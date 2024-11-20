經濟全球化　習近平演講提及13次

當地時間11月15日，國家主席習近平向亞太經合組織工商領導人峰會發表書面演講。整篇演講中，習近平13次談及經濟全球化，表達力挺態度。

這篇2500多字的書面演講有以下幾個要義——一個重要判斷：經濟全球化動力仍然勝過阻力；一個警示：別開歷史倒車；一個方向：普惠包容；三點主張：創新驅動、與時俱進、以人為本；一個期許：亞太要繼續做經濟全球化火車頭。



2024年11月14日，國家主席習近平在秘魯首都利馬，出席秘魯總博盧阿特（Dina Boluarte）的歡迎儀式。（Reuters）

一個重要判斷

「當前，經濟全球化動力和阻力膠着，但動力仍然勝過阻力。」習近平作出這一重要判斷。

商務部研究院學位委員會委員、研究員白明表示，有些國家搞「脫鉤斷鏈」、「小院高牆」，中國特別強調堅持經濟全球化，有主張、有定力，向世界傳遞信心和力量。

動力來自何處？可從三個維度來理解。

其一，經濟全球化是社會生產力發展的客觀要求，是科技進步的必然結果，是浩浩蕩蕩的歷史潮流。雖然遭遇過逆風和回頭浪，但其發展大勢從未改變。

其二，經濟全球化有新的動力源。新一輪科技革命和產業變革深入發展，世界經濟數字化、綠色化、智能化進程不斷加快，為經濟全球化再度加速蓄積了強勁動能。

其三，中國作為世界第二大經濟體，堅定不移推動經濟全球化，是非常穩定的強大動力源。

美國總統拜登於2024年11月16日在秘魯利馬舉行的APEC峰會期間會見國家主席習近平。(Reuters)

「中國出台了一系列重磅改革舉措，將有力推動經濟持續回升向好，有充足信心實現今年經濟增長目標，繼續發揮世界經濟增長最大引擎作用。」習近平表示。

中國將全面深化改革，繼續為全球經濟注入強勁動能；將推動高質量發展，繼續引領世界經濟提質增效；將堅定不移走綠色發展之路，繼續為全球綠色轉型提供重要動力；將建設更高水平開放型經濟新體制，繼續和世界分享中國發展機遇。

白明認為，中國是動力，有些國家則是阻力，前不久中國舉辦進博會，讓很多國家從全球化中分享中國紅利，為世界發展帶來新機遇。

一個警示

當前，單邊主義、保護主義蔓延，世界經濟碎片化加劇，經濟全球化遭遇逆流，面臨逆水行舟、不進則退的嚴峻考驗。

習近平警示，以各種名目阻礙經濟合作，執意將相互依存的世界割裂開來，是開歷史倒車。

習近平指出，要正確引導經濟全球化方向。（視覺中國）

一個方向

下一步，如何推進經濟全球化？

習近平指出，要正確引導經濟全球化方向，不能走少數國家獨佔霸權的老路。要推動經濟全球化更多釋放正面效應，進入更有活力、更加包容、更可持續的新階段。

他強調，越是困難時刻，越要堅定信心。要攜手推動普惠包容的經濟全球化，更好惠及不同國家、不同群體。

三點主張

攜手推動普惠包容的經濟全球化，需明晰具體的路線圖。

習近平提出三點主張：一是堅持創新驅動，推動世界經濟強勁增長。二是堅持與時俱進，推動全球經濟治理體系改革。三是堅持以人為本，推動解決發展失衡問題。

在闡述這些主張時，習近平強調各國共同發展才是真發展，多處提及平等、均等。

譬如，堅持共商共建共享原則，不斷提升全球南方的代表性和發言權，確保各國在國際經濟合作中權利平等、機會平等、規則平等。要走以人為本、發展更加平衡、機會更加均等的經濟全球化之路。

白明指出，以往經濟全球化發展紅利更多被發達國家拿走，下一階段要更加普惠包容，不能貧者愈貧、富者愈富。

2024年11月18日，G20 峰會在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行，國家主席習近平在合照時與南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）牽手。（Reuters）

一個期許

未來亞太要在經濟全球化中發揮什麽作用？

習近平期許，亞太要繼續做推動經濟全球化的火車頭。守正創新，擦亮開放亞太、包容亞太的金字招牌，打造綠色亞太、數字亞太的新招牌，推動構建亞太命運共同體，打造亞太發展的下一個「黃金三十年」。

火車跑得快，全靠車頭帶。亞太地區佔世界人口三分之一，佔世界經濟總量逾六成、貿易總量近一半，是全球經濟最具活力的地區、世界經濟增長的重要引擎。

而大國就要有大國的樣子，應該計天下利，要有大胸襟、大格局、大擔當。

中國在APEC會議期間已提出，歡迎各方繼續搭乘中國發展快車，同中國經濟共同發展，為實現和平發展、互利合作、共同繁榮的世界各國現代化共同努力。

正如習近平在亞太經合組織第三十一次領導人非正式會議上引用的中國古語與拉美諺語：「己欲立而立人，己欲達而達人」、「唯有益天下，方可惠本國」。

本文獲《中國新聞網》授權轉載。

