台海有戰事 | 武統進入快車道　賴清德離台獨清單有多遠？

中國大陸國台辦、公安部8月7日在官網推出《依法懲治「台獨」頑固分子》專欄，並公布了「台獨」頑固分子名單，台灣副總統蕭美琴赫然在列。

公安部官網推出依法懲治「台獨」頑固分子專欄。（資料圖片）

這是中國大陸第一次在政府官網推出「懲獨」專欄，並且由公安部這個負責國家內務安全的強力部門和國台辦這個負責對台工作的政策單位聯手推出，其意涵不言而喻。

專欄不僅列出了蕭美琴等10位「『台獨』頑固分子」，還列出了相關法律文件，包括《反分裂國家法》和《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》。在國台辦專欄中，針對清單在列的「台獨」頑固分子和新「台獨」頑固分子，還設置了線索舉報欄目，公布了舉報信箱，這都是前所未有的舉措。

國台辦官網推出依法懲治「台獨」分子專欄。（資料圖片）

今年6月21日，中國大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國安部、司法部等聯合印發了《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的通知，共22條（簡稱《懲獨22條》），對如何認定和處置各種台獨「首要分子」、「罪行重大」、"積極參與"，及如何寬嚴相濟等做了執法說明，其中明確提到對「頑固台獨」可缺席判決，最高可判死刑。

《懲獨22條》被認為是中國大陸開始在司法層面為推進實現統一做先手準備，是2005年中國大陸通過《反分裂國家法》後發布的又一個極具針對性的司法文件。

《依法懲治「台獨」頑固分子》專欄的推出，說明《懲獨22條》已經進入執行環節，開始「落地做人的工作」。從出台司法意見到進入執行只用不到兩個月，效率之高可謂神速。

再往前推，今年5月23日至24日，賴清德上任發表「新兩國論」演說第三、第四天，負責對台作戰的人民解放軍東部戰區還組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊開展聯合鎖島演習。相對於2022年佩洛西訪台後解放軍的首次鎖島演習，這次演習更接近台灣行政區域，也更具針對性。

與此同時，解放軍軍機繞島演練一天未停。7月召開的中共二十屆三中全會又提出要「建設國家戰略腹地和關鍵產業備份。加快完善國家儲備體系。」並且還表示要「加快發展戰略威懾力量，大力發展新域新質作戰力量」。

為什麼在一個和平建設年代，在沒有任何外部力量可以對中國造成根本性安全威脅的情況下，中國大陸突然提出要 「建設國家戰略腹地和關鍵產業備份」？而且還要「加快完善國家儲備體系」，「加快發展戰略威懾力量，大力發展新域新質作戰力量」？

中國外交部長王毅就這些問題給出了某種程度已經相當清楚的答案。王毅日前在老撾萬象應約會見美國國務卿布林肯時直言：「『台獨』與台海和平水火不容; 『台獨』勢力每挑釁一次，我們必會反制一次，不斷壓縮『台獨』空間，朝着實現完全統一的目標努力。」王毅的表態說明，為實現完全統一做準備，至少是中國大陸做出這些重要戰略安排的出發點之一。

當然，沒有人認為解放軍若武統台灣會用得上「戰略威懾力量」，台灣最好不要過分高估自己，戰略威懾力量主要是中國大陸針對全球動盪加劇在大國對抗態勢下的未雨綢繆之舉。但另一方面，為應對完全統一過程中來自美日的介入進行戰略威懾力量建設始終是解放軍軍事改革與軍力建設的重中之重。若不是為可能爆發的台海衝突及隨之而來的制裁封鎖做最壞準備，中國大陸根本沒必要在國家戰略層面如此大費周章。

一個「加快」，一個「朝着實現完全統一的目標努力」，再加上中國大陸強力部門和對台政策單位正以空前的節奏，緊鑼密鼓的出台各項極具針對性的懲戒措施，一個不難得出的判斷是，隨着全球動盪加劇和美台聯手掏空「一中」，特別是在賴清德上任提出兩岸互不隸屬的「新兩國論」後，中國大陸推進實現統一的工作也隨之換檔提速，已經進入了快車道。

2024年5月20日，新任台灣總統副總統就職典禮，圖為蔡英文、賴清德與蕭美琴（左起）現身向觀禮者致意。（中央社LIVE影音截圖）

七年前的中共十九大報告中將「實現民族偉大復興」的目標與「實現國家完全統一」的目標相結合，隱含地給出了實現兩岸統一的路線圖和時間表，提出要致力於通過和平方式，以2049年為時間底線完成國家統一，但內外形勢的變化、外部力量的介入、台獨在賴清德上任後的驟然加速，不僅讓和統的可能越來越小，也極大加快了武統的進程。

這次中國大陸發布的「台獨」頑固分子，不僅包括蘇貞昌、游錫堃、柯建銘等幾十年一直活躍在台灣政壇的民進黨「老台獨」，吳釗燮、顧立雄等跨蔡英文和賴清德兩朝的中生代主力台獨干將，還包括蔡其昌、林飛帆、陳椒華、王定宇等近些年表現活躍的新生代台獨，其中尤為引人注意的是，現任台灣副總統蕭美琴也赫然在列，這也是一個值得關注的信號。大概不會有人認為中國大陸把蕭美琴等列入「台獨」頑固分子清單，賴清德就會把他們繩捆索綁送往中國大陸自首吧？這些政治人物被列入清單說明，隨着兩岸局勢惡化，中國大陸對「台獨」頑固分子定製的絞索在收緊，說明中國大陸不僅已經具備了武統台灣的軍事能力，而且具備了應對因武統台灣而引發的連鎖反應的能力。

中共是個懂謀略的政黨，從不打無準備之仗，每一次出招深思熟慮，藏有後招。在準備「武」的一手的同時，從不放棄以談判方式解決問題的「文」的一手，甚至一邊在動「武」的同時，「文」的大門也隨時敞開。非到最後一步，一般不會把作為對手的領導人列入清單，而是會盡量給和談留出彈性空間。了解北平解放過程的人，應該都能認識到這些決策特點。

歷史經驗在今天仍具參照意義。蔡英文執政期間，蔡英文、賴清德比當時大陸列出的絕大多數「台獨」頑固分子都更頑固，更危險，是以各種辦法搞「漸進台獨」、「文化台獨」、「以武謀獨」、「倚美謀獨」、「去中國化」的總指揮和大老闆，賴清德甚至還自封為「務實台獨工作者」，即便如此，中國大陸也沒有把蔡英文、賴清德放到當時國台辦口頭宣佈的「台獨」清單上。蕭美琴在成為台灣副總統後仍有機會登上「台獨」清單，不能僅認為是中國大陸覺得她造成的台獨危害比賴清德當副總統時更大，而是反映出中國大陸對「台獨」頑固分子的認定在進一步向上收緊，賴清德任期的情勢，已經不能再與蔡英文任期同日而語。

千萬不要忘了，同樣在解放戰爭時期，當「三大戰役」打完，中共下決心準備渡江解放全中國的時候，蔣介石、李宗仁就赫然登上了首批戰犯名單。

賴清德會不會登上「台獨」清單以及何時會登上清單，目前還不得而知，還要看賴清德政府的表現，看美國介入到什麼程度，看中國領導人對內外形勢的研判和政治決斷。但有一點毋庸置疑，如果任由形勢像現在這樣發展，那一天一定不會太遠。