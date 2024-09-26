政治局臨時加開經濟會議　中國經濟「保5」遇極大挑戰

中共中央政治局9月26日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作 。通常，每年會有三次「分析研究當前經濟形勢和經濟工作」的會議，分別在4月末、7月末和12月中。4月末的會議為的是在全國「兩會」之後更好部署全年經濟工作；7月末的會議是部署下半年經濟工作；而12月會議為的是銜接每年末的中央經濟工作會議，為明年經濟工作定調。



今年4月、7月的會議，都是如期召開的，按經驗，下次經濟相關會議應在12月召開。這次竟然在9月末「分析研究當前經濟形勢和經濟工作」的會議，時間非常特殊。可以猜測，這次會議很可能是加開的會議。按照慣例和章程，中共中央政治局原則上大約每月都會進行一次左右的集體會議，且在突發事件、問題來臨時，會加開臨時會議）。



中共中央政治局9月26日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作 。

至於為什麽需要加開一次和經濟相關的會議，很可能是經濟數據出現了明顯下行，大概率是防範經濟顯著下行問題於未然。

9月是一個特殊的月份，是三季度的最後一個月。今年前三個季度的經濟表現大約是一季度很好，二季度平，三季度下行。從單季度表現來看，今年一季度增速5.3%、二季度4.7%，上半年保住了5.0%增速。而從三季度的高頻數據來看，目前市場普遍認為三季度單季度最終GDP同比數據可能會回落到4.5%至4.8%左右區間，相較二季度還在下探——經濟增速下行，通脹持續低迷，房地產繼續下滑，股票等資產價格跌勢加劇，流動性風險增加。

8月份，社會消費品零售總額38726億元，同比增長2.1%，增速較上月下降0.6個百分點，為今年以來的第二低。其中，大類消費、可選消費跌幅擴大。汽車類同比下降7.3%，建築及裝潢材料類下降6.7%，家具類下降3.7%；金銀珠寶類同比下降12%，化妝品類下降6.1%，服裝鞋帽下降1.6%。

圖為2021年4月1日，中國新疆維吾爾自治區庫爾勒市一間棉紡織廠的生產線。（Reuters）

投資增速下降、分化延續。前8個月，全國固定資產投資同比增長3.4%。其中，制造業維持高增長（9.1%），基建投資增速緩慢下降（4.4%）房地產開發投資繼續下跌（-10.2%）。另外，民間固定資產投資下降0.2%，外商企業投資下降17.7%。

房地產繼續全面下降。8月份，房地產開發投資同比下跌8.45%，新建商品房銷售額同比下跌17.06%，房地產開發企業到位資金同比下降9.75%。定金及預收款、個人按揭貸款分別下跌15.08%、22.05%。一二三線商品住宅新房、二手房價格環比、同比均下降，降幅基本上都擴大。其中，北京、上海、廣州和深圳二手房價格同比分別下跌8.5%、5.8%、12.5%和10.8%。

CPI延續低迷，PPI加速下跌。8月份，CPI同比上漲0.6%。除了食品外，其它項目均下跌。其中，家具下跌1.8%，交通工具下跌5.5%，交通工具用燃料下跌2.7%，通信工具下跌2.1%。PPI同比下降1.8%，跌幅擴大1個百分點，連續22個月下跌。

另外，中國國家統計局9月20日發布的8月分年齡組失業率數據顯示，8月不包含在校生的16—24歲勞動力失業率攀升1.7個百分點至18.8%，連續兩個月創公布這一數據以來最高。

2023年6月9日，中國北京招聘會上一名女性頭靠桌上。儘管中國的總體失業率有所下降，但該國的青年失業率卻徘徊在20.4%的歷史高位。（Getty）

從數據上看，也吻合了這次加開會議的措辭：再次出現了「當前經濟運行出現一些新的情況和問題，要全面客觀冷靜看待當前經濟形勢，正視困難、堅定信心，切實增強做好經濟工作的責任感和緊迫感」，而非「穩中向好但諸多挑戰」的常規表述。

特別是，房地產不再是「抓緊構建房地產發展新模式，促進房地產高質量發展」，而是直接「要促進房地產市場止跌回穩」、「要回應群眾關切，調整住房限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，推動構建房地產發展新模式」。

另外，貨幣政策不再提「穩健精準」，而是「要降低存款準備金率，實施有力度的降息」。

結合此前，「924」一攬子政策力度超出預期，可見壓力大。但也可見，宏觀管理部門已經重視到資產價格收縮帶來的「負財富效應」已對經濟產生了極大的負面影響。當前經濟下行問題較為嚴重，及時出台較大力度政策加以對沖。

