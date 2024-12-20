阿布札比的這場峰會為何熱議「中國入境遊」？

12月18日，在於阿布札比舉辦的攜程集團全球合作夥伴峰會上，不同領域的專家、行業領袖均提及一個關鍵字——「中國入境遊」。為何在這個時點，「入境遊」成為眾人關注的核心？它揭示了中國旅遊業的哪些深層次變革？是新機遇的來臨，還是挑戰的號角？是偶然的熱潮，還是必然的趨勢？這一切背後，又隱藏著怎樣的經濟邏輯與文化意圖？



中國正在以更包容開放姿態與世界對話

在此次峰會的開場致辭中，世界旅遊聯盟副主席兼秘書長劉士軍提到，攜程集團近年來在全球市場迅猛發展，正逐步承擔起促進中國入境遊發展的重任。數字化轉型和國際化布局的雙重推動，使攜程不僅在海外市場贏得了越來越多的信任，也在推動中國入境遊的復蘇中發揮重要作用。中國旅遊業的未來，已與「入境遊」緊密相連。

峰會現場。（觀察者網）

「入境遊」成為焦點，絕非偶然。自中國全面優化出入境政策以來，全球旅遊市場迎來轉折，中國龐大的旅遊市場不僅吸引著世界的目光，也重新定義了全球旅遊業的發展生態。正如峰會上眾多業內專家所言，今天的中國旅遊業已不再是一個單純的行業話題，而是與全球經濟復蘇密切相連的核心議題。入境遊，已從旅遊業的一個「板塊」，蛻變為推動中國經濟增長的新引擎之一。

這一「引擎」的動力有多強？攜程集團聯合創始人、董事局主席梁建章在以《ESG與中國入境遊》為題的演講中給出了答案——中國入境遊的經濟貢獻，至少可達萬億級別，且每年增長的空間不容小覷。

隨著全球旅遊市場逐步恢復，中國的入境簽證政策正在迎來深刻變革，並全面推動入境遊發展。據《觀察者網》瞭解，目前，中國已同25個國家實現全面互免簽證，對38個國家試行單方面免簽，對54個國家實施過境免簽。對此，梁建章表示，中國的入境簽證政策已經「領先全球」。

「17日發布的『240小時過境免簽政策』更是激動人心。」梁建章強調說，中國的高水準開放政策，不僅對旅遊業的「復蘇」至關重要，更是提升中國軟實力、增強國家創新力的有效手段。中國正在以更加包容、開放的姿態與世界對話。

英國《路透社》、美國有線電視新聞網（CNN）以及印度《經濟時報》等媒體近日的報道也印證了梁建章所言，這些媒體提到，中國的簽證政策有望使其成為國際遊客的首選，並可能引發其他國家的效仿。

但這一切潛力能否真正釋放，仍然面臨關鍵挑戰——中國旅遊業的全球認知度。業內人士普遍認為，要實現入境遊的飛躍，極需進行更為系統的推廣與宣傳。這裡的「缺口」，是中國旅遊產品與服務在海外的知名度與影響力。今天的中國旅遊業，亟需一場全球性的品牌復興，真正讓世界認識中國，重新定義中國作為「世界超級旅遊目的地」的內涵。

攜程集團聯合創始人、董事局主席梁建章以《ESG與中國入境遊》為題分析中國入境遊的現狀和發展。（觀察者網）

對此，梁建章在演講中再度明確了攜程的戰略目標：成為推動中國入境旅遊的先鋒，為中國經濟注入強勁活力，提升中國的全球形象。這不僅是攜程的使命，更是整個中國旅遊業的挑戰與機遇。

讓全世界愛上中國

在全球多個旅遊目的地中，入境旅遊對GDP的貢獻度早已成為衡量旅遊業發展潛力的重要指標。西班牙入境遊佔GDP比重高達5%，而中國在這方面的比例僅為0.3%。梁建章提到，如果中國能夠將這一比例提升到1%，那麼至少將為GDP帶來1萬億人民幣的增量。

