特朗普2.0：美台關係靜待第一筆「訂單」？

特朗普再度當選美國總統，台灣一時之間再度成為全球政治的關注焦點。然而，從2016年「特蔡通話」的意外到2017年「習特通話」的妥協，特朗普的對台政策本質早已昭然若揭：台灣不是盟友，而是一張隨時可以利用、隨時可以拋棄的交易牌。這次的「特朗普2.0」，不僅不會為台灣帶來更強有力的支持，甚至可能讓台灣在中美博弈中付出更為高昂的代價。



虛幻的友台派：魯比奧的角色與限制

魯比奧被提名為國務卿，對不少台灣觀察者而言似乎是一線希望。他在參議院對抗中國野心時的積極表現，以及提出《台灣和平促進法案》等措施，無不強化了他「友台派」的形象。但現實是，魯比奧即使再挺台，也只是一顆棋子。他對台友好，並不能改變特朗普「利益優先」的本質，也無法在特朗普的交易式政治中為台灣爭取真正的安全保障。

美國國會近年來提出的好些涉華法案，背後都有魯比奧的身影，包括《維吾爾人權政策法案》和《香港人權民主法案》等。（Reuters）

特朗普不是意識形態驅動的政治家，他的每一次決策都圍繞「能否帶來直接利益」。魯比奧的反中立場或許能為台灣帶來短暫的象徵性支持，但在特朗普的政策機器中，這些支持恐怕很快會被折價，用於交換美中貿易或其他外交議題的籌碼。一旦北京開出的價碼足夠吸引人，魯比奧的友台姿態將毫無價值，甚至可能淪為政治交易的幌子。

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蔡英文卸任後訪美：籌碼還是誘餌？

與此同時，在特朗普勝選後，蔡英文卸任後未定的訪美行程或許會成為一次戲劇性的外交秀。根據美媒早先的報道，蔡英文或利用美國新政府上任前安排訪美行，期間可能會見新任總統當選人或其團隊，這對台灣而言是一次重要的曝光機會，但在特朗普的交易邏輯下，這更可能是一場徹頭徹尾的利用行為。

2016年12月2日蔡英文致電特朗普，恭賀其當選美國總統，雙方通話十多分鐘，被台灣政府視為台美關係實質突破之舉。（台灣總統府提供）

對特朗普而言，安排卸任的台灣領導人與其團隊會面，可以最大程度地拉高對北京喊價的籌碼。他不需要承諾任何具體的對台支持，只需讓蔡英文與魯比奧等鷹派人物接觸，就能向外界營造「挺台」的假象，同時對北京施壓。一旦北京在美中貿易或其他議題上做出讓步，或至少達到特朗普認為的滿足點，他將毫不猶豫地暫時拋棄台灣這張牌，直到下一回合的博奕再起，再次故技重施。

事實上，這樣的「高調接觸、低調切割」已是特朗普政府的慣用手法。從2016年的「特蔡通話」到2017年的「習特通話」，台灣始終被放在交易桌上，而非真正的戰略夥伴。在特朗普的政治算盤裡，台灣的價值不是民主盟友，而是一個隨時可以打折出售的籌碼。

圖為2019年6月29日，日本大阪，中國國家主席習近平會見時任美國總統特朗普。（Reuters）

美台軍售的真相：敲詐與債務陷阱

在軍事層面，特朗普政府在第一任期內對台灣的軍售策略，充分體現了其「敲詐型軍售」的特質。台灣在軍備上的需求，往往被迫捆綁一大批美國庫存裝備或次級武器，導致軍事支出不斷膨脹，卻無法提升實質的防衛能力。「特朗普2.0」重返白宮後，這種軍售模式恐怕只會變本加厲。

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台灣應該擔憂的是，特朗普不僅會利用軍售壓榨台灣的財政資源，還可能將軍售與政治要求綁定。未來，賴清德在訪問或過境美國時的待遇，很可能直接取決於軍售協議的進展。如果台灣不願接受更多不必要的軍事裝備，特朗普政府可能會透過降低過境規格等方式對台灣施壓。

這種模式不僅損害了台灣的經濟利益，更進一步削弱了台灣在國際上的自主性。台灣所謂的「軍事支持」，實際上只是美國從中牟利的手段，而非真正增強台灣安全的長期承諾。

靜待第一筆訂單？

是以，「特朗普2.0」的回歸，對台灣可謂是一場巨大的不確定性風險。台灣長期以來對美國的高度依賴，已讓自己陷入被動的局面，而特朗普以交易為導向的政策模式，將進一步放大這種危機。在這場大國博弈中，台灣若無法擺脫「棋子命運」，將始終被美中雙方壓榨利用。

2020年2月3日，美國參議員魯比奧與時任台灣副總統當選人賴清德在華府會面。（魯比奧參議員官網）

蔡英文卸任後的外交活動雖然可能為台灣帶來短暫的曝光，但實質影響有限，甚至可能進一步暴露台灣在美國政策中的邊緣地位。至於現任賴清德，未來若再出訪美國，過境待遇降級的風險將成為特朗普交易策略的一部分——特朗普在權衡中美關係時，可能隨時選擇壓低對台支持的規格，甚至將「用完即丟」的策略推向極致。

總的來說，在「特朗普2.0」的棋局中，台灣的角色並不光彩。無論是友台派魯比奧的上台，還是蔡英文訪美的外交努力，都無法掩蓋一個事實：台灣始終未能掌握自己的命運。如今「特朗普2.0」捲土重來，儘管依舊具有相當強度的不確定性，但可以確定的是，特朗普行事或將更為成熟與自信，已卸任的蔡英文可能的訪美行程，或許會成為這場交易的第一筆訂單。