多地頻發惡性案件警醒社會要防患於未然

10月28日北京市公安局海淀分局發布通報：當日15時20分許，海淀區萬泉莊路和萬柳中路交叉口附近，發生一起持刀傷人案件，導致5名路人受傷，其中3名未成年人，犯罪嫌疑人唐某某（男，50歲）被當場控制，案件正在進一步調查中。

不久前的9月30日，在上海，一名37歲男子「因個人經濟糾紛，來滬泄憤」，在松匯中路某超市內持刀傷人，造成18名人員受傷，其中3名傷者搶救無效死亡。

再往前的9月18日，44歲的犯罪嫌疑人鍾某在深圳日本人學校門口附近刺傷一名10歲日本小學生，致使後者不幸身亡。這件事一度在網路上引起較大關注，讓不少人擔心會否與犯罪嫌疑人的仇日民族情緒有關。後來經深圳有關部門查實，犯罪嫌疑人鍾某無固定職業，曾在2015年涉嫌破壞公用電信設施，在2019年涉嫌虛構事實擾亂公共秩序。隨後，深圳市採取措施強化學校周邊和公共場所安保力量。

最近，據日本《讀賣新聞》引述知情者的說法，犯罪嫌疑人鍾某因為找工作不順利而心生怨氣，想「幹票大的」，故在網上搜到深圳日本人學校的地址，以為刺傷日本人，便會引起很大的社會反應。該說法雖有待於進一步證實，卻比較合乎邏輯。

在深圳發生日本人遇襲事件之前的6月24日，蘇州市高新區塔園路新地中心公交站台發生一起持刀傷人案件，兩名日籍人員受傷。有一名中國籍傷者胡友平在阻止嫌疑人犯罪過程中受傷嚴重，不幸離世，後被蘇州市政府追授「蘇州市見義勇為模範」稱號。日本駐華大使館降半旗致敬胡友平，寫道：「胡友平女士以一己之力從歹徒手中保護了無辜的婦幼，相信她的勇氣與善良也代表了廣大中國民眾。」據蘇州市公安局高新區分局發布的通報，犯罪嫌疑人是一位52歲的無業人員。

9月，日本駐廣州總領事館稱，深圳日本人學校在男童遇害後已收到超過1000束來自社會各界的慰問花束。（日本駐廣州總領事館微信公眾號）

以上四起惡性案件是今年以來頻繁發生的惡性案件的縮影。7月，最高人民法院公布的上半年司法審判工作主要數據顯示，「刑事一審案件呈現增長態勢，受理刑事一審案件59.1萬件，按年增長6.16%」，「侵犯財產罪和妨害社會管理秩序罪案件按年分別增長23.48%和9.8%」，增速令人有所擔心。不過最高人民法院在10月發布的前9個月的數據顯示，「受理刑事一審案件91萬件，按年增長0.90%」，增速放緩，但並未公布侵犯財產罪和妨害社會管理秩序罪案件的增長情況。當然，以許多人的認知來看，中國社會總體十分安全，惡性案件處於可控範圍。

縱使這樣，陸續多起惡性案件的發生並在輿論場引發較大關注，依舊值得深思背後的原因。唯有這樣，才能給受害人及其家屬一個交代，才能最大程度採取防範措施，從而避免類似悲劇的重演。上文列舉的四起惡性案件，北京一起暫不清楚犯罪嫌疑人的作案動機，與日本人遇襲相關的兩起犯罪的嫌疑人都是中年無業人員，上海一起是因為犯罪嫌疑人「因個人經濟糾紛，來滬泄憤」。可以發現，經濟和工作困境是其中比較突出的特徵。當然，犯罪嫌疑人的作案心理同樣值得分析。

對於許多普通人來說，他們一生為生活奔波，一心渴望過上更好的生活，如果遇到經濟困境，或長期處於失業狀態，難免會心生怨言，在極端情況下，甚至會產生報復社會的心理。這樣的情況在古往今來不同社會都有例證。正因這樣，經濟問題從來都是一個社會的核心問題。能否有效減少失業，能否有行之有效的救濟措施，能否讓底層普通人看到命運改變的希望，往往關乎一個社會的長治久安。

近年來，中國經濟在轉型過程中出現增速下滑和階層固化的疊加，導致不少人面臨收入下降或失業的困境。這會否造成一些人對社會充滿怨言，從而誘發不穩定因素？當然，所有情況不能一概而論，得看不同案件的具體情況，但這並不妨礙一個社會防患於未然。所以說，今年發生的多起惡性案件已經敲響警鐘，是在提醒中國社會對犯罪嫌疑人的作案動機和原因進行分析，進而及早採取有力防範措施。