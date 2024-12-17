國家移民管理局：過境免簽外國人停留時間延長至10天

12月17日，國家移民管理局宣布，過境免簽外國人在境內停留時間延長為240小時（10天），適用於對外開放口岸增加至60個，並進一步擴大停留活動區域。



國家移民管理局發布公告，即日起全面放寬優化過境免簽政策，將過境免簽外國人在境內停留時間由原72小時和144小時，均延長為240小時（10天），同時新增21個口岸為過境免簽人員入出境口岸，由原有的39個增至60個。

符合條件的俄羅斯、巴西、英國、美國、加拿大等54國人員，從中國過境前往第三國（地區），可從24個省（區、市）60個對外開放口岸中任一口岸免簽赴華，並在規定區域停留活動不超過240小時。

2024年7月10日，國外旅客在北京首都機場邊防檢查站申請過境免簽入境。（新華社）

全面放寬優化後的240小時過境免簽政策進一步擴大停留活動區域。政策適用省份由原有的北京、天津、河北、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、雲南、陜西19個省（區、市）增加山西、安徽、江西、海南、貴州5省，合計24個省（區、市）。

通過過境免簽政策來華的外國人，可在上述24個省（區、市）允許停留活動區域內跨省域旅行。

2024年7月10日，國外旅客在北京首都機場邊防檢查站辦理手續。（新華社）

2024年7月10日，北京首都機場邊防檢查站的民警協助一名美國遊客填寫入境登記卡。（新華社）

外國人申請240小時過境免簽政策的適用條件，一是屬於54個適用過境免簽政策國家的公民：二是需持本人有效國際旅行證件，有效期不少於3個月，符合前往第三國（地區）入境條件。三是需持240小時內已確定日期及座位的前往第三國（地區）的聯程客票或相關證明，填寫臨時入境外國人入境卡，接受出入境邊防檢查機關的檢查和詢問。

符合上述條件的外國人，可向北京、上海等地的60個口岸的邊檢機關提出申請，邊檢機關將為其辦理臨時入境手續，免簽停留時間自入境次日零時起算。符合與中國簽署互免簽證協定或中國單方面免簽政策的，可從其規定。