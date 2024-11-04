美國總統大選｜特朗普賓夕法尼亞州拉票　稱「不介意」記者被開槍

美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在倒數最後兩天的暴力言論進一步升級，他表示他「不應該」在四年前離開白宮，還說不介意散播「假新聞」的記者被人開槍。



民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）告訴選民，不要理會特朗普在點票結果明朗化前就宣布勝選的暗示。

《紐約時報》11月3日報道，特朗普當日再一次到握有最多選舉人票的搖擺州份賓夕法尼亞州爭取支持，賀錦麗則集中全力在密歇根州拉票。

特朗普告訴賓夕法尼亞州Lititz的群眾，如果有人向在現場的記者開槍，他不會介意。

特朗普指着保護他的防彈玻璃說：「我有這片（防彈）玻璃。但我們面對假新聞對嗎？要向我開槍，寫假新聞的人會先中槍。」

2024年11月3日，美國賓夕法尼亞州，圖為特朗普在防彈玻璃後發表講話。（Reuters）

他說：「我對此並不介意。我不介意，我不會介意。」

特朗普的這番話引來一片笑聲。

特朗普還再次重申自己贏得2020年總統選舉的謊言，說自己當年「不應該」離開白宮。

特朗普近日發出的訊號是他會取得壓倒性的勝利，這些訊號表明他很可能會像2020年那樣，在選舉日當天晚上就宣布自己勝選。

賀錦麗3日在底特律被問及這個可能性時說，她希望還沒有投票的人不會「落入他（特朗普）的圈套」。她指特朗普發出這些訊號的目的，是要告訴選民「我們的投票制度不可信，使選民放棄投票」。

賀錦麗說：「每個選民都必須知道，他們的選票將決定選舉結果，他們的選票都會被一一計算，這事關重要。」

2024年11月3日，美國密歇根州，圖為賀錦麗在記者會上發表講話。（Reuters）

在投票日前夕，賀錦麗將與眾多超級巨星一起在費城和匹茲堡舉行最後造勢大會。歌星Katy Perry、Andra Day和D－Nice將在匹茲堡造勢大會表演。

賀錦麗競選團隊說，在費城，女神Lady Gaga、Fat Joe、拉丁天王Ricky Martin等將同台表演或致辭。著名主持人奧花雲費（Oprah Winfrey，又譯奧普拉）也將在費城發表演講。

在多個搖擺州和共和黨據點、在大學校園和體育場館裏，到處可見到提醒女性她們的選票是保密的便簽紙，提醒女性選民她們投給哪個候選人，連她們的男人也不會知道。

本文獲《聯合早報》授權轉載

