數萬民眾湧向中緬邊界　緬甸戰火快燒到中國

為躲避緬甸內戰的紛飛戰火，數以萬計的緬甸民眾湧向中緬邊境口岸；攔在他們面前的，是由荷槍實彈的中國軍人組成的人牆。



北京廣播電視臺「北京時間」欄目官方微博10月21日發影片稱，大批緬甸民眾因國內衝突，聚集到中國雲南騰沖的中緬邊境口岸。這個影片彙集中國網民拍攝的多段畫面，第一個場景就是街道遠處升起滾滾硝煙，反映中緬邊境一帶戰火不斷。



另一段畫面顯示，荷槍實彈、全副武裝的中國武警和軍人在騰沖的中緬邊界口岸築起人牆，他們的對面站著一大群有老有小的緬甸民眾，氣氛相當緊張。

這段畫面搭配的字幕是：「網友拍到中國軍隊和武警嚴防死守。致敬4060公里邊界線上，每位邊防戰士日日夜夜誓死守衛祖國大門。」影片沒有說明有關畫面是何時拍攝，僅稱發佈時間是在星期天（20日）。

有片｜緬甸民眾聚集中緬邊境口岸 中國軍隊及武警嚴陣以待

截至星期三（23日）中午，上述影片點擊次數高達450萬次，並有6000多則留言。其中，點贊數最高的幾則留言寫道：「他們的苦難不是中國造成的，但中國軍人和武警現在的辛苦，是他們造成的。」「絕不能接收難民！！」「辛苦了！一定不要放進來！一個也不行。」

顯然，不少中國網民並不樂見緬甸民眾因內戰逃到中國避難。

緬軍政府接二連三受挫

自緬甸軍方2021年發動政變推翻翁山淑枝政府並掌權後，緬甸局勢持續動盪，軍方與民主派勢力以及少數民族武裝力量的戰鬥日趨激烈。

近期不斷有消息顯示，緬甸軍政府在這場戰鬥中節節敗退。彭博社報導，緬甸軍政府在8月初失守撣邦北部首府臘戍。臘戍是以華人華僑居多的貿易重鎮，通往中國的重要貿易公路經由此地。

實際上，6月以來，由德昂民族解放軍、若開軍和緬甸果敢民族民主同盟軍組成的「三兄弟聯盟」，在通往雲南省的公路沿線對緬政府軍發動新一波攻勢，使撣邦北部陷入戰亂。

德昂民族解放軍發言人告訴法新社，他們歷經數周作戰，在10月13日拿下撣邦昔蔔鎮最後一個緬政府軍的軍事基地。

中緬關係走向受矚。（VCG）

自由亞洲電台星期二（22日）也報導稱，反軍政府的克欽獨立軍和盟軍上周佔領了緬中邊境城鎮邦瓦附近的軍事陣地。報導說，因應這場戰鬥，中國上星期五（18日）晚關閉了克欽獨立軍控制下的邊境大門，並拒絕讓那些逃離該地區的平民進入，導致約1000人受困在邊境。

這篇報導還說，中國採取上述行動的前一天，曾與克欽獨立組織成員在雲南盈江舉行會議。該組織拒絕了中國提出停止軍事行動的要求。

中國同時與軍政府和反政府勢力交涉

總部設在比利時布魯塞爾的國際危機組織發佈報告指出，中國對於緬甸2021年的政變感到不滿，因為這場政變終結了翁山淑枝政府時期中緬關係的改善，也打亂了北京的戰略和經濟計畫。因此，中國雖然針對相關問題與軍政府加強高層接觸，但一直避免恢復關係正常化，也沒有承認政權領導人敏昂萊為國家元首。

去年由於軍政府未能打擊緬甸邊境地區針對中國公民的網路詐騙窩點，北京和內比都之間的關係降溫。報告指出，北京去年默許了叛軍在緬甸東北部果敢地區發動的攻勢，叛軍稱發動攻擊的部分目的是剷除詐騙團夥。

彭博社報導稱，叛軍的進攻提升了敏昂萊政權崩潰的可能，緬甸控制權或將落入幾個利益截然不同的武裝團體手中。但中國隨後開始向叛軍施加更大壓力，要求堅守他們在緬甸北部的勢力範圍，並支持軍政府採取行動，確保緬甸不會陷入混亂。

中國軍隊和武警駐防中緬邊境。（影片截圖）

報導引述國際危機組織緬甸高級顧問霍西說：「雖然中國不喜歡這個政權，但它絕對不希望內比都政權陷入無序的權力崩潰，因為它不知道接下來會發生什麼。」他補充說，中國擔心情況會更糟，「不可預測的結果不是他們想要的」。

王毅8月赴緬與敏昂萊會面

為加強中緬邊界安全，中國解放軍今年多次在邊境地區舉行演習。

解放軍南部戰區8月26日發佈消息說，解放軍8月27日起一連三天在中緬邊境中國一側舉行聯合實兵實彈演習。南部戰區也組織陸軍部隊赴瑞麗、鎮康等中緬邊境一線，開展臨邊武裝巡邏和空地聯合警巡，旨在檢驗戰區部隊快速機動、立體封控、聯合打擊能力，維護邊境地區安全穩定。

此次演習舉行前不久，中國外長王毅曾訪問緬甸並與敏昂萊會面。據中國外交部文告，王毅向敏昂萊強調，中國堅持不干涉內政原則，尊重緬甸政治傳統和緬甸根據本國國情選擇的發展道路。

2024年8月14日，緬甸領導人敏昂萊在內比都會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。（中國外交部圖片）

但他也指出，中國堅定支持緬甸致力於國內和平穩定、實現經濟發展，堅定支持緬甸在憲法框架下推進新的「五點路線圖」，早日實現政治和解、恢復民主轉型進程，找到實現長治久安的道路。

王毅說：「作為友好鄰邦，中方反對緬甸生亂生戰，反對域外勢力干涉緬內政，反對任何企圖離間中緬關係、抹黑污蔑中國的言行。」

據《紐約時報》中文網報導，分析人士說，儘管王毅承諾支持軍政府，但中國正在用演習向軍政府發出信號，表示中國希望緬甸軍方重返由中國主導的與叛軍的和平談判，避免激化衝突。

在北京斡旋下，軍政府和反軍政府勢力原本同意停火，但沒多久停火協議便破局，戰鬥在今年6月重啟。

中國外交部發言人林劍星期一在例行記者會上證實，緬甸當地時間上星期五傍晚5時許，中國駐曼德勒總領館臨街一棟辦公樓遭遇爆炸襲擊，未造成人員傷亡，但導致部分館舍損壞。

目前尚無法確認發動襲擊的責任者。有分析指出，這次襲擊可能與緬甸民間日益高漲的反中情緒有關，也很可能是緬甸軍政權假冒他人名義採取行動，向中國施壓。

敏昂萊將在下月訪華？

法新社上星期三（16日）引述消息人士透露，敏昂萊將在下月訪問中國。這將是他2021年發動政變以來首次訪華。

緬甸軍政府最高領導人敏昂萊。(REUTERS)

國際危機組織的霍西向彭博社分析說，敏昂萊訪問北京並會見官員，標誌著中國對緬政策的明顯轉變。

中緬關係未來如何演變，一定程度上取決於此次會面是否發生。但可以肯定的是，邊境口岸關閉和難民潮湧現，說明緬甸內戰的戰火已經快燒到中國。中國要如何拿捏與軍政府和叛軍之間的關係，避免引火焚身，是對外交和政治智慧的極大考驗。