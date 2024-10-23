兩港男認涉「KK園區」騙案　有事主被賣至緬甸　拒詐騙遭困籠4天

多名港人在2022年墮求職騙局，被誘到東南亞再展轉販「賣豬仔」至「KK園區」作詐騙工作，其中兩名港男疑涉與這勾檔有關被捕，他們今（23日）在區域法院承認串謀詐騙罪。案情指本案涉及5名受害人，其中一名事主原本到泰國會網戀女友，到埗獲告知已被「女友」賣至緬甸，並被送至「KK園區」，惟他拒絕從事欺詐工作，曾被困在籠4天，並多次遭毆打，最終在家人支付3.5萬元贖金後才獲釋。兩男認曾為集團招攬員工，或安排事主到當地，法官提兩人還押並把案押後至11月1日判刑。



兩名被告：馬智豪（32歲，無業）及張敏懷（25歲，學生），他們同承認一項串謀詐騙罪。

兩名被告：馬智豪及張敏懷認涉販賣港人到「KK園區」的騙案，今在區域法院認罪。（資料圖片）

案中有事主被展轉販賣至緬甸「KK園區」作詐騙工作。（bilibili.com）

柬埔寨賭場工作日薪300美元

案情指，本案詐騙共涉及5名年齡介乎20至32歲的男事主。其中32歲郭姓事主於2021年12月，在網上見到招聘人員在柬埔寨賭場工作的廣告。郭隨即透露WhatsApp 聯繫化名為Matt的首被告，獲告知工作日薪為300 美元，期間將提供住宿和機票。

發現陷騙局聯絡母親在港求助

翌年1月，郭抵達柬埔寨後被帶到名為「China City」的地方，獲告知要在該處逗留至少3個月。期間，郭被要求練習透過WhatsApp和微信進行詐騙，但他沒有聽從。郭其後意識到陷入騙局，遂聯絡母親著她向香港當局求助。郭同月1月19日獲移交柬埔寨警方獲救，翌月初返港；

IG認識女友自稱贏了獎金

另一名患有反社會型人格障礙，及輕度智力遲滯及嚴重聽障的29歲吳姓事主，於2021年中透過Instagram 認識女友，兩人從未見過面。翌年女友自稱贏了100萬港元的博彩獎金，稱只要吳前往泰國領取，便可獲得該獎金。

吳拒工作被困在籠內4天

吳之後在次被告安排下飛抵曼谷，隨即被帶往緬甸，並獲告知他遭女友販賣，須在該地工作6個月，月薪為20萬泰幣。由於吳一直堅拒工作，他的手機遭沒收，並被用手扣鎖在床上，之後又被鎖在籠子內4天，期間不斷被襲擊。數日後，吳獲准聯繫其家人以索取贖金，並在妹妹匯款逾3.5萬港元至指定匯口後，才獲釋放回港；

梁姓事主獲告知被內地人用2萬美元買下

另一名25歲梁姓事主，在網上見到聘人到泰國購買名牌手袋回港轉售的廣告，惟他抵達曼谷後便被帶到緬甸的「KK園區」，之後一名內地人自稱用2萬美金買下了他，要求他透過網上平台進行詐騙。一日後，梁透過WhatsApp通知其女友其情況，女友隨即報警，梁約兩星期後獲安排離開KK園並回港；

蘇姓事主被賣到KK園區須20萬美元贖金

20歲蘇姓事主同樣誤墜招聘騙局被賣到「KK園區」，獲告知須支付20萬美金贖金，最後他在女友支付了逾9500泰達幣後獲釋。該筆泰達幣其後進一步出售並轉換為港元，最後存入首被告名下的匯豐戶口。

首被告曾招攬港男獲4至6千美元

兩名被告同於於2022年8月被捕，在警誡下首被告稱他於2021年尾至2022年初，曾在柬埔寨一間賭場工作。期間他曾透過Facebook為公司招攬員工，最終他成功招攬4至6名香港男子到賭場工作，並因而獲得價值4000至6000美元得加密貨幣作報酬；

次被告認曾安排一名事主到泰國

次被告則稱他於2021年因工作認識首被告，他承認曾為其中一名事主安排機票到泰國，原因是他欠首被告錢須為他跑腿。次被告又指，他在事前已知道首被告於2021年有參與將人口販賣至柬埔寨，但首被告聲稱次被告所做的事與人口販賣無關。

案件編號：DCCC 688/ 2023