賴清德在台獨路上蠻幹　還指望美國護台嗎？

賴清德10日發表上任後首次的雙十演說，這場演講非但未能緩和兩岸局勢，反而將兩岸關係推向更為危險的對抗邊緣。北京官方隨即對此作出強烈反應，國台辦抨擊賴清德鼓吹「新兩國論」編造台獨謬論，煽動兩岸敵意對抗、挑釁滋事，加劇台海緊張局勢。隨著這一發展，台海和平如浮萍般飄搖，而美國是否會如台灣許多人所期盼的，在「台海有事」時馳援台灣，也或因賴清德的一席「新兩國論」，由原本的模糊性打上清晰的否定號。



賴清德演講最具爭議之處在於他對兩岸關係的激進表述。他強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，並暗示了「台灣人民」與「中華人民共和國」的對立，這無疑是對北京的挑釁。這些言論不僅激化兩岸矛盾，還可能導致美國對台政策的重大變化，破壞美國在台灣問題長期以來的「戰略模糊」政策。

10月10日，賴清德於台灣總統府前發表任內首次雙十演說，強調兩岸互不隸屬，「中華人民共和國無權代表台灣」。（台灣總統府提供）

「台海有事，美軍援台」神話的破滅

客觀而言，「台海有事，美軍援台」，這樣的想像之於美台雙邊來說，之所以能成為一類敘事，是有條件的。

從美國方面來說，在蔡英文執政期間，美台關係確實得到一定的增長，這一方面「受惠」於中美關係摩擦惡化，美國也樂於搭配戰略模糊政策，同步打出「台灣牌」來制衡中國，另一方面，也得益於蔡英文政府對美十分「敬重」，不搞過往陳水扁的烽火外交路線，讓美國佬對蔡英文放心。相當程度來說，蔡英文任內就對美「0意外」的外交互動並「持之以恆」，使得台灣的行動讓美國放心、可預測、能掌握，這是「台海有事，美軍援台」靡靡之音得以傳唱的主要條件。

然而，賴清德在「兩國論」上的快速推進和台獨路線的明顯化，正在打破這種局面。儘管他也聲稱「維持現狀」，但他對兩岸問題的表述遠超蔡英文的「隱性台獨」，挑釁意味更加明顯，成為了一個無法忽視的麻煩製造者。結果是，北京的強硬回應可能導致更頻繁的軍事威脅，而台灣長期依賴的美國支援，隨著賴清德的激進政策，美國在台海問題上的介入料將變得更加模糊，也變得更加不確定。

2023年11月27日，國台辦發言人陳斌華在記者會上，希望廣大台灣民眾認清「台獨工作者」就是「麻煩製造者」、「戰爭製造者」，並質疑賴清德、蕭美琴為何對美方明確不支持「台獨」的表態隻字不提。（新華社）

台灣社會的「美軍援台」幻想

另在台灣方面，「台海有事，美軍援台」的想像，在台灣社會也向來能得到一定的迴響。根據台灣內部多家機構過往民調結果，始終都有過半數的台灣民眾咸信「台海有事，美軍援台」，但這種信念依舊是有條件的，其建立在一個基本前提下：台灣民眾相信，只要台灣不主動宣布獨立，北京就不會動武，而若北京在台灣不宣獨的情況下攻打台灣，美國大概率會出兵干預護台。

換言之，承平時期的各項調查顯示，多數台灣人不認為、不預期解放軍會攻台，係建立在台灣人不相信「台獨成真」的份上，方使得中外媒體一波未平一波又起報道台海局勢險之又險時，台灣人依舊能「穩坐釣魚台」，繼續過著自己確幸的小日子。

然而，賴清德的台獨立場與路線，或會打破這一默契，料成台灣內部接下來一段時間的紛擾源頭。雖然他並未明確宣布台獨，但他的言論和政策都朝著這一方向推進，尤其是他利用「兩國論」作為包裝台獨的策略，實際上已經挑戰了台灣一直以來避免正面觸發台海戰爭的底線，這可就直接刺激台灣人的腦門了，且將一舉打破「台海有事，美軍援台」之於美國、之於台灣的兩道條件說。台灣社會假性期待的「台海有事，美軍援台」神話，恐將隨之破滅。

北京華府兩面不討好

毫無疑問，賴清德的激進兩岸政策，已經在海內外掀起了巨大的波瀾。對內，台灣社會不得不重新審視「台海有事，美軍援台」的現實；對外，「疑賴論」成真，美台關係的裂痕或將逐漸顯現，台灣的國際空間可能進一步被壓縮。隨著台海軍事緊張局勢的加劇，賴清德的冒進政策恐將使台灣陷入更為危險的境地。北京對台灣的反應會更加強硬，而美國的支持則會更加不確定。

簡言之，賴清德的台獨路線無疑讓台灣夾處在中美兩強間的處境更加艱難，而台灣過去依賴「台灣問題國際化」和「美軍援台」的幻想或將無法再持續，不得不面對一個更加孤立和不確定的未來。