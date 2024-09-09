運-20A軍機首秀埃及國際航展　打響出口中東節奏？

據《環球時報》消息，首屆埃及國際航展本月3日在埃及濱海城市阿拉曼拉開帷幕，埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）出席了航展開幕式。主辦方介紹，本屆航展旨在加速非洲和中東地區國防、航太和商用航空領域的工業化、數字化、全球化，展會共吸引了全球約300多家航空航太領域的企業、機構和相關部門參展，航展期間除舉行飛行表演，還將舉辦一系列靜態展示和商業洽談活動。



此次埃及航展，看起來有些微博上的大佬也飛過去觀展了，但是從展會現場的體驗來看。唔，怎麼說呢，看了心情就很複雜。說它好吧，得益於埃及空軍自己的裝備本身就是個大雜燴，從東方到西方，北約到中俄，該有的裝備基本都被拉過來參展了。比如在戰術飛機上，埃及空軍的F-16A/B，米格-29M2，「陣風」戰鬥機，還有卡-52武裝直升機，中國空軍的殲-10CY型表演機濟濟一堂，堪稱一大奇景，這可是在珠海航展現場難以目睹的盛況。

首屆埃及國際航展本月3日在埃及濱海城市阿拉曼拉開帷幕。（觀察者網：大伊萬頻道）

但是，說埃及航展比較難繃，可能是首屆航展沒什麼經驗，也可能是埃及人粗線條的民族性格作祟。從大佬拍攝的照片來看，本屆埃及航展選擇的地點就一言難盡，選擇了著名的打過阿拉曼戰役的阿拉曼國際機場。這機場位於埃及西部的沙漠地帶，前不巴村後不著店的方圓十千米之內連棵樹都沒，也不知道埃及人是怎麼選中這塊風水寶地的，結果所有參加航展的觀眾在現場都被熱得夠嗆。

其次埃及的航展組織也是讓人咋舌。現場拍攝的照片顯示從靜展機到飛行表演機，全都沒有圍欄，就這麼大大咧咧地擺在停機坪上，大家想來就來想走就走，想拍拍飛機的蒙皮就拍拍飛機的蒙皮，見到好客的埃及空軍飛行員還能現場邀請你進座艙合影留念。總而言之這次航展主打一個隨心所欲，軍迷們當然是拍爽了，但航展組織的比較混亂這也是事實，不過頭回生二回熟，第二屆沒準就沒這福利了。

首屆埃及國際航展並未設立圍欄，觀展民眾甚至可以實際觸摸飛機蒙皮。（觀察者網：大伊萬頻道）

運-20A的精彩表演

不過，還是說回本屆航展的好，本屆航展的飛行表演還是讓大家看了個爽，而航展第一天的驚喜還是中國空軍派去的運-20A型大型運輸機。

根據中國航空工業融媒體的報導，加上現場大佬們的照片，運-20A在阿拉曼的首秀亮點頻出，在短短9分鐘的表演時間裡，先後完成了起飛大角度躍升、大角度俯衝、大坡度轉彎和低空小速度通場，小航線快速著陸等6個飛行動作，所有的飛行動作都具備實戰意義。比如起飛大角度躍升和降落大角度俯衝，可以極大地縮短運輸機在起降階段處於敵火威脅之下的時間，而低空小速度通場則是運輸機低空小速度甩投物資時的必備性能，至於小航線快速著陸，可以縮短飛機進場著陸的時間、縮短運輸機大機群的著陸間隔。因此，以上的所有科目都是瞄準實戰的科目。

其實，運-20A型運輸機能飛起來做飛行表演，本身就夠驚喜的了。還記得中國空軍「八一」飛行表演隊遠赴埃及的時候，中國除了派去的飛行表演隊的表演機，還派去了一架運-20A，這架運-20A大概率是伴隨保障的飛機，帶著飛行表演隊需要用的航材備件等，也算是另一種形式的「快速猛龍」。

運20。（視覺中國）

沒想到本來是個青銅，結果是個白銀，本來只覺得它是個保障飛機，結果「保障飛機」親自上陣開始了飛行表演，這反差也確實夠讓人大跌眼鏡。而運-20A飛行表演的信息交給航空工業來發，更是讓軍迷們浮想聯翩，覺得運-20A型大型運輸機是不是想開拓海外市場，所以才在本屆埃及國際航展上飛了這麼一通。

運-20A有市場嗎？

運-20A型運輸機真的能開拓出海外市場嗎？看來真有可能，畢竟，目前全世界還在生產，而且可以穩定供貨的，最大起飛重量在200噸級，最大載重量在60噸級的大型戰役級運輸機，還真的就只有運-20A一種了。

