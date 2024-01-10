經濟學者：1.7億農民退休金不足150元　與科級幹部最多差百倍

撰文：孫聖然
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內地經濟學者陸挺表示，中國現時有1.7億名60歲以上農村老人，退休金介乎100至300元（人民幣，下同）。

專家表示，中國現時有1.7億名60歲以上農村老人，退休金介乎100至300元人民幣。（新華社）

陸挺稱，不少學者都倡議中央政府應該給大家發錢，但若錢的總量是有限的，應該給誰先發呢？

陸挺續指，「政府過去欠的最多的一筆錢，就是給農民的錢，尤其是農民養老的錢。我估算了一下，我國現在大概有1.7億60歲以上的農村老人，他們的平均退休金大概就是每月不到150元，我認為這個群體是最應該被補助的。」

陸挺還說，上述群體的退休金與科級幹部退休金差距懸殊，「有的甚至差70至100倍」。

相關言論一出便引起熱議，網民點睇：

「在家玩一輩子也給你養老金？」
「共同富裕先從統一退休保障開始！」
「農民那些年交了多少公糧，該發養老金。老幹部不差那三五千。」
「目前看，是準備拖到這一波農村老人自然消亡，就不需要解決這個問題了，就像這個問題從來沒有出現過一樣。」
「都富起來了，吃飽了穿暖了，誰還記得農民，這個年代又不缺糧，重點已經不在農民這塊了。」

經濟學者李迅雷發表文章提到，中國有約9.64億人口的月收入在2000元人民幣以下。（視覺中國）

早前報道，已故前國務院總理李克強任內曾表示中國有6億人的月收入在1000元以下，引起輿論廣泛關注。去年12月，經濟學者李迅雷發表文章提到，中國有約9.64億人口的月收入在2000元以下，話題隨即衝上微博熱搜榜首，而該文事後遭到刪除。

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