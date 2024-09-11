2萬人民幣實現「高考移民」　內地「空掛學籍」黑市醜聞曝光

只需花2萬元（人民幣，下同）註冊學籍，學生三年內都不用到校上課，還能爽領畢業證書。這不是新冠疫情時期的遠端上課模式，而是央視旗下調查欄目《財經調查》9月8日曝光的「空掛學籍」亂象。



該欄目記者透過臥底調查的方式，揭露一些民營機構打著「教育諮詢」的幌子，實際上卻從事空掛學籍的生意。這些機構打著「進校時間快」「高中借讀」等名號，宣稱能把學生學籍註冊在某所中職學校，但學生能完全不必到校上學。

這樣的機構可不少，其中位於河南鄭州和湖北武漢的就包括：科文教育諮詢有限公司管城分公司、武漢市漢陽區暢行商務服務中心、武漢益拓科技有限公司、河南省初派商貿有限公司、武漢習鋒教育諮詢服務有限公司等。

內媒《上游新聞》查詢公開信息發現，武漢暢行商務服務中心成立至今不到一年，河南初派商貿和武漢益拓科技這兩家公司的經營範圍，均未涉及教育諮詢相關業務。

此外，科文教育諮詢管城分公司、武漢習鋒教育諮詢服務、河南省初派商貿去年參保人數均為零。

除了民營機構，報道也查出武漢信息工程職業學校、新鄭航空科技中職、武漢市天工職業技工學校等五所中職學校牽涉其中。

要想順利掛靠學籍，這些機構或學校會向家長索要最多2萬元的「關係費」和「操作費」，用於疏通關係。即使學生沒有到校上課，部分學校也會要求支付學費、住宿費、書本費、保險費、體檢費等，畢竟「做戲也得做全套」。

科文教育諮詢管城的工作人員直言，實際上這些服務都是空掛的，「是偷偷摸摸辦理，找關係辦的」。為了躲避監管，所有交易都只能用現金。

至於如何躲避教育部門的監管？這些機構和學校可是遊刃有餘。例如，武漢信息工程職業學校表面上會嚴格遵循正規的報名程式、完整的報名資料和統一的學費標準辦理學籍掛靠事宜，但私底下早已想好要如何應對教育部門的監管。

一些學校要求空掛學籍的學生支付學費、住宿費、書本費、保險費、體檢費等，以增加真實性。鄭州汽車工程職業學院工作人員直言，「其實不是給我們看，是給上面檢查的人看。」（央視《財經調查》影片截屏）

為了讓空掛學籍看起來更逼真，校方會要求學籍空掛的學生每年出席秋季點名，隨後就為學生開病歷辦理休學，之後就無需再返校上課。武漢新羽文化傳媒工作人員透露，即便教育局人員登校檢查，也會事先向學校打招呼。這些機構的員工還向央視記者保證，透過他們，空掛學籍基本毫無風險。

調查過程甚至發現部分學校為了順利完成訂單，會鼓勵家長申請國家補助金，以減免部分費用。

高考移民

空掛學籍這條灰色產業鏈的興起，源自各省份之間高考錄取分數線的差異。由於內地各地之間教育水準存在較大差距，高校在不同省份之間有不同的錄取分數線。

例如，在去年高考中，同樣是被重點大學錄取，河南省的最低錄取分數就比陝西省高出超過60分。

為了這一錄取分數差，不少「雞娃」的家長絞盡腦汁，透過辦理非正常學籍遷移、空掛學籍、違規落戶等手段，只求能讓孩子在錄取分數線較低的省份應考，以獲得較高的錄取機會，這一過程也被稱為「高考移民」。

高考移民並非合法行為，官方也一直想要遏制這股亂象。只是，隨著優質教育資源持續匱乏、「千軍萬馬爭過獨木橋」的競爭態勢愈演愈烈，官方的執法行動始終難以安撫心急如焚的家長，讓高考移民亂象春風吹又生。

同時，在龐大的「移民」需求下，不少灰色產業也應運而生。如房產仲介哄抬西藏等偏遠縣城的房價，再賣給想遷戶的家長；打著「教育局關係」旗號向家長徵收諮詢費，或透過非正常方式協助學生拿到錄取線較低省市的學籍。

許多學校尤其是中職在面臨招生壓力和利益驅使下，只能默許甚至投入到這條灰色產業鏈之中，進一步助長空掛學籍亂象蔓延。

高考是內地莘莘學子的一道重要關卡。（視覺中國）

2014年，內蒙古呼和浩特市教育局在對當地兩所民辦中學突擊檢查後發現，當地持自治區外身份證號的690名學生中，有590人不在當地學校就讀。

進一步調查後發現，許多家長先是將學生戶口遷至內蒙古某旗縣，然後到其他旗縣辦理空掛學籍，每逢學業水準考試等重要節點就回來應試，其餘時間則在原籍地就讀。

同年還有一名14歲學生將戶籍從河北省秦皇島市遷至貴州省貴陽市，並在貴陽一所高中註冊學籍，但他沒有在這所高中就讀，而是前往衡水一中學習，直到高考前最後一學期才回到貴陽。

類似案例層出不窮，這種「人在家中坐，證從天上來」的模式，似乎成了部分家長剝削教育資源的潛規則。

灰色利益鏈

無論是空掛學籍或是高考移民，本質都是透過非正常手段掠奪額外的教育資源。這種做法不僅擠壓其他學生的教育機會，也將加劇教育資源的不合理分配，讓教育資源配置成為一場零和式的軍備競賽。

不過，要讓一名沒有實際在校就讀的學生登記在學籍中，可不是僅靠學生或家長一巴掌就能打響的。更何況，空掛學籍如何操作、收費多少幾乎都是公開的，甚至如何裝樣子都能提前交代好，諮詢機構還能信誓旦旦地宣稱空掛學籍「毫無風險」。這不禁讓人質疑，在這條灰色利益鏈的背後，學校、諮詢機構、監管部門三方之間，存在著什麼不為人知的利益關係？

央視的調查報道出街後，大批網民、媒體炮轟空掛學籍的行為，並抨擊當地部門的監管不力。

不過，輿情剛開始發酵，互聯網的討論聲浪就被清空，央視原來的報道，以及後續的轉載和跟進報道也紛紛被撤下。到了9月10日下午，在微博上就無法找到針對這一事件的評論和留言。

要杜絕空掛學籍、高考移民亂象，少不了行政部門加強監管和重拳打擊，這個道理眾人皆知。

不過，央視調查報道留下的疑問，包括共有多少學生使用空掛學籍？監管部門是否牽涉其中？被曝光的機構和學校將面臨怎樣的處置？這些問題同樣需要得到解答，也需要媒體輿論的監督和跟進。只是，當輿論和媒體都被噤聲，這些疑問恐怕仍會揮之不去。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

