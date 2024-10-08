拐點：中國開始努力恢復市場信心

過去兩周，中國經濟政策發生重大變化，重磅措施密集出台，低迷許久的股市在短短數日之內迎來多年少有的暴漲。後續能否行穩致遠，在一定程度上關乎發展大局。

在最近美聯儲4年來首次降息50個基點的背景下，9月24日，中國金融監管部門公布多項重磅措施，比如，降準、降息，下調存量房貸利率，將首套房和二套房的最低首期比例統一為15%，創設證券、基金、保險公司互換便利，創設股票回購、增持再貸款。這些措施既有助於降低居民的還貸壓力，又能增加市場的流動性。

9月26日，中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下一步經濟工作。政治局會議打破慣例，在9月公開討論經濟問題，為過去10年所少見，傳遞不同尋常的信號。政治局會議在重申「經濟的基本面及市場廣闊、經濟韌性強、潛力大等有利條件並未改變」的同時，指出「當前經濟運行出現一些新的情況和問題」，罕見提及「正視困難」，要求「有效落實存量政策，加力推出增量政策」。

具體而言，政治局會議預示中國經濟政策出現拐點，具有較強針對性，比如，提出「加大財政貨幣政策逆周期調節力度」，「要發行使用好超長期特別國債和地方政府專項債」，「要降低存款準備金率，實施有力度的降息」，「要促進房地產市場止跌回穩」，「調整住房限購政策，降低存量房貸利率」，「要努力提振資本市場，大力引導中長期資金入市」，「促進中低收入群體增收，提升消費結」，「要守住兜牢民生底線，重點做好應屆高校畢業生、農民工、脱貧人口、零就業家庭等重點人群就業工作，加強對大齡、殘疾、較長時間失業等就業困難群體的幫扶」。

在最近一系列政策措施的刺激下，國慶假期期間，深圳樓市有所回温。（寶安住建）

9月29日，國務院常務會議根據政治局會議的要求，研究部署一攬子增量政策的落實工作。10月8日，國家發改委負責人表示：「圍繞加大宏觀政策逆周期調節、擴大國內有效需求、加大助企幫扶力度、推動房地產市場止跌回穩、提振資本市場等五個方面，加力推出一攬子增量政策，推動經濟持續回升向好。」這意味着除了9月24日金融監管部門公布的措施之外，後續預計還有一攬子增量政策。

目前出台的刺激政策無論力度還是密度，都是近年來所少見，超出不少人的預期。在一系列政策的強烈刺激下，連日來內地股市出現久違的大幅上漲，證券交易所為了應對突如其來的交易熱情，假期甚至開展了模擬交易的全網測試。與此同時，隨着上海、廣州、深圳、北京等城市相繼響應國家政策，公布新的房地產措施，多個大城市的樓市出現明顯的升温，國慶假期的看房人數、住房成交量有顯著上升。

應該說，國家在短時間內密集推出的多項重磅措施，初步展現出了刺激效果，短時間內快速拉升了股市。不過，目前的刺激政策能否持續發揮效力，並最終讓中國社會有效恢復信心，仍然存在較大的不確定性。股市在短時間內的瘋狂上漲能否防止重蹈2015年股災的覆轍，房地產市場能否在真正「止跌回穩」的同時有效防止泡沫化，宏觀經濟流轉的堵點、痛點能否真正打通，失業問題能否得到大幅緩解，居民收入能否平穩增長，市場活力和勞動者的創造熱情能否真正重新恢復，經濟發展的法治化水平和公平程度能否提升，都是關乎國家長遠健康發展的挑戰。

過去幾年，在內外形勢和三年新冠疫情的疊加衝擊下，中國經濟持續面臨增速下滑的壓力，地方債的問題突出，不少企業經營困難，許多人面臨收入下降或失業的困境，內卷盛行，民眾的創業熱情、拼搏精神有被考公、考編替代的風險，負面情緒在社會蔓延，市場信心的不足已經成為妨礙中國經濟持續健康發展的現實困境。

改革開放40多年的實踐早已有力證明，發展是解決一切問題的基礎，是人民能否過上現代化的體面生活和國家能否和平崛起的關鍵。正因這樣，近期中國經濟政策的重大轉變具有不容忽視的意義，但應該認識的是，相比於短期的強烈刺激和有可能帶來金融風險的股市暴漲，中國需要的是市場信心的有效恢復和經濟基本面的持續健康發展，需要的是為更多民眾的人盡其才營造開放、公平、法治的環境。