治勢力」每隔幾年都會承載民眾對政治改善的期待竄起，但令人又遺憾又無奈的是，第三政治勢力不僅無力改變現狀，甚至連其本身也經常成為黨派鬥爭和黑金政治的參與者與犧牲品，柯文哲的崛起與跌落就是一個最諷刺的例證。

柯文哲在2024年台灣大選選前之夜造勢活動现场。（柯文哲競選總部）

賴清德對鄭文燦、柯文哲案的操縱空前放大了台灣政治的這種極惡劣本性，雖然涉嫌貪腐的鄭文燦和柯文哲不值得同情，但賴清德挑起的政治惡鬥，也讓這種惡劣的鬥爭政治在台灣全面回潮，對台灣的民主政治構成了極大羞辱。

蔡英文任期，民進黨為自身黨派利益，對國民黨和不同政見者極盡打壓、圍剿之能事，已經被諷刺為搞「綠色恐怖」。和蔡英文相比，賴清德青出於藍。

民主的本質是讓人民的主張有機會在國家和社會治理中得到伸張，體現在形式上是可以容得下不同政見，包容得了人民對政治的批評，不同政黨可以依憲政公平競爭，獲取政治權力，獲得為民眾服務的機會。賴清德卻以一個獨裁者心態，為了黨派政治甚至個人政治的自私目的，以反腐為手段，試圖將黨內、黨外的競爭者一網打盡，企圖將權力永遠掌握在個人手裡，他不是台灣民主的敵人，是什麼？