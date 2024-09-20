01實訪深圳日本人學校　獻花市民：身為中國人很想說聲對不起

9月18日，深圳日本人學校一名10歲日本男學生，在上學途中遭歹徒持刀傷害，最終經搶救無效於19日凌晨不幸離世。事件引發廣泛關注，事後有市民陸續來到深圳日本人學校獻花悼念。



20日，《香港01》記者實地走訪深圳日本人學校，有市民受訪表示，身為中國人很想跟過世的男童說聲對不起，還有民眾不滿政府不願意公佈疑犯和案件的細節。



《香港01》記者14時30分左右抵達日本人學校，發現前往大門的通道有不少保安，更有被收起的圍欄，不少人安靜的捧著花到門口擺下後離開，也有不少群眾聚在一起討論事件。

前往大門的通道有不少保安及被收起的圍欄。（蔡苡柔攝）

駐守校門口的保安。（蔡苡柔攝）

不少群眾聚在一起討論事件。（蔡苡柔攝）

現場不少鮮花都附上獻花者留下的話語：

孩子安息

親愛的：很抱歉那天沒人為你挺身而出

向仇恨教育說「不」！深圳人不應該沉默

孩子一路走好，天堂沒有暴力

中日友好萬歲！反對左棍！打擊對孩子下手的畜生行為

小朋友，對不起，願你安息，為你祈禱，為你的家人祈福。願世界和平，願中日友誼長存



現場不少鮮花都附上獻花者留下的話語。（蔡苡柔攝）

現場不少鮮花都附上獻花者留下的話語。（蔡苡柔攝）

現場不少鮮花都附上獻花者留下的話語。（蔡苡柔攝）

現場不少鮮花都附上獻花者留下的話語。（蔡苡柔攝）

記者在門口逗留的15分鐘，就有超過10幾位送花的外賣員，來自廣州、在深圳工作的黎小姐（化名）透露，昨天晚上送花的人更多，門口擠滿了人。

記者在門口逗留的15分鐘，就有超過10幾位送花的外賣員。（蔡苡柔攝）

黎小姐說，自己非常關心這件事情，她表示相信不只日本人震驚，很多中國人也很驚訝發生這種事情，她話說到一半開始落淚，說道：「身為中國人，我真的很想跟他（過世的男童）說聲對不起。」

現場可見，學校的招牌被一個白色布簾遮住，地上擺了不少鮮花，但只要一擺上就會被保安收走。

學校的招牌被一個白色布簾遮住。（蔡苡柔攝）

地上原本擺了不少鮮花，但被保安收走。（受訪者提供）

記者詢問收走花的原因，保安不願透露，有群眾憤怒的質問保安：「把這些收走，事情就不存在了嗎？就能繼續進行洗腦教育了嗎？」

據記者了解，保安曾向圍觀群眾解釋「校內會提供專門放花的地方」。

保安曾向圍觀群眾解釋「校內會提供專門放花的地方」。（蔡苡柔攝）

獻花的群眾。（蔡苡柔攝）

獻花的群眾大多神情哀戚，不發一語，現場也有不少媒體。

王先生（化名）和李先生（化名）不滿政府不願意公佈嫌犯和案件細節，他們說道，發生蘇州攻擊校巴事件時就該警惕，「如果不是那個中國女職員，有可能一車的小孩都受害」，但直到現在，網絡上還是充滿偏激的言論，「再不管理，未來真的還會有事情發生」。

王先生更說，深圳是國際開放的大城市，「在這裏發生這種事情真的很難想像，中國不能往回走」，許多阿姨非常心疼孩子的遭遇，「真的沒有辦法想像」。

深圳日本人學校。（蔡苡柔攝）

校內未見人員。（蔡苡柔攝）

王先生和李先生均認為，網絡上極端的民粹主義、偏激的發言近年來被助長，形成一種風氣，「在我們哀悼的時候，你不敢相信，有一些網民還當（嫌犯）是英雄」。

另一受訪者陳先生（化名）則稱，事件發生在九一八事件的周年紀念日，實在很難讓人不作出一些聯想，「但我還是不懂，你為什麼要去傷害小孩子，歷史的事情，孩子有什麼罪呢？」

有民眾認為，深圳是國際開放的大城市，在這裏發生這種事情真的很難想像。

據《深圳特區報》報道，9月18日上午7時55分，深圳日本人學校一名10歲男學生在與家人步行上學途中，遭遇44歲男疑犯鍾某持刀行兇。事發後，深圳警方即時到場處置，鍾某被當場拘捕，受傷學生被立即送往附近醫院救治。男學生最終經搶救無效於周四凌晨不幸離世。其後，深圳警方依法刑拘鍾某，並稱該案屬偶發個案，疑犯則有前科。

事件在中日兩國皆引發廣泛關注，日本首相岸田文雄19日稱是極卑劣的犯罪行為，已下令有關部門要求中方說明案件實際情況。中國外交部同日對死者表達「遺憾和難過」，發言人林劍在例行記者會上說：「中國對發生這樣的不幸事件表達遺憾和難過。我們哀悼男孩的逝世，也向他的家人表達我們的慰問。」林又指這是一起個案，類似事件在任何國家都會發生，強調中國一直採取有效措施確保在華外籍人士的安全，日後也將持續這麼做。

另據日媒《日本經濟新聞》報道指，在華日本人的不安情緒在擴散，廣州日本人學校更提醒學生要盡量避免不必要的外出，北京的日本人學校也在發給家長的郵件中傳達了「在公共場合不要大聲説日語」、「不要讓孩子單獨外出」等注意事項。