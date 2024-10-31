北上廣深都爆發隨機砍人事件：經濟困難下敲響中國社會警鐘

10月28日下午，一則北京海澱警方通報讓人心頭一沉。短短100多字的通報沒有太多細節，但披露了幾個重要資訊：北京街頭發生了一起持刀傷人案；地點在名校紮堆的海澱區；五名路人被攻擊後受傷，其中還有三名未成年人。



作案的50歲唐姓男子當場被控制，作案動機不明；傷者及時送院，沒有生命危險，但傷勢情況不得而知。



警方通報後不久，社交媒體上流傳出更多關於這起案件的細節。事發地在北京重點小學中關村第三小學北校區的校門外，受傷的三個未成年人都是該校放學回家的小學生。

社媒流傳的視頻和照片觸目驚心，一個背著書包的孩子側躺在地上，一名家長抱著另一個孩子跪地哭泣，現場血跡斑斑。可以想像，在人來人往的街頭，歹徒舉刀揮向手無寸鐵的行人，現場尖叫聲四起，恐懼彌漫。

「生命，距離五米。」一名學生父親在社交平台上如此描述現場的情況，言語中透出驚魂未定。

這名父親告訴《財新》，妻子去接兒子時目擊這起持刀傷人案，一名學生的脖子被砍，另一名學生的手被砍，還有人後背被砍，他的孩子當時距離歹徒僅五米。受傷的兩個成年人都是阻止兇手的見義勇為者，包括一名家長和一名棒球教練。

北京一男子小學校門口持刀斬人 致5人受傷含3名未成年學生

光天化日之下，在中國安保最嚴密的首都北京街頭肆意行兇；趁著學校放學的時間點，在校門外無差別攻擊年幼無助的孩童，行兇者的心理到底有多失衡？是什麼讓他向無辜的人舉起了利刀？

中國的暴力犯罪率整體較低，因為人口基數大，總會有一些鋌而走險的人。但今年以來，各地發生多起引人矚目的惡性暴力事件，北上廣深四大一線城市無一倖免，不得不引起關注。

有網民稱，1個孩子用手護頭時手指被砍斷。

單是今年5月以來，針對小學生的襲擊事件就至少有五起。除了週一在海澱發生的惡性事件外，今年5月20日，一名女子闖入江西省文坊鎮的一所小學，持刀傷人造成二死10傷。蘇州和深圳的日本人學校先後在6月和9月，發生震驚各界的日本孩童遇襲案，還上升成為中日外交事件。廣州天河區一所小學校門口本月上旬也發生持刀傷人案，一名60歲男子砍傷三名路人，其中有兩人是小學生。

其他洩憤式的惡性案件也不少。不到一個月前，一名37歲的男子因為討薪失敗，生活無以為繼，萌生報復社會想法，中國國慶前夕在上海一家超市持刀砍人，造成三死15傷。這是上海今年6月發生地鐵持刀傷人案後，不到四個月又發生持刀行兇的惡性事件。

多數這類案件發生後，官方都不再披露歹徒的具體作案動機。媒體偶爾能通過網路流傳的零散資訊，去拼湊一些不完整的真相，但難以判斷這些看似孤立的惡性事件背後，是否有一些共性。比如這些案件是否多數以洩憤為目的？行兇者是否都因遭遇過不公，導致對社會有極大的不滿？這些人的精神狀態是否不正常、人格是否有缺陷，又或者是有其他的原因，造成他們被推向社會邊緣？

01實訪深圳日本人學校 獻花市民：身為中國人很想說聲對不起

必須要指出，在反思這類極端案件時，不應該失去基本的道德標準和大是大非的原則。無論個人際遇多麼坎坷、生活工作多麼不順遂、遭遇到多大的社會不公，都不應該以無辜者的生命為代價為自己討說法；任何以無差別的施暴來宣洩個人怨恨的報復社會行為，都應該遭到強烈的譴責。

不過，這些惡性事件還是敲響了警鐘。我們不知道除了警方通報、媒體報導的案子，是否還有更多隱匿的極端個案，單是這些公開的案子透出的社會戾氣，就讓人細想起來背脊發涼。

去年中國一些地方就傳出，要排查「五失」人員（投資失敗、 生活失意、關係失和、心理失衡、精神失常）；近期有輿論再次提醒，在經濟低迷、企業經營困難、就業環境嚴峻的當下，應該關注「五失」人員。9月底的中共政治局會議在強調要守住兜牢民生底線時也提出：「重點做好應屆高校畢業生、農民工、脫貧人口、零就業家庭等重點人群就業工作，加強對大齡、殘疾、較長時間失業等就業困難群體的幫扶。」

中國經濟下行壓力加大。（新華社）

經濟層面的問題難免傳導到社會層面。一旦經濟增速放緩，做大蛋糕就變得困難；而蛋糕做不大，上升的空間也受限，階層固化、分配不均的問題就會更加凸顯。這個過程中，社會心態會變得複雜，不少人跌入夾縫中，有人躺平，有人焦慮，有人憤懣，也有人會因為一念之差，把無辜的人當做宣洩的物件。這樣的社會風險不得不防，要緩解問題，根子還在做大經濟的蛋糕，也給底層弱勢群體多一條出路。