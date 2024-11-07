美國大選｜特朗普「不要戰爭」　賴清德「哭笑不得」？

【美國總統大選2024／特朗普／川普／賀錦麗／US Election】共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）拿下277張選舉人團票，不只確定勝選，還大幅領先對手賀錦麗（Kamala Harris）。一向緊跟美國一舉一動的台灣，賴清德極快就表達了對特朗普搭檔的恭賀之意，並強調台灣願意做美國最可信賴的夥伴。



不過，不曉得賴清德本人及其文膽，在發出這份賀文之前，是否認真看過特朗普所發表的勝選演說。特朗普歸結了自己勝選的「核心理念」，其中很重要的一點是：「我們的目標是結束戰爭，而非發動戰爭。」其言下之意，指涉的不只是俄烏戰爭，不只是中東戰火，必然也包括了可能的台海衝突。

如果我們將「不要戰爭」當作是特朗普主義2.0的主要內涵之一，並且得到了多數美國選民的青睞，這是因為特朗普非常清楚看到了今天美國社會的矛盾與癥結所在，當諸多美國人都吃不飽的時候，作為意識形態的「民主自由」顯然解決不了美國的困境。這也是為何其副手萬斯（J. D. Vance）曾說過，美國人的餐盤裏面已經沒有飯菜了，「我們又要拿什麼去幫助烏克蘭？」

這一套對於戰爭的看法，基本完全顛覆了拜登（Joe Biden）時代的對外政策。從賀錦麗選戰空洞的打法來看，其延續的正是拜登時期的「價值觀外交」，也就是在亞洲、歐洲、澳洲等區域，重新糾集盟友「打群架」，打的對象無非是挑戰到其霸權地位的中國與俄羅斯，同時保衛美國在中東的地位。因此拼了老命給烏克蘭、以色列送錢送炮彈，卻看不到美國自己的民眾早已在貧窮線上下載浮載沉。

2024年11月6日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）向支持者發表講話。（Reuters）

拜登靠着意識形態價值觀「圍毆」中國的套路，給了民進黨從蔡英文到賴清德兩朝絕佳的「坐大」機會。正是因為拜登政府為台海温度不斷添柴火，蔡英文一直到賴清德便得以靠着拜登數度「協防台灣」的口頭承諾，毫不避諱地登上美國戰車，配合美國政策把台灣打造為一座「武器庫」，喬裝為軍事豪豬、軍事刺蝟，不只延長兵役，還大搞「黑熊學院」、《零日攻擊》等等的「全民防衛」動員，凡事都以「抗中保台」為最高圭臬。

不可否認的是，拜登的抗中路線，乃是延續於特朗普第一任期的對華貿易戰與科技戰之全方面升級。但是拜登這四年的實踐，反而讓美國社會內部天怒人怨，為了維持美國世界老大哥光鮮亮麗的外表，犧牲的卻是美國民眾的經濟民生。最後，美國選民就算知道特朗普夠瘋狂、夠民粹，但在自顧不暇的狀態下，還是倒向了門羅主義、孤立主義、不要戰爭的特朗普。

美國內在政治動力所驅使的「大轉向」，恰恰就是民進黨政權最為擔心的地方，如果沒有一個世界強權持續在台海「拱火」，民進黨「抗中」的正當性與合理性又將如何維繫下去？這就解釋了為何台灣「外交部」次長吳志中，日前在接受美國媒體訪問時，顧不得自己外交官的身份，竟然直接使用了「worried」這個詞，來表達台灣當局對美國大選結果的憂心忡忡。

路透社11月5日報道，馬斯克旗下的SpaceX公司以地緣政治風險為由，要求台灣供應商將製造地點移往海外，部分供應商已將工廠移至越南和泰國。（Reuters）

如今，還在用「台灣願意做美國最可信賴的夥伴」這套說詞自欺欺人的賴清德政府，恐怕真的得要深深地「worried」了。特朗普重返白宮後的美國，對中國的結構性競爭態勢雖然不會改變，但在特朗普「不要戰爭」的最高原則下，他或將改以高關稅、交易談判等手段應對中國的政經影響力，而非只着重「第一島鏈」如此軍事之圍堵。不難想像的是，在特朗普眼中就像「筆尖」一般大小的台灣，不過也是他對華博弈更為明面的一枚籌碼。

在競選期間，特朗普已多次表態，揚言向台灣收取「保護費」，甚至高達GDP的10%。這些話聽在台灣耳裏，或許以為是瘋言瘋語，卻早已透露出特朗普對於「出兵台灣」以及「無償保台」的真實想法。更為要緊的是，如果未來中美競爭體現於要價談判，那麼台灣民進黨「賴以維生」的「軍事牌」、「武器牌」、「戰爭牌」便很有可能淪為一文不值。唯一稱得上「籌碼」的台積電等半導體技術，也相當有可能在特朗普「製造業回流」的諾言下，一點一滴地被「搬」到美國。特朗普今次最大的支持者兼金主馬斯克（Elon Musk），其旗下的SpaceX公司以地緣政治風險為由，要求台灣供應商將製造地點移往海外，也已經嗅得出些許端倪了。

特朗普「不要戰爭」的大政方針，對於節節升温的台海，不見得是壞事，還可說是好事一樁，畢竟「和平」周旋的空間變得更大了。唯獨對滿腦子想靠戰爭攫取「抗中」政治利益的賴清德政府而言，這下可真是哭笑不得了。