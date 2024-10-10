告別蔡英文「隱性台獨」　賴清德「兩國論」向北京政治宣戰

賴清德在今（10）日的雙十演說中，重申兩岸「兩國互不隸屬」主張，這標誌著他與前任蔡英文的兩岸政策進行了明顯的切割。雖然他在演講中提到「無論喜歡稱呼我們自己的國家，是中華民國、是台灣、還是中華民國台灣，我們都要有共同的信念： 我們捍衛國家主權的決心不變」，但從其一貫立場與政策路線來看，賴清德的「台獨本色」昭然若揭，且他明確改以「兩國論」取代傳統的「台獨」路線。



賴清德的這一立場，雖非明確宣布台獨，但以「兩國論」作為替代，實質上更具挑釁意味。這不僅表現在他從選前到就職以來的發言，也展現在他的具體政策上。賴清德雖然多次聲明無意宣布台獨，但他的政治論述與政策方向，顯示出他正以「兩國論」逐步推動實質上的台獨路線。這與蔡英文的「隱性台獨」相比，是更為直接和激進的表態，也給台灣未來兩岸關係帶來了更多的不確定性。

10月10日，賴清德於台灣總統府前發表任內首次雙十演說，強調兩岸互不隸屬，「中華人民共和國無權代表台灣」。（台灣總統府提供）

賴清德的「台獨尾巴」

賴清德自上任以來，便頻繁使用「台灣」來替代「中華民國」，這一選擇反映出他試圖在國際舞台上重塑台灣的政治地位。這與蔡英文的策略形成鮮明對比。蔡英文在其任內，儘管推動「台灣問題國際化」，成了北京眼中的「隱性台獨」，縱使緣木求魚，但蔡英文並未完全摒棄兩岸對話的可能性，尤其是在初期，她仍試圖保持與中國大陸的溝通渠道，並多次強調兩岸應該展現「智慧與彈性」，以冷靜的方式處理問題。

然而，賴清德顯然無意延續這種謹慎的平衡策略。在其雙十演講中，他並未提及「九二共識」或《中華民國憲法》，反而多次強調兩岸「兩國互不隸屬」，演講中提及「台灣人民」多達13次，稱呼對岸也逕以「中華人民共和國」，取代過往的「對岸」、「北京當局」，或「中國大陸當局」，賴清德此舉無疑是在劃清台灣與中國大陸的界限。儘管他聲稱台灣不會宣布台獨，也搬出類似蔡英文「維持台海和平穩定現狀的努力不變」等「四個不變」偽裝護體，但其總總表述事實上已經越過了蔡英文的「維持現狀」紅線，進一步推動兩岸對立的升級。

這樣的立場標誌賴清德的「台獨尾巴」早已尾大不掉。儘管他避免直接宣稱台獨，但實際上，他的「兩國論」已經在本質上等同於台獨，甚至更具挑釁意味。

10月10日，賴清德於台灣總統府前發表任內首次雙十演說。（台灣總統府提供）

以「兩國論」告別蔡英文路線

回顧蔡英文過去8年任內，一直試圖尋求國際支持，企以「台灣問題國際化」作為保護台灣的策略——她的做法縱然被北京視為台獨路線的一部分，但蔡英文行事相對謹慎，也至少明瞭兩岸關係再如何惡化、再如何難以共識政治默契，也應避免在言辭上過度挑釁北京，不敢貿然行事的蔡英文，只得取巧借道國際力量，以「台灣問題國際化」作為「隱性台獨」自保，求取在兩岸對立中維持一種微妙的平衡。

然而，賴清德顯然選擇了更加直接和激進的方式，告別了蔡英文的「隱性台獨」路線，且更加膽大妄為。

明確來說，賴清德的「兩國論」實質上就是對北京的一種強烈政治宣戰。他在5月20日的就職演說和10月10日的雙十演說中，均重申了兩岸「兩國互不隸屬」的立場，這與蔡英文試圖維持的現狀政策形成了鮮明對比——蔡英文的「隱性台獨」策略，雖然在北京眼中也是一種挑戰，但至少國際社會能夠接受這種相對溫和的路線。特別是美國等西方國家，他們尚能容忍蔡英文的兩岸政策，且基於蔡英文對美持以「0意外」交往，促使美方多次認定她並未直接挑釁中國。然而，賴清德的「兩國論」無疑將這一微妙平衡打破，可能導致台灣失去部分國際支持。

原因無他，以美國為首的民主國家，基於國際地緣政治現勢，哪怕民主理念與台相近，但再怎樣也無法接受、無法忍受一個逕自以「兩國論」包裝台獨的賴清德路線在「麻煩製造」的路上狂飆。

賴清德勝選後，特別感謝蔡英文這八年的執政。（梁鵬威攝）

「台灣人民」與「中華人民共和國」形成對立面

爾今，賴清德的「兩國論」以及其激進的兩岸政策，無疑會引發北京更強烈的反應。在雙十演說前，北京已經透過軍事行動表明了其不滿。自10月9日清晨至10日清晨，解放軍派出了多架次軍機和艦艇在台海周邊活動，並跨越海峽中線，這是一種明顯的警告信號。

北京對於台灣的挑釁行為高度敏感，賴清德的言辭可能會促使中國大陸採取更為強硬的措施來回應。未來，台灣可能會面臨更多的軍事壓力和國際孤立，尤其是在北京不斷加大對台灣的外交打壓下，台灣的國際空間將進一步受到侵蝕。

尤其賴清德在雙十演說中多次強調「台灣人民」與「中華人民共和國」的對立，這必然將加劇兩岸之間的緊張局勢。雖然他在演講中也提到希望維持台海和平穩定，但他的政策立場已經脫離了他曾經允諾要繼承的蔡英文路線，甚至與過去兩岸對話的基礎形成了明顯的斷裂。

賴清德8月23日主持執政後首場八二三炮戰追思祭悼典禮時，提出台灣不再反攻大陸，但也不願意受共產黨統治。（台灣總統府提供）

簡言之，賴清德在兩岸論述上明顯斷裂於前任蔡英文的繼承，其路線更近似於陳水扁的「自我烽火」：顯然，賴清德已經打算「一不做二不休」，既然不能台獨，那就用「兩國論」代替，這既是向北京的政治宣戰，同時也將向蔡英文執政時期，所謂的「理念相近國家同行」、「台灣問題國際化」路線的告別。

是以，賴清德接連發表以兩岸「兩國互不隸屬」作為變體的「兩國論」，標誌著台灣在兩岸關係上的重大轉變，透過今次雙十演說，賴清德已然表明，今後他將走上自己的路：告別蔡英文路線、以「兩國論」遂行台獨目標、向北京政治宣戰，以及不再援引國際力量支持台灣，而是台獨的路由他自己獨行。