為實現這一目標，梁建章還特別提到「文化與品牌」對於入境遊的推動作用。上海、成都、西安等城市，不僅是旅遊目的地，還是中國文化的聚集地。透過社交媒體和KOL（意見領袖）推廣，攜程不僅要吸引遊客，更要樹立全新的「現代中國」形象——讓上海的摩天大樓、成都的小吃文化、西安的歷史遺跡，成為全球遊客瞭解中國的一扇扇窗。「中國，憑藉其豐富的歷史文化、自然景觀和日益完善的旅遊設施，完全具備成為全球旅遊熱點的潛力。」

劉士軍和梁建章所言道出了中國旅遊業在國際舞台上深具潛力的未來。中國的入境遊市場已準備好迎接跨越式發展的機遇。攜程等文旅企業能否抓住機遇，真正實現「讓世界愛上中國」「讓中國文化走向世界」，將是未來幾年的重要命題之一。

對此，攜程CEO孫潔介紹說，攜程已在新馬泰、印尼、越南、日韓等主要入境遊客源地市場持續推廣「Super China」品牌，並上架交通、住宿、遊玩等全鏈路產品與服務，以搭建連接外國遊客與國內旅業夥伴的高效通路。她多次強調——「入境遊將成為中國和世界間的橋樑」，這一表述深刻揭示了旅遊業超越經濟層面的社會功能。

但同時，孫潔提醒業界，入境遊背後存在著不同文化、不同習俗的挑戰。如何迎接這些挑戰，如何優化服務，使得各國遊客在中國能夠感受到安全、便捷和溫馨，是行業不能忽視的課題，也是攜程的責任。

安全、乾淨、歷史悠久、人民友好、食物美味等是外國遊客對中國印象的高頻詞彙。（觀察者網）

已成全新角力場

「入境遊」已成為世界各地旅遊業發展的全新角力場。孫潔在演講中指出，全球入境遊的恢復速度因地區而異，而中國的入境遊已經恢復至2019年的水準，甚至在某些領域有所突破。這一資料，不僅顯示了中國旅遊市場的強大韌性，更揭示了全球旅遊競爭格局的深刻變化。

正如攜程集團旅遊事業群首席執行官陳瑞亮所說，中國入境遊增長已進入高速階段，入境遊帶來的流量增長了500%，未來將繼續保持三位數增長。攜程首席市場官孫波也以峰會舉辦地舉例說明，「阿聯酋到中國的入境旅遊增長超過200%，這一市場的潛力巨大。」 相關資料顯示，來自歐美、亞洲以及中東地區的遊客，正大量湧入中國。

通過分析攜程的最新數據，不難發現，入境遊在全球旅遊回暖中佔據了越來越多的份額。這一趨勢不僅反映在用戶的數量增長上，更體現在高品質遊客的到訪上。據攜程大住宿事業群首席執行官肖媛介紹，「海外遊客預定的提前性較強，且傾向於高端住宿產品，這為中國酒店業提供了新的商業機會。」

在此次峰會上，多位業內專家還提到，技術賦能成為提升服務品質的關鍵所在。例如，孫潔提到，透過與全球合作夥伴的協作，攜程正推動旅遊服務的智能化、個性化升級，未來的入境遊不僅僅是經濟活動，更將形成一個智能化、個性化的全球旅遊生態。

攜程為何如此看重入境遊？答案其實很簡單——誰能抓住這一增長點，誰就能在未來的旅遊市場中佔得先機。為此，攜程動作不斷，不僅在國內推出了諸如「上海入境遊免費半日遊」的創新項目，還在海外平台推出超1萬家國內景區線上售票服務，超萬條日遊、半日遊線路，以及多城市的攜程專車服務等。此外，肖媛還提到，攜程正通過內容生態的建設與優化，將中國最具特色的酒店推向全球，推動中國旅遊業的國際化進程。

今年前11個月，攜程平台入境遊人次同比增長119%；攜程海外平台上，「熱門中國旅遊線路」流量同比增長超500%。

然而，入境遊的發展並非一蹴而就。孫波在會上強調：「我們依然面臨著如何更好地承接全球用戶需求的問題。」對此，有專家認為，全球遊客需求錯綜複雜，如何精準對接、持續滿足，依然是無法回避的課題。「我們將繼續推動高等級使用者的消費增長，並為合作夥伴提供更精細化的服務。」這不僅是對市場的深度挖掘，更是對細節和效率的極限考驗。這意味著，未來，提高高端用戶的粘性，為全球遊客打造差異化服務，既是行業的必然走向，也是一場曠日持久的角力。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

