美國總統大選｜結果即將揭曉　中國製造的「義烏指數」為何失靈？

美國總統寶座究竟花落誰家？過去幾屆選舉，許多人將目光投向中國浙江義烏的小商品市場，試圖從中一窺端倪。然而今年，勝出的會是哈里斯還是特朗普，「義烏指數」似乎有些不給力，提供不了什麼線索。



義烏的小商品市場和美國總統選舉乍聽之下風馬牛不相及，但選舉來臨時，總還是會引起人們關注。這是因為義烏國際商貿城是全球最大的批發市場之一，每年接收世界各地的大量訂單，而在美國總統選舉期間，一般會迎來大量帽子、徽章、T恤、旗幟等競選產品的訂單。



義烏國際商貿城是全球最大的批發市場之一，每年接收世界各地的大量訂單，而在美國總統選舉期間，一般會迎來大量帽子、徽章、T恤、旗幟等競選產品的訂單。（視覺中國）

2016年，共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯作川普）首次問鼎白宮，雖然美國輿論普遍看好他的民主黨對手希拉莉會勝出，但義烏的小商家卻憑著當時兩名候選人的競選商品銷量，成功預測特朗普會爆冷當選。

這項反映競選商品銷量的「義烏指數」，就此成了美國總統選舉結果的另類風向標。它顯然沒有嚴謹的科學依據，卻不失為觀察中美貿易走向的一項趣味指標。

到了2020年美國總統選舉，「義烏指數」再次成為人們熱衷的參考指標。當時，「義烏指數」預測特朗普極大可能連任，原因是特朗普相關的競選商品，包括帽子、布條和杯子，都在義烏市場賣得火熱。

但結果大家都知道，民主黨參選人拜登當選總統，「義烏指數」時隔四年「翻車」了。

2024年，賀錦麗本來準備與拜登一同競選尋求連任，但在6月拜登於首場總統辯論交出災難式表現後，備受黨內極大壓力，最終宣布退選，轉為支持副手賀錦麗競選總統（IG@VP）

選舉氛圍冷清的外貿市場

如今，2024年美國總統選舉已進入倒計時，「義烏指數」和義烏貿易市場本身卻是出乎意料地「冷靜」。

據《財新》報道，義烏市場今年來自美國的競選產品訂單越來越少，往年在選舉期間熱銷的爆款面具，如今在商貿城的玩具專區不見蹤影。有商家也反映，「雙十一」網購節臨近，中國國內訂單都來不及趕制，國際訂單則根本無暇顧及。

義烏商家本身也沒興趣多談美國總統選舉。在他們看來，訂單量是唯一關鍵，至於訂單反映什麼國際政治走向，並不在他們的考量之內。

2020年隨著美國大選競爭的激烈，在中國金華市義烏附近鄉鎮有兩間工廠如火如荼地生產著總統競選的物料：面具和旗幟。（視覺中國）

為何如今選舉氛圍冷清清？首先是美國總統拜登今年8月剛簽署「全美國國旗法案」，該法案規定美國政府購買的美國國旗必須在美國國內製造，這除了具有國家身份和價值觀的象徵意義，也有利於美國的製造商。這顯然對在義烏市場售賣美國國旗的商家是壞消息。

但更深層次的原因還是中美貿易的緊張關係。據《金融時報》報道，數名在義烏國際商貿城售賣旗幟和帽子的商家透露，今年美國總統選舉商品的訂單和2020年相比減少了20%到30%，原因是美國的買家希望供應鏈更多元化，因此同時向越南和柬埔寨採購，儘管中國商品的價格較低。

另一個更直接的原因是，隨著實體批發市場萎縮，更多中國商家包括義烏外貿商選擇通過亞馬遜、Temu等迅速崛起的電商平台，將競選商品直接賣到美國消費者手中。

這些產品以低價著稱，像是一幅印著「特朗普：讓美國再度偉大」、可掛在家門口的大旗幟，價格可低至兩三元（美元，下同）。相比之下，一頂特朗普設計的帽子在特朗普競選官網上可賣上40元。

這裡的旗幟和面具廠家早在去年底已陸續接到美國大選訂單，開始生產競選物料。工廠的中午休息時間，工人們聚在一起聊天。負責銷售的經理說，為什麼特朗普的面具賣得更好，可能是因為特朗普更符合面具的色彩。他比較浮誇、搞笑，在我們看來，是很有意思的一個人。（視覺中國）

出自中國的「美國製造」

面對美國對中國商品的限制，一些機靈的中國商家已想出對策。據報道，在民主黨和共和黨表明只售賣美國本土生產的競選商品後，許多中國工廠開始在網上隱藏身份。

《金融時報》記者發現，在亞馬遜電商平台上印有「美國製造」的特朗普旗幟中，其實絕大部分的賣家地址可追溯到中國。一名中國賣家就此受詢時說：「我們只是竭盡所能，滿足美國消費者的需求。」

這些中國商家的做法自然引起美國廠商的不滿。美國全國紡織團體協會主席格拉斯（Kim Glas）抗議說：「消費者點擊按鈕購買時，以為自己正在幫助俄亥俄、威斯康星、紐約等地的工人，但他們沒有意識到，這些所謂『美國製造』的標籤並不屬實，實際上是在海外以受補貼的成本製造，生產條件甚至不符合美國法律的要求。」

今年前兩個月，義烏對法國的出口額達到5.4億元人民幣。（央視）

但競選商品畢竟不是必需品，人們對其質量的要求不高，低價仍對美國消費者具吸引力。追根究底，美國對中國生產的競選產品需求依然強勁，儘管許多商品如今未必是直接從義烏採購。

放大來看，這也反映出美國試圖減少對中國商品依賴所面臨的實際挑戰，兩國在消費市場的緊密聯繫難以徹底切割。就如近一兩年席捲美國的中國電商平台Temu、Shein，儘管它們的迅速崛起促使美國政府祭出遏制措施，但其低價賣點仍讓許多美國消費者難以抗拒。

回到「義烏指數」，有了上屆美國總統選舉預測特朗普連任的「失敗經驗」，想必人們如今也不會過度認真地看待它的準確度，它更多僅是趣味談資。

但義烏市場作為全球小商品貿易走向的晴雨表，即使如今在預測美國總統選舉失去了熱度，這份「冷清」還是讓人側面看到當前國際經貿一些趨勢和走向，同時不失為美國選舉選情至今依然膠著、難分勝負的另一種體現。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