當前經濟下行問題較為嚴重，及時出台較大力度政策加以對沖。（資料圖片）

綜合看，衝刺年度GDP增速5%極具挑戰，中央不論從態度還是從政策，都在緊急拐彎。中共中央政治局9月26日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作 。通常，每年會有三次「分析研究當前經濟形勢和經濟工作」的會議，分別在4月末、7月末和12月中。4月末的會議為的是在全國「兩會」之後更好部署全年經濟工作；7月末的會議是部署下半年經濟工作；而12月會議為的是銜接每年末的中央經濟工作會議，為明年經濟工作定調。

今年4月、7月的會議，都是如期召開的，按經驗，下次經濟相關會議應在12月召開。這次竟然在9月末「分析研究當前經濟形勢和經濟工作」的會議，時間非常特殊。可以猜測，這次會議很可能是加開的會議。按照慣例和章程，中共中央政治局原則上大約每月都會進行一次左右的集體會議，且在突發事件、問題來臨時，會加開臨時會議）。

這次竟然在9月末「分析研究當前經濟形勢和經濟工作」的會議，時間非常特殊。可以猜測，這次會議很可能是加開的會議。

至於為什麽需要加開一次和經濟相關的會議，很可能是經濟數據出現了明顯下行，大概率是防範經濟顯著下行問題於未然。

9月是一個特殊的月份，是三季度的最後一個月。今年前三個季度的經濟表現大約是一季度很好，二季度平，三季度下行。從單季度表現來看，今年一季度增速5.3%、二季度4.7%，上半年保住了5.0%增速。而從三季度的高頻數據來看，目前市場普遍認為三季度單季度最終GDP同比數據可能會回落到4.5%至4.8%左右區間，相較二季度還在下探——經濟增速下行，通脹持續低迷，房地產繼續下滑，股票等資產價格跌勢加劇，流動性風險增加。

8月份，社會消費品零售總額38726億元，同比增長2.1%，增速較上月下降0.6個百分點，為今年以來的第二低。其中，大類消費、可選消費跌幅擴大。汽車類同比下降7.3%，建築及裝潢材料類下降6.7%，家具類下降3.7%；金銀珠寶類同比下降12%，化妝品類下降6.1%，服裝鞋帽下降1.6%。

今年上半年，內地高單價拉麵店倒閉近三萬家，主要是因「消費降級」，進入大商場吃飯的人變少，中產白領不再願意買單。圖為味千拉麵朝陽健翔橋店。（微博）

投資增速下降、分化延續。前8個月，全國固定資產投資同比增長3.4%。其中，制造業維持高增長（9.1%），基建投資增速緩慢下降（4.4%）房地產開發投資繼續下跌（-10.2%）。另外，民間固定資產投資下降0.2%，外商企業投資下降17.7%。

房地產繼續全面下降。8月份，房地產開發投資同比下跌8.45%，新建商品房銷售額同比下跌17.06%，房地產開發企業到位資金同比下降9.75%。定金及預收款、個人按揭貸款分別下跌15.08%、22.05%。一二三線商品住宅新房、二手房價格環比、同比均下降，降幅基本上都擴大。其中，北京、上海、廣州和深圳二手房價格同比分別下跌8.5%、5.8%、12.5%和10.8%。

中國房地產繼續全面下降。（資料圖片）

CPI延續低迷，PPI加速下跌。8月份，CPI同比上漲0.6%。除了食品外，其它項目均下跌。其中，家具下跌1.8%，交通工具下跌5.5%，交通工具用燃料下跌2.7%，通信工具下跌2.1%。PPI同比下降1.8%，跌幅擴大1個百分點，連續22個月下跌。

另外，中國國家統計局9月20日發布的8月分年齡組失業率數據顯示，8月不包含在校生的16—24歲勞動力失業率攀升1.7個百分點至18.8%，連續兩個月創公布這一數據以來最高。

從數據上看，也吻合了這次加開會議的措辭：再次出現了「當前經濟運行出現一些新的情況和問題，要全面客觀冷靜看待當前經濟形勢，正視困難、堅定信心，切實增強做好經濟工作的責任感和緊迫感」，而非「穩中向好但諸多挑戰」的常規表述。

2022年8月3日，中國上海的行人在巨型電子熒幕附近的路口等待過馬路。（Reuters）

特別是，房地產不再是「抓緊構建房地產發展新模式，促進房地產高質量發展」，而是直接「要促進房地產市場止跌回穩」、「要回應群眾關切，調整住房限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，推動構建房地產發展新模式」。

另外，貨幣政策不再提「穩健精準」，而是「要降低存款準備金率，實施有力度的降息」。

結合此前，「924」一攬子政策力度超出預期，可見壓力大。但也可見，宏觀管理部門已經重視到資產價格收縮帶來的「負財富效應」已對經濟產生了極大的負面影響。當前經濟下行問題較為嚴重，及時出台較大力度政策加以對沖。綜合看，沖刺年度GDP增速5%極具挑戰，中央不論從態度還是從政策，都在緊急拐彎。