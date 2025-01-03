「公務員普漲工資」傳言四起　官方大可不必諱莫如深

連日來，內地輿論場流傳着「公務員普漲工資」的消息，據說吃財政飯的公務員、事業單位人員將迎來普遍漲薪。2024年12月31日，美國彭博社引述知情人士的消息稱，為了提振士氣和刺激消費，中國決策層決定在全國範圍內給公務員漲薪。網上有說法表示，本次公職人員的薪資每月上漲400元到600元人民幣，加薪回溯至2024年7月，據傳已有公務員收到補發工資。不過中國官方並未證實傳言。

多年以來，內地公職人員尤其是公務員的收入問題一直頗為神秘。一方面有不少人抱怨公務員的基本工資太低，難以過上體面的生活，如果是出身於農村和小城鎮的公務員，同樣在大城市的高房價、高生活成本面前喘不過氣。另一方面又有不少人認為公務員的工資只是綜合待遇中的一部分，如果把所有工資、福利、隱性待遇綜合在一起，其實內地公務員已經過得不錯。除了真實收入狀況充滿神秘之外，公務員群體的加薪、降薪和欠薪問題同樣是個謎，外界所知的訊息少之又少。

網上有傳言顯示在2015年曾有一次全國範圍的機關工作人員漲薪，但後來是否上漲的訊息較少。值得注意的是，近年來，不少地方的財政受到經濟下行壓力、土地財政收入下降和新冠疫情的疊加衝擊，在網上屢屢傳出公務員降薪、欠薪流言。

近年來，中國經濟的內需不足，增加民眾收入、提振信心和刺激消費正變得愈發重要。（資料圖片）

官方對公務員收入、漲薪問題的諱莫如深態度讓民間傳言四起，甚至在一定程度上造成外界對中國政治透明度不足的疑慮。當然，不排除官方的諱莫如深態度或許是不希望引發爭議。因為在近年來許多企業陷入困境、許多民眾收入下降的情勢下，公務員收入、漲薪問題自然容易成為輿論的焦點。但問題不在於是否會成為輿論的焦點、是否引發爭議，而在於是否合理。只要公務員收入、漲薪是合理的，只要符合當前內地經濟社會現實，那麼，公開、透明才符合治理現代化的要求。

今天內地社會早已不是著名清官海瑞所在的明朝，而是注重訊息公開、強調競爭、重視人才的市場經濟時代。公務員群體儘管作為國家公僕，肩負「為人民服務」的使命，理應有適當的道德觀念要求，但他們同樣是活在現實中的人，同樣有衣食住行的生存需求。每個人都有追求體面生活的正當權利，公務員群體亦不例外。幻想公務員群體都像清官海瑞那樣窮苦地活着卻心繫蒼生、廉潔自守根本不合理。

正如企業、學校、醫院要通過合理的薪資來吸引人才一樣，政府同樣要以合理的薪資來吸引人才，區別只在於公務員的薪資要兼顧公益屬性。否則，如果不能給予公務員群體恰當的薪資，勢必會迫使他們以權謀私，從而讓潛規則掏空正式規則。當然，這和切實認識到內地中下階層民眾尤其是「6億人每個月的收入也就1000元人民幣」的客觀現實並儘早提升底層的收入水平、促進社會公平並不矛盾。

明朝時的中國官員低薪卻腐敗成風與新加坡以薪養廉的經驗說明，單純靠情懷、道德是不足以讓官場保持廉潔，只有在進行道德教育、建立剛性監督和約束體系的同時讓公務員在不必貪腐的情況下能有與他們正常生活、付出、能力相匹配的合理收入，才能最大限度減少貪腐。

李光耀時期的新加坡反貪經驗證明，合理範圍的以薪養廉是必要之舉。（視覺中國）

2012年以來中國政府聲勢浩大的反腐行動已在一定程度上減少腐敗，如今的關鍵在於儘早在已有成績的基礎上探索治本之策。新加坡自李光耀（Lee Kuan Yew）時期以來的成功反貪經驗證明，只要能把道德教育、以薪養廉和剛性的權力監督體系有效結合，一定可以大幅度減少腐敗。

既然這樣，中國官方其實根本不必對公務員收入、漲薪問題保持諱莫如深態度，而應大大方方把公務員收入、漲薪問題公之於眾，鼓勵公共討論和民眾監督，集思廣益。只有這樣，公務員收入、漲薪問題將不再是個被傳言籠罩的迷，而是可以在民眾目光下實事求是討論的公共議題，進而才有希望在民眾監督下建立公開、透明、合理的公務員收入體系，才能最大限度讓公務員的收入問題在陽光下妥善解決。