另外兩種同檔次的運輸機，俄羅斯的伊爾-76MD-PS90A，且不說這飛機就是伊爾-76MD換了個彼爾姆PS-90A發動機的產品。在貨艙地板寬度上沒有變化，還是維持著3.4米地板寬度的規格，這個規格正好比國際通用的3.5米貨盤少了10釐米，因此只能將2.5米的邊擺在貨艙裡。相比之下貨艙寬度在4米以上的運-20正好可以放得下國際標準的3.5米貨盤，在運載能力上就是伊爾-76MD-PS90A無法相比的。

更何況伊爾-76系列飛機俄羅斯現在雖然重建了生產線，但烏里揚諾夫斯克的航星-SP廠的產能過於捉急，以每年小個位數的產量在手搓飛機，這產能別說出口了，能滿足俄羅斯空天軍加俄羅斯緊急情況部對於大型運輸機的需求就不錯了。所以，伊爾-76MD-PS90A無論是在性能上，還是在產能上，都不是中國運-20A運輸機的外貿對手。

除了伊爾-76MD，還有一個帝國的C-17A。帝國的C-17A其實還真是好東西，唯一的問題是，帝國自己自毀長城把生產線給拆了，在C-17A停產之前，波音公司隱約覺得這可是個好東西，就提前生產了一批機體放在那儲備著。

C-17運輸機。（觀察者網：大伊萬頻道）

沒想到結果喜憂參半：喜的是波音公司估計的不錯，C-17A一經推出立刻大受歡迎，儲備的機體很快就被買光了；憂的是這些儲備的機體賣光之後，後面洽談購買者還是絡繹不絕，結果因為生產線被拆了，造不出來了，想買也沒地兒買去了。時至今日波音公司又是這德行，想恢復C-17的生產線那也是不可能的了。就這樣，帝國以自己在航空工業生產上的蜜汁操作，為運-20A運輸機的外銷自己去一大敵。

因此，起碼在同等級對手方面，運-20A型運輸機還真找不到什麼對手，一個根本就不能打，另一個則自廢武功報廢了，而次一等級的對手呢？還真的有，不過問題也不是很大。目前國際上相比運-20A運輸能力稍微次一級的對手，包括巴航工業的C-390和空客的A400M。

後者的性能不錯，運輸能力介乎於運-20A和C-390之間，但是成本控制就是個悲劇，一架飛機接近兩個億歐元，也許只有不差錢的土豪才能買了，一些想借此機會建立自己的戰術空運能力的第三世界國家很難看得上它。倒是巴航工業的C-390，這個型號還是蠻有意思的，它的MTOW在81噸左右，有效載荷達到了26噸，這個數據比A400M低，但是比C-130H和運-9之類的運輸機都要高，但對第三世界國家來說基本夠用了。

巴西C-390。（觀察者網：大伊萬頻道）

而且這架飛機的出口價格貌似是1.2到1.4億美元一架，這個價格怎麼說呢，最起碼不會比運-20A貴到哪兒去。再考慮到C-390運輸機是一架雙發飛機，而且相比目前運-20A使用的FWS-18發動機使用的是大涵道比渦輪風扇發動機，耗油率的優勢相對於中國來說也不是一星半點。因此，C-390倒是頗適合那些囊中羞澀的用戶需求，目前C-390已經成功地賣給了沙特阿拉伯，從這裡倒是可以看出這架中型運輸機的出口風向。

當然，儘管有些還算強有力的競爭對手，運-20A型運輸機的外貿出口也依然是大有可為的。某種意義上來講，只要的之前擁有伊爾-76運輸機的客戶，都可以成為運-20運輸機的潛在用戶。目前很多非洲國家和阿拉伯國家，手裡還有伊爾-76，比如蘇丹和獅子山，比如剛果，比如阿爾及利亞，這些國家的伊爾-76未來如果換新裝備，那麼中國的運-20運輸機就是一個很不錯的選擇。

2022年9月，運－20飛機在空軍航空開放活動上進行飛行展示。（新華社）

此外，有些國家之前買過C-17A，但是由於C-17A的生產線自己拆了，這些國家想再買也沒個後續了，最典型的比如科威特皇家空軍，那麼，運-20大型運輸機就可能成為這些國家的選項。何況，在性能上，作為四發大型運輸機的運-20，很明顯相比雙發中型運輸機C-390要強。比如科威特空軍就經常用C-17A運輸機飛到中國來運東西，若是指望C-390來執行此類任務，怕是飛到中國就運不了什麼東西了。因此，對於這些想買C-17A而不得，意難平的國家來說，運-20A運輸機會是他們的上佳選擇。

總的來說，雖然看起來運-20的出口之路還是有點困難的，但是萬事開頭難，誰也不知道後續運-20是否會在某一天拿到出口訂單是不是。畢竟，中國一開始也沒想到殲-10C戰鬥機會迎來第二個外貿用戶。因此，很多事情先別問後果怎麼樣，先做再說，也許積累多了之後，自然而然的就會有外貿訂單過來了，這就是運-20大型運輸機在本屆埃及航展上進行飛行表演的最大意義吧。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

