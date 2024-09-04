14歲女遭打頭體罰昏迷後　河南「素質學校」再曝教官猥褻6名男生

河南鄭州一名家長近日發文爆料，指其14歲的女兒在中牟縣柯貞拓展服務有限責任公司訓練期間遭教官體罰，期間頭髮被綁在柱子上，然後遭打頭，還有被拖進太陽下暴曬等，導致其目前仍處於昏迷中。當地警方、教育局等已介入調查。而事件發酵後，又有學生家長透露，其兒子亦在訓練時被打，甚至遭遇教官強制猥褻。



周二（3日）凌晨，中共中牟縣委宣傳部官方微博通報稱，8月31日，有網民發布其女兒王某在河南柯貞拓展服務有限責任公司被體罰的貼文。經調查組初步調查，在參加體能訓練時，教官因王某未按要求完成訓練任務而對其進行罰站、拖拽等體罰行為，造成其身體輕微損傷。

河南14歲女生遭重體罰求救失敗陷昏迷。（瀟湘晨報）

隨後，王某到醫院就診，目前病情平穩。針對網上反映的問題，調查組正在進一步調查核實。下一步，中牟縣將根據調查結果依法依規對河南柯貞拓展服務有限責任公司和相關責任人進行嚴肅處理。

根據報道介紹，該教育機構在其網上宣傳中強調提供全面的素質教育，包括心理輔導、軍事體驗及國學學習等，但此次事件使其教育方法和管理模式遭到質疑。中牟縣教育局表示已對此事展開調查，並將依法處理涉事教官和公司。

該教育機構在網上宣傳強調提供軍事體驗。（極目新聞）

無獨有偶，學生家長馬先生亦在事件發酵後向媒體透露，兒子在同一家公司訓練時被打，甚至遭遇教官強制猥褻，受害男生共有6人，直到兒子去派出所了報案，他才驚知此事，「男教官，一共3次，太噁心了」。

據馬先生介紹，猥褻多個男孩的是同一個教官，現在已經被羈押，由於被害人數多，案件有進行過延期，馬上會進入向檢察院報捕的階段。

受案回執顯示，中牟縣公安局刑偵大隊已受理馬某某於8月7日報稱的中牟縣狼城崗鎮靳某強制猥褻案一案。（極目新聞）

對於案件，河南柯貞拓展服務有限責任公司工作人員表示，目前公安機關已經在調查，公司在全力配合，但就表示因涉及到孩子私隱，他們不清楚，也不便透露具體情節。

至於疑犯靳某，工作人員證實曾是他們的正式員工，但事情發生之前已經提交了離職報告和申請，並強調如果存在孩子被教官打，公安機關都會去了解調查。