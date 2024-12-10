揮別香港風波　美國NBA在中國滿血復活？

時隔六年，美國職業籃球聯賽（NBA）將重返中國市場。



《彭博社》報道，NBA 12月6日公告，布魯克林籃網隊（Brooklyn Nets）和鳳凰城太陽隊（Phoenix Suns）將於明年10月在澳門進行兩場季前賽。籃網隊的老闆是中國互聯網巨頭阿里巴巴聯合創始人兼主席蔡崇信。

報道稱，比賽將在澳門威尼斯人綜藝館舉行，這個室內活動場館由美國拉斯維加斯金沙集團擁有和管理。金沙的控股股東阿德爾森（Miriam Adelson）在2023年購買了達拉斯獨行俠隊（Dallas Mavericks）的多數股權。不少網民猜測，未來幾年，獨行俠隊也很可能將出現在中國賽的名單中。

據微信公眾號「體育大生意」的消息，NBA已和金沙達成為期五年的合作，將連續把NBA中國賽落地澳門；金沙負責提供資金、場地等。此外，澳門特區政府以及蔡崇信等方面也對賽事的落地，起到一定程度的推動作用。

不過，外界認為，2020年上任的NBA中國首席執行官馬曉飛扮演了關鍵角色。

中國賽上大部分球迷披上占士的球衣，部分人以中國國旗貼紙，遮蓋NBA會徽。（路透社）

《法新社》報道，美國有線電視聯播網ESPN體育台引述消息人士說，在馬曉飛的幫助下，NBA與中國的關係得到了改善。不過，報道沒有具體透露馬曉飛如何改善雙方之間的關係。

根據《21世紀經濟報道》，馬曉飛是NBA中國自2008年正式成立以來的首任本土CEO。他的父親是中國央視體育中心原主任馬國力。

NBA許久沒在中國有這樣的大動作，不少球迷為此感到興奮和雀躍，因為距離上一次的NBA中國賽，已經過了六年。

NBA的香港風波

這中間發生了什麼事？一切要從中國與NBA在2019年10月的爭端說起。

中國NBA球星姚明曾效力的休斯頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）當時在社交平台X（前推特）發文稱，「為自由而戰，和香港在一起」（Fight for freedom, Stand with Hongkong）。在當時香港深陷政治動盪的背景下，這則明顯支持香港反修例抗爭的貼文，馬上引起北京官方和社會的強烈不滿。

央視體育頻道立即暫停NBA賽事的轉播，並在聲明中指出：「我們認為，任何挑戰國家主權和社會穩定的言論，不屬於言論自由的範疇……立即排查涉及NBA的一切合作交流。」

後來，中國多家公司緊隨官方立場，接連取消對NBA的贊助。據《彭博社》報道，當時以15億美元獲得NBA網上轉播合約的騰訊，一度暫停轉播服務。NBA在中國的季前賽也被取消。

NBA總裁蕭華（Adam Silver）當時預估，NBA將因此損失數億美元。

如此龐大的商業利益，讓NBA很難忽視中國市場。這或許也是為什麼曾效力於波士頓塞爾特人（Boston Celtics）的NBA球員坎特（Enes Kanter），在2022年2月交易到火箭隊後迅速被裁掉。坎特2021年10月曾在社交媒體發表支持西藏等言論。

BBC中文網報道，在相關言論發表之後，坎特的名字在中國社交平台微博上被禁，騰訊也取消轉播凱爾特人隊的比賽。

據《路透社》報道，直到2022年，中國電視台才恢復NBA比賽的定期轉播。自2019年以來，除了2020年的總決賽，央視幾乎完全停止NBA賽事的轉播。

NBA在中國深受歡迎

自1986年央視首次轉播NBA以來，NBA在中國的傳播已超過30年。2002年，身高2.29米的姚明加入NBA球隊後，NBA在中國的形象更得到進一步提升。有中國網民形容說：「是姚明讓NBA這個英文名稱，在中國變得家喻戶曉。」

據《紐約時報》2022年4月報道，NBA一直以中國為目標，而中國的NBA球迷數量已超過美國。在新冠疫情前，NBA的頂級明星經常在賽季之間前往中國宣傳運動鞋。

《法新社》報道，從2004年到2019年，有17支NBA球隊在中國進行總計28場季前賽。顯然，中國是NBA最重要的海外市場之一。

中國球迷因姚明而熟知NBA。（VCG）

對個別人氣NBA球星來說，中國也是他們在球場以外的另一個淘金地。內媒《九派新聞》報道，一名在直播MCN機構的網民12月6日發文稱，NBA球星麥迪（Tracy McGrady）已簽約成為淘寶直播獨家主播。MCN是一家類似網紅和視頻博主的經紀公司。

對此，淘寶直播相關人員向新浪科技闢謠稱，該消息不實，麥迪並未簽約獨家主播，也不存在簽約費用，但稱麥迪最近確實有入淘直播計劃，12月9日會在NBA甄選直播間獨家開播，若直播效果很好，不排除長線開播的可能。

《藍鯨新聞》引述資深體育經紀人Hansen說，體育明星直播帶貨的合作模式和一般明星達人大致相同，基本上是合作費加上銷售傭金。「近兩年，很多國外球員的經紀人和相關行銷機構，開始重視NBA球員在中國的行銷活動和直播帶貨等合作。」

這一切，或許源於NBA球星哈登（James Harden）去年在知名帶貨主播「瘋狂小楊哥」的直播間賣紅酒。哈登當時販賣個人品牌的紅酒，開賣不到五分鐘時間，一萬瓶紅酒便賣光。

NBA球星哈登（左）去年曾在內地知名帶貨主播「瘋狂小楊哥」的直播間，販賣個人品牌的紅酒。（互聯網）

無論如何，NBA再度踏上中國土地，對NBA、中國球迷、商家、外資以及中美文化交流，都是件好事。

有觀點說，NBA明年起將在澳門舉行季前賽，表明北京對外資仍持開放態度。也有分析稱，這是澳門努力擺脫對博彩業依賴所採取的重要一步，因為NBA將吸引許多外地觀光客前往當地消費。

至於中美交流，外界普遍認為，隨著美國候任總統特朗普將在明年1月上台，中美關係大幅受挫恐怕難以避免。在這背景下，NBA能在澳門舉行比賽，背後不僅僅是澳門特區政府等單位的大力扶持，從另一個角度看，這當中應該也有不少政治考量。

但對所有中國球迷而言，NBA中國賽什麼時候重返中國大陸，才是他們最關心的事。以目前的發展軌跡來看，NBA要在中國滿血復活，應該不會遇到多大阻礙，除非特朗普突然喊停。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

