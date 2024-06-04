內地Coser模仿高比拜仁墜機遇難場景 大批網民怒斥：太不尊重人
撰文：ETtoday
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浙江杭州的一場動漫展傳出有coser模仿已故NBA球星高比拜仁（Kobe Bryant）墜機遇難身亡的場景，引起大批網友不滿。
從流傳的影片中可以發現，一名coser頭戴高比拜仁面具，用飲料瓶及紙板組裝成直升機的樣子，趴在地上模仿高比拜仁遇難身亡的場景。同時，旁邊圍觀的人群中不斷傳出笑聲。
自稱是「地獄笑話」 網民狂轟不尊重死者（點圖放大看看）：
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影片近日在網絡上瘋傳，引起了很多討論，不少網友都感到相當憤怒：
「大半夜看到這個睡不著，很難理解一些人覺得這種行為沒問題。」
「這樣玩真的一點也不好笑。」
「不能理解這位所謂的Coser，不懂得尊重嗎？」
「你可以模仿高比拜仁，但模仿他去世，這個太不尊重人了。」
隨著事件越鬧越大，一名網友3日上傳了道歉影片，承認自己就是模仿高比拜仁的人：「娛樂至上不可取，文明參展才是最重要的，反正我以後是不搞地獄笑話了。」
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高比拜仁是NBA知名球星，效力洛杉磯湖人隊（Los Angeles Lakers）長達20年，替湖人隊贏得5座NBA總冠軍，18次入選明星賽，於2016年正式退役。
2020年1月27日，高比拜仁與二女兒吉安娜（Gianna Bryant）搭直升機飛往一場公益比賽的途中，直升機失事墜毀，機上所有人員都不幸罹難。
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