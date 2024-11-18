習近平在美國後院　送了賴清德比「台獨頑固分子」還大的禮包

習近平前往秘魯利馬參加亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，不只在合影中站在「C位」，更是會議期間的大亮點。特別是利用場邊會的時間，習近平以中國領導人的位階，對台灣問題的定錨，做了國際造勢、推進與鞏固。對於即將就任的美國特朗普（Donald Trump）政府，以及台灣的賴清德政府，既達到了北京方面表態的效果，也對於日後美台「聯手抗中」的激化，敲響了一大警鐘。



習近平在會議期間，與主辦方秘魯簽署了兩國《關於深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明》，其中第四條即白紙黑字寫道：「雙方重申恪守《聯合國憲章》的宗旨和原則，尊重各國國家主權、領土完整和核心利益。秘方重申堅定恪守一個中國原則。」

此外，根據外交部發布的通稿，除了泰國之外，習近平在會見新加坡總理黃循財、韓國總統尹錫悦、智利總統博里奇（Gabriel Boric Font）、新西蘭總理盧克森（Christopher Mark Luxon）、日本首相石破茂時，均不約而同地提及了「一個中國原則」或「一個中國政策」。此外，新加坡總理黃循財還「加碼」，表示「反對任何形式的『台灣獨立』」。

2024年11月15日，習近平在秘魯首都利馬出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間會見新加坡總理黃循財。黃循財表示，新方完全理解中國政府在台灣問題上的立場，反對任何形式的「台灣獨立」，堅定恪守一個中國原則。（X@LawrenceWongST）

這些說法不只是「外交辭令」，而是實質在國際政治上達到從外交「封鎖台灣」的政治效果。要知道，今（2024）年10月傳出南非政府要求台灣駐南非代表處從其行政首都普勒陀尼亞遷出，並表示「倘若不從就關閉代表處」。而南非政府之所以下達此要求，根據的就是2024年9月2日所發表之《中華人民共和國和南非共和國關於建立新時代全方位戰略合作夥伴關係的聯合聲明》，其中強調「南非政府重申奉行一個中國政策，承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分。南非支持中國政府為實現國家統一所作努力。」因此，星、韓、智、新、日等國領導人與習近平會面時，所做的涉及「一中」表態，未來對於進一步限縮民進黨政府的「外交空間」，便可見一斑。

更重要的是，當地時間11月16日登場的「習拜會」，這應是拜登（Joe Biden）卸任前，兩人最後一次正式會晤。從談話中不難發現，中方對於中美關係立場的態度與表述顯得格外強硬，可以解讀為藉此機會向即將上台的特朗普政府釋放重大訊號。

其中，習近平指出，「台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的四條紅線，不容挑戰。」並強調，「『台獨』分裂行徑同台海和平穩定水火不容。美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的『台獨』本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對『台獨』，支持中國和平統一。」

在秘魯出席APEC峰會的國家主席習近平與美國總統拜登率領中美官員進行雙邊會晤。習近平首度點名「賴清德」，要求美方對其「台獨」本性「慎之又慎」。（Reuters）

首先，拜登政府至今只承諾到「不支持『台獨』」的程度，此次習近平的發言，無疑是將日後與特朗普政府就台灣問題的博弈，更往前推進到「明確反對『台獨』，支持中國和平統一」的地步。其次，過去蔡英文執政八年，兩岸關係每況愈下，但「蔡英文」三個字從未從習近平口中說出，仍為台海互動留下一個小窗。如今，賴清德上台不過半年的時間，王毅、國台辦、國防部都曾使用「賴清德之流」一詞批判民進黨政府的「台獨」作為，現在更升級到首度從習近平口中直接點名「賴清德」及其「台獨」本性，對台灣而言，確實是極大的警訊。

國台辦官網公布名列在冊的12位「台獨頑固分子」，不過自稱為「務實台獨工作者」的賴清德始終未列入其中。賴清德上台後不斷將兩岸推向「互不隸屬」的「台獨」邊緣，與美國在聯大會議第2758號決議文的問題上，大玩「不涉及台灣」的掏空「一中」做法，北京方面不只兩度啟動「聯合利劍」圍台軍演，現今更在美國後院的國際場合，由最高領導人級別，當着民進黨「老大哥」美國總統的面，直接定調「賴清德」的「台獨」本性，要求美方「慎之又慎」。如此嚴厲又強烈的宣示，一來說明北京對賴清德已不抱任何期待；二來同時向美台預告了就算日後特朗普與魯比奧（Marco Rubio）如何「挺台」，來自北京的反制與反擊力道只會更加猛烈。

賴清德政府顯然感受到了這份「大禮包」的用意，因此發動「國安局」與親綠媒體進行「大內宣」，將習近平的說法「洗」為「認知作戰」，目的就是要降低對於台灣社會內部的政治衝擊。然而，中美兩個大國最高領導人會面時的講話，豈容「兒戲」，就算使出「認知作戰」的招式，真能洗掉中國大陸的官方文告嗎？這份「大禮包」對於台海局勢的嚴肅性與嚴峻程度，賴清德恐怕心知肚明。