解放軍殲-16戰機突破350架　重型戰機數量超越美俄

美國《軍事觀察雜誌》近日報道指出，中國空軍的殲-16戰機數量已突破350架，成為全球現役數量最多的重型多用途戰鬥機。這一壯舉標誌著中國在戰鬥機發展領域取得了重要里程碑，並顯示了中國國防工業的強大實力。



根據報道，隨著第13批次殲-16戰機的曝光，中國空軍現役殲-16總數已超過350架，遠超美國F-15E「攻擊鷹」戰機的218架及俄羅斯蘇-30戰機不足140架的現役數量，奠定了殲-16作為全球最強重型戰鬥機的地位。

殲-16被指是中國目前最強多功能攻擊機。（網上圖片）

報道中提到，最新一批次殲-16戰機的編號為73368，出現在解放軍第125空軍旅的戰鬥序列中，確認該機型屬於第13批次。每批次大約由24至30架戰機組成，這意味著中國目前擁有至少351架殲-16，這一數據充分反映了中國強大的戰鬥機生產能力，以及殲-16在全球軍事市場上的重要性。

此外，《軍事觀察雜誌》道道指出，雖然美國近期推出了改進型F-15EX戰機，但殲-16在多個關鍵領域表現優異，甚至超越了F-15EX。殲-16配備了霹靂-10、霹靂-15和霹靂-17等先進空空導彈，最大作戰距離達400公里，遠超F-15EX所配備的AIM-9X和AIM-120導彈的200公里。殲-16還搭載了更大口徑的有源相控陣雷達，其探測距離比F-15EX的AN/APG-82(V)1雷達高出三分之一，極大提升了戰場態勢感知能力。

殲-20（左）、殲-16（右）戰機同台亮相。（網絡圖片）

在性能方面，殲-16的發動機和航程也優於F-15EX，並且年列裝數量超過50架，遠高於F-15EX的有限產量。這些優勢使得殲-16成為目前世界上最為出色的第四代重型多用途戰鬥機，無論是在對空作戰還是對地攻擊方面，都展現出強大的戰鬥力和適應能力。

報道介紹，在殲-16設計過程中，吸收了大量第五代戰機的技術，尤其是在雷達、傳感器、機身材料和空空導彈方面，與殲-20隱形戰機共享了多項技術，使得殲-16在多用途作戰能力上顯著提升。值得一提的是，殲-16能夠攜帶多枚霹靂-17超遠程空空導彈，最大射程達400公里，能對敵方後方的高價值目標進行精準打擊，進一步強化中國空軍的戰略優勢。

未來，隨著中國逐步淘汰老舊機型如殲-7、殲-8、殲轟-7及蘇-27/殲-11A，殲-16的列裝數量有望繼續增加，甚至可能突破800架。這將進一步鞏固中國在全球軍事航空領域的領導地位。